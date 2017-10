23.10.2017

Was Unternehmer jetzt noch umsetzen können Steuerstrategien: 15 Tipps zum Jahresendspurt

Der steuerliche Jahresendspurt hat begonnen. Zeit, die eine oder andere Steuerstrategie zu fahren und die Weichen für einen optimalen Start in 2018 zu stellen. Hier die 15 interessantesten und effektivsten Steuerstrategien.

Von Bernhard Köstler

1. Betriebsausgaben durch Planung

Sie müssen nicht mal Geld ausgeben, um für 2017 die Steuerbelastung zurückdrehen zu können. Es genügt, wenn Sie konkret Investitionen im beweglichen Anlagevermögen in den Jahren 2018 bis 2020 planen. Dann können Sie unter bestimmten Voraussetzungen bereits vom Gewinn 2017 40 Prozent der voraussichtlichen Investitionskosten als Betriebsausgabe abziehen (Investitionsabzugsbetrag nach § 7g ESG).

Voraussetzung: Ihr Gewinn 2017 im Rahmen der Einnahmen-Überschussrechnung darf vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags nicht mehr als 100.000 Euro betragen. Bei Bilanzierenden darf der Wert des Betriebsvermögens den Betrag von 235.000 Euro nicht übersteigen.

DHZ-Tipp: Der Investitionsabzugsbetrag ist sogar schon steuerlich abziehbar, wenn der Handwerksbetrieb erst 2018 eröffnet wird. Doch in diesem Fall sollten in 2017 zum Nachweis der Investitionsabsicht bereits erste (wenn auch geringe) Kosten für Beratung, Gutachten, etc. entstehen.

2. Einkaufstour clever planen I

Soll sich jeder bis zum 31. Dezember 2017 investierte Cent noch gewinnmindernd auswirken, dann sollten Sie beim Kauf von Anlagegegenständen auf zwei Dinge achten: Pro Gegenstand dürfen die Anschaffungskosten netto nicht mehr als 410 Euro betragen und der Gegenstand muss selbstständig nutzungsfähig sein, also ohne andere Geräte funktionieren. In diesem Fall winkt in puncto Betriebsausgabenabzug der Sofortabzug und nicht eine jahrelange Abschreibung der Ausgaben. Man spricht von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

Konkret: Sie kaufen im Dezember zehn Bürostühle zum Preis von netto jeweils 420 Euro. Da die 410-Euro-Grenze überschritten ist, müssen die Anschaffungskosten der Bürostühle auf 13 Jahre abgeschrieben werden. Für 2017 winkt für den Monat Dezember von den 4.200 Euro Kosten also nur ein Betriebsausgabenabzug von 27 Euro (4.200 Euro : 13 Jahre x 1/12).

Alternative: Sie handeln den Verkäufer der Stühle um netto 10 Euro herunter. Dann darf der Kaufpreis von 4.100 Euro noch im Jahr 2017 komplett vom Gewinn 2017 abgezogen werden.

3. Einkaufstour clever planen II

Lassen sich die Kosten je Gegenstand nicht unter netto 410 Euro drücken, kann es sinnvoll sein, auf den Betriebsausgabenabzug 2017 zu verzichten und erst im Jahr 2018 zu investieren. Hintergrund ist, dass die Höchstgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 2018 von derzeit netto 410 Euro auf netto 800 Euro klettert. Warten Sie mit der Investition also noch bis 2018, können Sie sich eine jahrelange Abschreibung ersparen.

Beispiel: Sie möchten zehn Werkbänke kaufen, die pro Stück netto 750 Euro kosten. Kaufen Sie noch im Dezember 2017, dürfen Sie von den 7.500 Euro nur 48 Euro als Betriebsausgaben abziehen (7.500 Euro : 13 u 1/12), danach in den nächsten 13 Jahren 577 Euro pro Jahr. Alternative: Warten Sie mit dem Kauf dagegen bis Januar 2018, können Sie Kosten für die Werkbänke 2018 in voller Höhe vom Gewinn abziehen.

4. Einkaufstour clever planen III

Tipp 3 lässt sich noch toppen, indem Sie ihn mit Tipp 1 kombinieren. Dadurch kann im Jahr 2018 sogar bei Investitionen für Gegenstände bis zu einem Nettokaufpreis bis 1.333 Euro der Sofortabzug gesichert werden.

So funktioniert es: Erfüllen Sie die Voraussetzungen für den Investitionsabzugsbetrag (Tipp 1), verschieben Sie die Investition von Gegenständen mit einem Kaufpreis von netto mehr als 800 Euro und netto nicht mehr als 1.333 Euro ins Jahr 2018. Im Jahr 2017 machen Sie dann für diese geplanten Investitionen den Investitionsabzugsbetrag steuersparend geltend. Im Jahr 2018 muss der Investitionsabzugsbetrag dann wieder aufgelöst werden (= Gewinnplus). Im Gegenzug mindern Sie jedoch die Anschaffungskosten für den Gegenstand (= Gewinnminus). Liegen die verbleibenden Anschaffungskosten 2018 dann netto nicht über 800 Euro, winkt bei den Betriebsausgaben der Sofortabzug.

Beispiel: Sie planen den Kauf eines Multifunktionsgeräts mit Kopierfunktion. Kosten netto 1.300 Euro. Sie machen 2017 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 520 Euro geltend. Kaufen Sie das Gerät in 2018, ist der Investitionsabzugsbetrag aufzulösen (Gewinn +520 Euro) und die Anschaffungskosten mindern sich um 520 Euro (= Gewinn -520 Euro). Da die verbleibenden Anschaffungskosten netto nur noch 780 Euro betragen (1.300 Euro abzgl. 520 Euro), winkt der sofortige Betriebsausgabenabzug.

5. Altersvorsorge: Mitarbeiter schulen

Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz kommen ab 2018 neue Pflichten und Steuerspielregeln bei der betrieblichen ­Altersvorsorge auf Sie zu. Damit Sie gewappnet sind und Ihre steuerlichen Pflichten gegenüber Ihren Mitarbeitern nachkommen, sollten Sie zumindest zwei Mitarbeiter, die sich um die Lohnbuchhaltung oder um das Personal kümmern, dieses Jahr noch schulen lassen.

6. Handy statt Weihnachtsgeld

Gibt es dieses Jahr kein Weihnachtsgeld, sollten Sie zur Motivation der Mitarbeiter nach Alternativen suchen. Eine davon ist der Kauf eines Smartphones, das der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter zur betrieblichen und privaten Nutzung überlässt.

Der Vorteil: Der Arbeitgeber kann den Kaufpreis des Handys steuersparend abziehen. Dasselbe gilt auch für die monatlichen Handykosten. Beim Arbeitnehmer kommt dieser Vorteil steuer- und abgabenfrei an, selbst wenn er das Smartphone zu 100 Prozent privat nutzt.

7. Kreditkartenzahlungen im Dezember

Ermitteln Sie Ihren Gewinn im Rahmen der Einnahmen-Überschussrechnung, sind nur noch dieses Jahr abgeflossene Zahlungen als Betriebsausgabe 2017 zu behandeln. Dazu gibt es eine interessante Ausnahme.Denn zahlen Sie betriebliche Einkäufe im Dezember 2017 mit EC- oder Kreditkarte und die Abbuchung erfolgt erst Mitte Januar 2018, handelt es sich bei diesen Ausgaben trotzdem noch um Betriebsausgaben 2017.

Hintergrund: Der Abfluss bei Zahlung mit EC- oder Kreditkarte findet bereits mit Eingabe der PIN oder mit Unterzeichnung des EC- beziehungsweise Kreditkartenbelegs statt und nicht erst bei Abbuchung vom Girokonto.

8. Gehaltserhöhung für 2018 fixieren

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, die mehr als 50 Prozent der Anteile halten (= so genannte beherrschende Gesellschafter) und sich 2018 ein höheres Gehalt oder höhere Tantiemen gönnen möchten, müssen das noch bis zum 31. Dezember 2017 schriftlich mit der GmbH fixieren. Wird die Gehaltserhöhung bei beherrschenden Gesellschaftern nicht im Vorhinein vereinbart, liegen ab 2018 in Höhe der Mehrzahlungen verdeckte Gewinnausschüttungen vor.

9. Voraus­zahlung senken

Am 10. Dezember 2017 wird die vierte Vorauszahlung zur Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer fällig. Nutzen Sie die Zeit und erstellen Sie bis dahin schon die vorläufige Gewinnermittlung für 2017. Die Einnahmen und Ausgaben bis Anfang Dezember kennen Sie ja, den restlichen Gewinn bis zum Jahresende kalkulieren Sie einfach. Fällt der Gewinn 2017 deutlich niedriger aus als erwartet, sollten Sie eine Anpassung der Vorauszahlungen zum 10. Dezember 2017 beim Finanzamt betragen.

10. Weihnachtsfeier steuerlich planen

Lassen Sie es bei der Weihnachtsfeier so richtig krachen und geben richtig viel Geld aus, um Ihren Mitarbeitern Dankeschön zu sagen? Dann sollten Sie auf jeden Fall die Kosten je Teilnehmer im Auge behalten. Denn liegen die Kosten je Teilnehmer bei mehr als 110 Euro brutto, müssen Sie für den übersteigenden Teil Lohnsteuer ans Finanzamt abführen und die Vorsteuererstattung kippt.

11. Geschenke an Kunden

Möchten Sie Kunden und Geschäftspartnern eine Freude machen und beschenken, achten Sie darauf, dass die Sachzuwendungen pro Jahr und Empfänger netto nicht mehr als 35 Euro betragen dürfen. Wird dieser Wert überschritten, liegen nicht abziehbare Betriebsausgaben vor. Ausnahme: Senken Sie Gegenstände, die der Beschenkte ausschließlich beruflich nutzen kann, spielt die 35-Euro-Höchstgrenze keine Rolle.

12. Familie anstellen

Wird es kurz vor Jahresende stressig, stellen Sie doch Familienmitglieder als geringfügig Beschäftigte an. Die Gehaltszahlungen bis zu 450 Euro monatlich sowie die Pauschalabgaben an die Minijobzentrale mindern den Gewinn. Der Minijobber muss sein Minijobgehalt dagegen nicht mehr versteuern.

13. Clevere Werbung

Füllen Sie Ihre Auftragsbücher zum Jahreswechsel, indem Sie potentiellen Kunden die Steueranrechnung für Handwerkerleistungen in von Höhe von 20 Prozent Arbeitsleistung, maximal 1.200 Euro pro Jahr schmackhaft machen.

14. Umsatz im Auge behalten

Kleinbetriebe, die Ihren Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln, sollten darauf achten, dass der Umsatz 2017 nicht über 61.356 Euro klettern. Dann profitieren sie 2018 nämlich von der Vorsteuerpauschalierung. Der Unternehmer kann dann unabhängig von tatsächlichen Investitionen 2018 anhand eines bestimmten Prozentsatzes vom Umsatz (je nach Branche unterschiedlich) eine Vorsteuererstattung ermitteln.

15. Bauabzugsteuer

Überprüfen Sie, ob die ausgegebenen oder erhaltenen Freistellungsbescheinigungen über den Jahreswechsel hinaus gültig bleiben. Falls nicht, frühzeitig neue Bescheinigungen beim Finanzamt beziehungsweise beim beauftragten Geschäftspartner anfordern.