25.03.2019

Rokstyle erhält Design Award Steinmetz gewinnt mit Grablampe

Mit dem ersten Fashionlabel für Grabsteine und Grabschmuck sorgte Alexander Hanel mit der Marke Rokstyle für eine Neuheit in der Friedhofskultur. Nun wurde er mit dem German Design Award 2019 zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Die Idee für das Design entstand an einem besonderen Ort.

Von Sarah Arzberger

Grabsteine sind in der Regel trist, grau und eintönig – nicht aber wenn es nach Alexander Hanel geht. Der Steinmetz und Geschäftsführer von Stein Hanel aus dem mittelfränkischen Leutershausen gründete mit Rokstyle das weltweit erste Fashionlabel für Grabsteine. Mit seiner Marke möchte er Grabsteine für eine neue Generation anbieten, die individuell auf die Menschen abgestimmt sind. Das gelingt durch Verzierungen mit Swarovski-Kristallen oder Bronzeembleme. Das Konzept brachte Hanel viel Erfolg ein, er vertreibt seine Produkte mittlerweile bei 450 Händlern. Nun wurde er für die Grablaterne "Magic Stars" zum zweiten Mal mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet.

Auszeichnung in der Kategorie "Fashion und Lifestyle"

Prämiert wurde Alexander Hanel in der Kategorie "Fashion und Lifestyle" für eine Grablampe aus Edelstahl. Sie zeichnet sich durch ein Relief aus, in das Swarovski-Kristalle und kleine Sterne aus Bronze eingearbeitet worden sind. "Die Wertigkeit von dem Preis ist für uns nochmals höher, da wir in dieser Kategorie gegen ein weites Feld angetreten sind", sagt der Geschäftsführer. Überhaupt sei die Auszeichnung etwas Besonderes für ihn, da es ungewöhnlich sei, dass ein Grablicht einen Design-Preis gewinnt.

Insgesamt 5.400 Entwürfe wurden beim German Design Award 2019 für die Bereiche Produkt-und Kommunikationsdesign eingereicht, die dann von einer Jury bewertet wurden, erklärt Hanel. Nach einer ersten Auswertung wurden einige Produkte nominiert und angefordert, um ihre Verarbeitung und Haptik zu überprüfen. Erst danach wurden die Preisträger bekannt gegeben.

Idee entstand auf einem Bierdeckel

Das Design für seine Laterne hat Hanel selber entworfen – bei einem gemütlichen Essen im Wirtshaus. "Die erste Idee habe ich tatsächlich auf einem Bierdeckel festgehalten." Im nächsten Schritt habe er dann einen Entwurf per Hand aufgezeichnet, damit er sich die Laterne besser vor Augen führen konnte. Beim Design von Grabschmuck achte Hanel außerdem immer darauf, dass er zum Konzept von Rokstyle passt. "Das Produkt muss zum Stein passen und sich stimmig einfügen", sagt der Steinmetz. Der Herstellungsprozess sei nach über 10 Jahren Berufserfahrung dann schnell von der Hand gegangen.

© Rokstyle

Hanel will das Sortiment noch erweitern

Aber Alexander Hanel konzentriert sich längst nicht mehr nur auf die Herstellung von Grabsteinen und Grabschmuck. So rief er im vergangenen Jahr zum ersten Mal den "Tag des Grabsteines" ins Leben. Dadurch soll über das Produkt Grabstein positiver berichtet werden. Außerdem ist es Hanel ein Anliegen zu zeigen, dass der Umgang mit den Themen Trauer und dem Friedhof längst nicht immer trist und grau sein muss. Auch für 2019 hat er wieder einen solchen Tag organisiert. Für die Zukunft plant Hanel außerdem, sein Sortiment mit Dekoartikeln wie Vasen oder Windlichter für das Interieur zu erweitern. Diese sollen wie die Grabsteine aus Naturstein hergestellt werden und in ihrem Stil erkennen lassen, dass sie Rokstyle Produkte sind.