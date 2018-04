20.03.2018

Deutscher Musikinstrumentenpreis Steffen Friedel baut das Instrument des Jahres

Ihr Klang ist phänomenal, ihre Verarbeitung erstklassig und ihr Design einzigartig. Mit der Wappenbratsche gewinnt ein Dresdner den Deutschen Musikinstrumentenpreis.

Von Daniel Bagehorn

In seiner kleinen Werkstatt in Dresden fertigt Steffen Friedel Geigen, Bratschen und Celli in traditioneller italienischer Bauweise. - © Daniel Bagehorn

Die Bratsche (auch Viola genannt), die Steffen Friedel in den Händen hält, ist etwas Besonderes. Das gute Stück, in dem etwa 300 Arbeitsstunden stecken, ist ausgezeichnet. So ausgezeichnet, das Steffen Friedel für seine Kreation den Deutschen Musikinstrumentenpreis 2018 gewonnen hat.

In einer ehemaligen Fabrik in Dresden-Gruna, hoch oben im vierten Stock, Raum an Raum mit anderen Handwerkern und Künstlern, hat der 52-Jährige seine kleine Werkstatt eingerichtet. Hier oben entwirft und baut er Geigen, Bratschen und Celli in traditioneller italienischer Bauweise und gibt seine Handwerkskunst in Workshops auch immer wieder an Menschen weiter, die den Wunsch verspüren, ihr eigenes Instrument zu bauen.

"Die Kurse, die ich anbiete, sind eine intensive Erfahrung sowohl für mich als auch für die, die mit mir an ihren Instrumenten bauen", sagt der frischgebackene Meister des Streichinstrumentenbaus. "Ich mache es meinen Teilnehmern vor, sie machen es nach, das ist das Prinzip. Wer den tiefen Wunsch verspürt, sein eigenes Instrument zu erschaffen, der hat auch das Talent zum Instrumentenbau", so Friedel.

Vom Flugzeugmechaniker zum Instrumentenbauer

Dabei fand der Dresdner selbst erst auf Umwegen in sein heutiges Handwerk. "Das ist eine lange Geschichte. Ich bin eigentlich gelernter Flugzeugmechaniker", erläutert der gebürtige Döbelner und lächelt. "Handwerklich zu arbeiten, darin lag schon immer mein Interesse." Nach seiner Ausbildung in den 1980er-Jahren bildete sich Steffen Friedel in Freiberg zum staatlich geprüften Techniker für Geologie weiter, arbeitete lange Jahre für ein Ingenieurbüro für Hydrologie.

Doch als er vor zehn Jahren wieder mit dem Cellospielen begann, öffnete sich für ihn allmählich eine ganz neue Welt. "Ich hatte schon in meiner Kindheit Geige gespielt, wusste aber immer, dass mein Talent fürs Orchester nicht ausreicht. Musik gemacht habe ich trotzdem für mich privat."

Mit dem Cello in der Hand wuchs in Steffen Friedel der Wunsch, sein eigenes Instrument zu bauen. In Helmut Bleffert fand er einen Instrumentenbauer, der ihm das Rüstzeug für das Handwerk näherbrachte. "Ich machte bei ihm in der Eifel eine Art Ausbildung in Form eines Langzeitpraktikums. Auf freundschaftlicher Basis brachte er mir in meinem Sabbat-Jahr vieles bei", erinnert sich Friedel.

Vor sieben Jahren wagte der heutige Träger des Deutschen Musikinstrumentenpreises schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete als Einzelunternehmer in Dresden seine Werkstatt. Aufgehört zu lernen hat der 52-Jährige nicht: An der Fachhochschule in Markneukirchen erwarb er vor zwei Jahren seinen Bachelor im Streichinstrumentenbau, befindet sich derzeit im Masterstudiengang "Musikalische Akustik und Technologie".

Es läuft: Deutscher Musikinstrumentenpreis 2018 und Meisterbrief im selben Jahr

Vor wenigen Tagen erhielt Steffen Friedel zudem von der Handwerkskammer Chemnitz seinen Meisterbrief im Geigenbauerhandwerk. "Ein Meisterabschluss, das hat Hand und Fuß, dass weiß ich seit meiner Mechanikerlehre. Daher war mein Ansporn für den Meister immer groß", freut sich der Dresdner.

Auf der Internationalen Musikmesse Mitte April in Frankfurt am Main wird Steffen Friedel der Deutsche Musikinstrumentenpreis für seine Wappenbratsche aus Tiroler Fichte und bosnischem Ahorn übereicht. Die Urteilsbegründung der Jury ist ein Loblied. Sie hob unter anderem die herausragenden klanglichen Eigenschaften, die besondere Gestaltung und die Bespielbarkeit der handgefertigten Wappenbratsche hervor. Sowohl der Klang als auch die Spielbarkeit nebst Ansprache überzeugten die Testmusiker in allen Belangen.