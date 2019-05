22.05.2019

Gesetzesvorhaben SPD legt Vorschlag zur Grundrente vor

Wer jahrelang gearbeitet hat, soll mehr Rente bekommen. Bedürftigkeit soll nicht geprüft werden. Das sorgt für Ärger mit der Union.

Von Karin Birk

Die Grundrente steht im Koalitionsvertrag. Wie das Gesetz aber genau aussehen soll, darüber müssen sich SPD und Union noch einigen. - © domoskanonos - stock.adobe.com

Die SPD-Minister Hubertus Heil und Olaf Scholz haben sich kurz vor der Europawahl auf einen Vorschlag zur Grundrente geeinigt. Von der Union kommt Widerstand.

Wer mindestens 35 Jahre lang gearbeitet und bei geringem Einkommen Beiträge geleistet hat, soll nach den Plänen der SPD-Politiker ab dem Jahr 2021 eine Grundrente bekommen. „Am Ende des Tages geht es darum, dass die, die gearbeitet haben, tatsächlich in dieser Gesellschaft mehr Anerkennung bekommen und auch mehr verfügbares Einkommen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der ARD.

Rund drei Millionen Menschen sollen profitieren

Nach dem Konzept, das er mit Bundesfinanzminister Scholz (SPD) entwickelt hat, sollen rund drei Millionen Menschen von der Grundrente profitieren, vor allem Frauen. Die Kosten veranschlagten die beiden Politiker auf 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2021. Bis zum Jahr 2025 wird der Betrag dann auf 4,8 Milliarden Euro steigen. Bezahlt werden soll die Grundrente aus der Abschaffung der so genannten „Möwenpick-Steuer“, Einnahmen aus einer geplanten Finanztransaktionssteuer und einer Senkung der Krankenkassenbeiträge von Rentnern von 14,6 auf 14,0 Prozent. „Wir haben dafür gesorgt, dass das ordentlich gerechnet ist und zwar in guten wie in schlechten Zeiten“, sagte Scholz der ARD. Eine Erhöhung der Beitragssätze in der Rentenversicherung soll es in den nächsten Jahren nicht geben.

Union pocht auf bedarfsgerechte Grundrente

Von einer Bedürftigkeitsprüfung will die SPD ebenfalls absehen. So sollen Einkommen der Ehepartner oder andere Einkünfte nicht beachtet werden. Dies stößt auf Protest in der Union. Zwar hat auch sie sich im Koalitionsvertrag für eine Grundrente ausgesprochen, aber immer betont, dass es mit ihr nur eine „bedarfsgerechte Grundrente“ geben werde. Ob sich die Koalitionäre bis zum Sommer auf ein gemeinsames Konzept einigen können, bleibt damit ungewiss. Nach den ursprünglichen Plänen soll die Grundrente bis zum Januar 2021 in Kraft treten.