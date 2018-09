28.09.2018

Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung beim Berufsstart Sozialversicherung: Was Azubis bezahlen

Wenn Azubis das erste Mal ihre Lohnabrechnung erhalten, stellen sie schnell fest, dass einiges abgezogen wird. Die Sozialversicherung für Auszubildende gilt ab dem ersten Ausbildungstag. Was Lehrlinge über die Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung wissen sollten.

Die Sozialversicherung für Azubis unterscheidet sich kaum von der Sozialversicherung für andere Berufstätige. Es gibt allerdings ein paar Sonderregelungen, die Azubis kennen sollten.

Unterrteilt ist die Sozialversicherung in mehrere Einzelversicherungen: Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallversicherung. Lehrlinge müssen sich nicht um die Anmeldung zur Sozialversicherung kümmern. Das erledigt der Arbeitgeber. Die Kosten werden geteilt. Wenn die monatliche Ausbildungsvergütung 325 Euro oder weniger beträgt, übernimmt der Arbeitgeber die vollen kosten. Wie viel jeder für die Versicherung zahlen muss, hängt von der Höhe des Verdienstes ab: Kleines Einkommen, kleiner Betrag und umgekehrt. Insgesamt werden knapp 20 Prozent des Bruttoverdienstes für die Sozialversicherung abgezogen.

Was steht auf dem Sozialversicherungsausweis?

Die Rentenversicherung stellt den Sozialversicherungsausweis aus, wenn der erste Arbeitgeber eine Versicherungsnummer beantragt. Der Ausweis dient als Nachweis dafür, dass Arbeitnehmer sozialversichert sind. Damit Rentenversicherungsbeiträge richtig verbucht werden können, sollten Auszubildende die Angaben auf dem Dokument überprüfen. Darauf vermerkt sind jeweils Name, Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer. Falls Azubis tatsächlich Fehler entdecken, sollten sie sich direkt an ihre Krankenkasse wenden. Sonst können die Beiträge für die spätere Rente nicht von Anfang an richtig verbucht werden. Falls die Kasse nicht weiterhelfen kann, ist die Deutsche Rentenversicherung Bund der richtige Ansprechpartner. Weitere Infos zum Sozialversicherungsausweis gibt es beim Bund der Deutschen Rentenversicherung.

Wie viel müssen Azubis für die Rentenversicherung zahlen?

Rentenversichert sind alle Arbeitnehmer, Azubis und auch selbstständige Handwerker. Derzeit liegt der Anteil des Bruttogehalts bei 18,6 Prozent. Die Hälfte zahlt der Arbeitnehmer, die Hälfte der Arbeitgeber. Azubis erhalten beim ersten Kontakt mit der Rentenversicherung ihre Versicherungsnummer. Sie bleibt ein Leben lang erhalten und sollte gut aufbewahrt werden.

Für jeden Versicherten richtet die Rentenversicherung ein Konto ein. Hier werden alle wichtigen Daten gespeichert: Ausbildungszeiten, Arbeitsverdienst, Krankheitszeiten und Arbeitslosigkeit. All das zählt in die spätere Rente mit ein. Wie viel am Ende raus kommt, hängt davon ab, wie lange man Beiträge eingezahlt hat. Ab dem 27. Lebensjahr erhält jeder, der mindestens fünf Jahre eingezahlt hat, die Renteninformation. Darin steht, mit wie viel Rente man rechnen kann.

Azubis fallen unter eine Sonderregelung. Sie müssen keine fünf Jahre warten, sondern haben ab dem ersten Arbeitstag Anspruch auf Leistungen. Wer einen Arbeitsunfall hat oder eine Berufskrankheit erhält zum Beispiel eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Die Rentenversicherung ist also nicht nur für die Rente zuständig. Auch Krankengymnastik oder Umschulungen werden von ihr finanziert. Bei tödlichen Unfällen sind auch die Angehörigen abgesichert. Sie erhalten eine Hinterbliebenenrente.

Wie viel Arbeitslosengeld erhalten Azubis?

Das Arbeitslosengeld berechnet sich nach dem durchschnittlichen Nettolohn im Jahr vor der Arbeitslosigkeit. Arbeitslose ohne Kind erhalten 60 Prozent davon, mit Kind sind es 67 Prozent. Im Anschluss wird bedarfsabhängig Arbeitslosengeld II gezahlt. Wie langes das Arbeitslosengeld gezahlt wird, hängt von der Beschäftigungsdauer ab. Voraussetzung, um Arbeistlosengeld zu bekommen: In den zwei jahren vor Beginn der Arbeislosigkeit muss man mindestens zwölf Monate lang Beiträge eingezahlt haben. Nach drei Jahren Ausbildung haben Lehrlinge Anspruch auf zwölf Monate Arbeitslosengeld.

Welche Leistungen übernimmt die Krankenversicherung?

Schüler werden in der Regel über ihre Eltern mitversichert. Berufseinsteiger müssen sich hingegen eigenständig versichern. Welche Krankenversicherung man wählt, bleibt jedem Azubi selbst überlassen.

Arbeitgeber zahlen sechs Wochen das Gehalt weiter, wenn man krank wird. Danach springt die Krankenversicherung ein und zahlt das Krankengeld. Rezepte für Medikamente rechnet die Apotheke direkt mit der Krankenkasse ab. Bei Arznei- , Heil- und Hilfsmitteln müssen Patienten mindestens fünf und höchstens zehn Euro dazuzahlen. Im Krankenhaus fallen für maximal 28 Tage im Jahr jeweils zehn Euro an.

Auch bei Zahnersatz übernimmt die Krankenversicherung einen Teil der Kosten. Azubis profitieren hier von einer Sonderregelung: Da sie nur ein geringes Einkommen haben, übernimmt die Krankenkasse die üblichen Kosten in voller Höhe.

Wie finde ich die richtige Krankenkasse als Azubi? Mit dem Beginn einer Ausbildung müssen sich Auszubildende innerhalb von zwei Wochen selbst eine Krankenkasse suchen. Denn dann endet die Familienversicherung über die Eltern. Das gilt auch dann, wenn Auszubildende weniger als 450 Euro im Monat verdienen. Wenn der Azubi seinem Ausbilder nicht innerhalb der Frist mitteilt, bei welcher Krankenkasse er versichert sein möchte, wird er dort versichert, wo er bisher war. Das ist im Regelfall die Krankenversicherung der Eltern. Der allgemeine Beitragssatz liegt derzeit bei 14,6 Prozent. Davon zahlen der Auszubildende und der Arbeitgeber gleichermaßen 7,30 Prozentpunkte. Krankenkassen berechnen aber außerdem einen Zusatzbeitrag. Für Azubis, die als Geringverdiener im Sinne der Sozialversicherung gelten, wird dieser in Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrags erhoben. Worauf muss ich bei der Wahl der Krankenkasse achten? Testnoten der Krankenkassen vergleichen (z.B. Stiftung Warentest)

Beitragssätze/Zusatzbeiträge verschiedener Krankenkassen vergleichen

Gibt es einen speziellen Tarif für Azubis?

Welche Bedingungen gelten für das Bonusprogramm dieser Krankenkasse?

Bietet die Krankenkasse Zusatzleistungen wie Reiseschutzimpfungen oder Zuschüsse für Brillen an?

Wird eine Geldprämie oder Dividende an alle Mitglieder gezahlt? Wie kann man die Krankenkasse kündigen? Auch als Azubi ist es möglich, die Krankenkasse zu wechseln. Doch Vorsicht: Es gilt eine Bindungsfrist, die 18 zusammenhängende Monate betragen muss. Wann ein Recht auf außerordentliche Kündigung besteht, wird weiter unten erklärt.

Wie wird das Krankengeld berechnet?

Die Höhe des Krankengeldes wird nach dem Bruttoverdienst vor der Arbeitsunfähigkeit berechnet. Es beträgt 70 Prozent davon, darf allerdings 90 Prozent des Nettoverdienstes nicht übersteigen. Der Anspruch auf Krankengeld gilt für 78 Wochen (eineinhalb Jahre).

Wann besteht ein Recht auf außerordentliche Kündigung bei der Krankenkasse?

Die Krankenkasse können Versicherte kündigen, wenn erstmals Zusatzbeiträge erhoben werden oder die Krankenkasse die Beiträge erhöht. Diese Zusatzbeiträge erhebt fast jede Krankenkasse. Die Höhe liegt zwischen 0,3 und 1,7 Prozent. Sie müssen von jedem Versicherten in voller Höhe gezahlt werden und gelten zuätzlich zu den einheitlichen Beitragssätzen von 14,6 Prozent des Bruttoverdienstes.

Die Kündigung muss spätestens bis zum Ende des Monats, für den der Zusatzbeitrag erstmals erhoben oder erhöht wird, bei der Krankenkasse eingehen.

Wie hoch ist der Anteil für die Pflegeversicherung?

Der Beitrag zur Pflegeversicherung ist vergleichsweise gering: 2,55 Prozent des Bruttoverdienstes. Auch diese Versicherung teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Wenn Menschen wegen einer Krankheit oder Behinderung im Alltag Hilfe brauchen, kümmert sich die Pflegeversicherung darum. Je nachdem, wie intensiv und wie häufig Hilfe benötigt wird, unterscheidet man zwischen bestimmten Pflegestufen. Nach diesen Stufen richten sich die Höhe und der Umfang der Leistungen.

Was sichert die Unfallversicherung ab?

Auf der Gehaltsabrechnung steht die Unfallversicherung nicht drauf, aber jeder Arbeitnehmer ist ab dem ersten Arbeitstag gegen Unfälle versichert. Die Beiträge werden, im Gegensatz zu den anderen Sozialversicherungen alleine vom Arbeitgeber gezahlt. Wer einen Arbeitsunfall hat, sollte dies sofort beim Personalbüro melden.

Wer auf dem Weg zur Arbeit oder im Betrieb einen Unfall hat, erhält Hilfe von der Berufsgenossenschaft. Sie zahlt die Behandlungskosten. Außerdem gibt es Verletztengeld so lange man wegen des Unfalls arbeitsunfähig ist. Auch Rehabilitation wird bezahlt und bei Bedarf eine neue Berufsausbildung.

Wer nach dem Arbeitsunfall auf Dauer nicht mehr arbeiten kann, erhält eine Verletztenrente. Die Höhe bemisst sich nach dem Verdienst im Jahr vor dem Unfall. Allerdings gilt hier für Azubis eine Sonderregelung: die Rente bemisst sich nach dem Tariflohn und wer bereits im ersten Ausbildungsjahr einen Unfall hat, ist trotzdem versichert. Es wird so getan als hätte man das volle Jahr gearbeitet. Wie sich Arbeitsunfälle vermeiden lassen, zeigt dieser Artikel.

Wann erhalten Azubis Erwerbsminderungsrente?

Eine Erwerbsminderungsrente erhalten Erkrankte in der Regel nur, wenn sie mindestens fünf Jahre in die Rentenkassen eingezahlt haben. Es gibt allerdings auch Ausnahmen von den so genannten Wartezeiten. So gelten die Ansprüche auf eine Erwerbsminderungsrente beispielsweise für Auszubildende sofort, wenn sie aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit erwerbsgemindert werden. Weitere Informationen zur Erwerbsminderungsrente gibt es hier. dhz

Mit welchen Leistungen Azubis rechnen können, erklärt eine Broschüre der Rentenversicherung.