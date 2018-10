08.10.2018

Onlinehops: Schoko und Kaffee aus dem Netz So machen Handwerker Geschäfte im Internet

Der eigene Onlineshop kann den Umsatz steigern. Doch das Geschäft im Internet birgt Herausforderungen. Ein Elektro- und ein Konditormeister zeigen, wie Handwerker damit umgehen können.

Von Michael Sudahl

Jörg Renz setzt auf Amazon, zumindest noch. Der Elektrotechniker-Meister betreibt im schwäbischen Lenningen den Onlineshop kaffeeexpress24.de. Über diesen verkauft er Kaffeeautomaten sowie passendes Zubehör wie Schalter, Schläuche und Entkalker. Parallel vermietet der acht Kollegen umfassende Betrieb 220 Kaffee-Großautomaten an lokale Firmen, übernimmt die Inbetriebnahme, wartet die Maschinen und füllt sie nach. Außerdem betreibt Renz in Lenningen ein Ladengeschäft. Umsatztreiber ist mit 60 Prozent der Onlinehandel, den Rest bringen Gewerbe und Laden.

Wiederum 60 Prozent des Onlinegeschäfts, das monatlich 3.000 Warensendungen umfasst, wickelt Renz über Amazon ab. Er ist dort als Top-Seller gelistet. Das sind gefragte und vom Onlinegiganten besonders gelobte Verkäufer. Der Handwerker sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn läuft ein Geschäftsmodell besonders gut, greift der US-Konzern die Idee auf und verdrängt die bisherigen Anbieter. "So weit ist es noch nicht", sagt Renz.

Wertschöpfung im Haus verspricht bessere Margen

Dennoch will der Schwabe seinen eigenen Onlineshop ausbauen. Zum Jahreswechsel steht ein Relaunch an. "Wir wollen regional stärker wachsen", sagt der Unternehmer. Zwar sei es klasse, dass Kunden aus Hamburg oder seit neustem aus Frankreich über Amazon bei ihm überwiegend Ersatzteile bestellen. Doch die 15 Prozent Marge, die die Verkaufsplattform kassiert, will Renz in Zukunft gerne selber verdienen. Zumindest einen Teil davon.

© Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland/Grafik: DHZ

Dabei richtet der Elektromeister seinen Fokus auf die jüngst kreierte Eigenmarke Jotaca. Unter diesem Label lässt Renz Ersatzteile aus Kunststoff herstellen und demnächst soll ein eigener Kaffeevollautomat erhältlich sein. Denn bei aller Liebe für den Handel, wer eigene Produkte herstellt und verkauft, die Wertschöpfung also ins Haus holt, habe die besseren Margen, meint Renz.

Dabei setzt der umtriebige Handwerker auf neuste Technik. So kooperiert der Lenninger mit einer örtlichen Genossenschaftsbank. Künftig sollen EC-Karten mit RFID-Chips ausgestattet sein, mit denen man an Renzschen Kaffeeautomaten bargeldlos bezahlen kann.

Touristen fragen nach den Leckereien

Über den Onlineshop "alpen­gluehen.bayern" vertreibt auch die Chocolatier-Familie Kässer aus Garmisch-Partenkirchen Pralinen, Bonbons und Mandelsplitter. Unter dem geschützten Markennamen Alpenglühen bieten die Bayern sechs verschiedene Schokoleckereien an. Juniorchef und Konditormeister Linus Kässer erklärt die Onlinevertriebsgeschichte: Weil Touristen und Seminarbesucher oft fragen, wo man etwa in Berlin oder Wien die Riegel und Tafeln kaufen kann, entschied sich die Familie um Vater und Firmengründer Franz Kässer dafür, einen eigenen Onlineshop zu erstellen.

Und weil handgemachte Pralinen ohne Konservierungsstoffe sich nur schwer verschicken lassen, Stichwort: Sommerhitze im Postauto, kreierten die Kässers die Produktlinie "Alpenglühen". Diese haben eine Spezialverpackung und eine eigene Rezeptur. "Unseren Shop betreibt allerdings ein Onlineprofi", berichtet der Sohn.

Unter caffe-milano.eu vertreiben Pierre Lauer und Jörg Schäfer alles rund um den Kaffeegenuss. Der zusätzliche Alpenglühen-Shop ist sozusagen ein Freundschaftsdienst. Dabei ist der Aufwand bisher überschaubar. Wöchentlich etwa fünf Bestellungen trudeln in Garmisch-Partenkirchen ein. Linus verpackt die Formpralinen oder Kirsch-Schoko-Bonbons, Lauer holt sie abends ab und taktet den Versand in sein System ein. So bleibt der Aufwand für die Kässers gering. Das Hauptgeschäft, die Chocolaterie Amelie, lastet die Familie sowie ihre drei Konditorinnen sowieso voll aus.