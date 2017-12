14.12.2017

Bestellfristen bei Amazon, Zalando und Otto.de So kommen Online-Bestellungen noch vor Weihnachten an

Wichtige Information für alle, die ihre Last-Minute-Geschenke im Online-Handel kaufen möchten. Die großen Versandhäuser haben bekanntgegeben, bis zu welchem Zeitpunkt Bestellungen spätestens eingegangen sein müssen, damit die Pakete noch vor Weihnachten zugestellt werden. Das sind die Bestellfristen bei Amazon, Otto und Zalando.

Amazon Bestellfristen 2017: Wer am 23. Dezember um 22:45 Uhr noch nicht bestellt hat, hat auch die allerletzte Frist verpasst und steht an Heiligabend womöglich mit leeren Händen da.

Manche Dinge ändern sich wohl nie. Und so werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Menschen vor dem Problem stehen, wenige Tage vor Heiligabend noch nicht alle Geschenke beisammen zu haben. Wer im Kaufhaus um die Ecke nichts Passendes findet, greift beim Geschenkekauf nicht selten auf das Angebot von Online-Shops zurück. Besonders gern werden dabei die drei größten Versandhäuser Amazon, Zalando und Otto.de angesteuert. Doch bis wann müssen Bestellungen bei diesen Händlern spätestens eingegangen sein, damit die Geschenke noch vor Heiligabend geliefert werden?

Last-Minute-Geschenke bei Amazon: Das ist der späteste Zeitpunkt für Bestellungen

Amazon beantwortet diese Frage mit einer Übersicht, in der alle Bestellfristen aufgelistet sind. Eine einheitliche Antwort liefert die Tabelle nicht. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Versandarten von Amazon.

Generell sind Verbraucher dieses Jahr aber gezwungen, etwas früher an den Geschenkekauf zu denken, da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. Ein Last-Minute-Streifzug durch die Kaufhäuser oder eine Bestellung am 24. Dezember mit der Amazon-Versandoption "Same-Day" ist also nicht möglich. Wer allerdings in München oder Berlin wohnt, kann für Versandkosten in Höhe von 7,99 Euro die 1-Stunden-Lieferung von Amazon in Anspruch nehmen und mit der Versandoption "Prime-Now" theoretisch bis spätestens 22:45 Uhr bestellen. Das ist 2017 der allerspäteste Zeitpunkt für Bestellungen bei Amazon.

Wer weder einen Aufpreis bei den Versandkosten bezahlen möchte, noch Prime-Kunde bei Amazon ist, sollte jedoch deutlich früher dran sein. Für Bestellungen innerhalb von Deutschland ist der 20. Dezember die Deadline vor Weihnachten. Wer im Laufe des Abends bestellt, dem verspricht Amazon eine Lieferung per Standardversand bis zum 23. Dezember.

Amazon: Komplette Übersicht mit allen Versandoptionen und Bestellfristen

Verbraucher sollten beachten, dass die genannten Bestellfristen ausschließlich für Artikel gelten, die mit "Auf Lager" und "Versand durch Amazon" gekennzeichnet sind. Für Bestellungen von anderen Marketplace-Anbietern können andere Fristen gelten.

Amazon Bestellfristen für deutsche Kunden

Versandart Letzte Bestellfrist Versandkosten Standardversand 20. Dezember im Laufe des Abends Prime: Kostenfrei Kein Prime; Bestellungen über 29 Euro: Kostenfrei Kein Prime; Bestellungen unter 29 Euro: 3,00 bzw. 3,99 Euro Premiumversand 22. Dezember im Lauf des Vormittags Prime: Kostenfrei Kein Prime: 4,99 Euro Morning-Express 22. Dezember im Lauf des Mittags Prime: 5 Euro pro Artikel Kein Prime: 9,99 pro Lieferung Same-Day (Evening-Express) 23. Dezember im Laufe des Vormittags Prime: Kostenfrei ab 20 Euro Bestellwert (ansonsten 5 Euro pro Artikel) Kein Prime: 9,99 Euro pro Lieferung Prime Now (nur in München und Berlin) 23. Dezember um 22:45 Uhr (1-Stunden-Lieferung) 23. Dezember um 21:15 Uhr (2-Stunden-Lieferung) 1-Stunden-Lieferung: 7,99 Euro 2-Stunden-Lieferung: Kostenfrei für Prime-Kunden ab einem Bestellwert von 40 Euro AmazonFresh (nur in München, Berlin, Hamburg und Potsdam) 23. Dezember im Laufe des Vormittags Exklusiv für Prime-Kunden: 9,99 Euro pro Monat Wunschterminlieferung 22. Dezember im Laufe des Mittags Prime: 2,99 Euro pro Lieferung

Amazon Bestellfristen für österreichische Kunden

Versandart Letzte Bestellfrist Versandkosten Standardversand 20. Dezember im Laufe des frühen Vormittags Prime: Kostenfrei Kein Prime; Bestellungen über 29 Euro: Kostenfrei Kein Prime; Bestellungen unter 29 Euro: 3,60 bzw. 3,99 Euro Premiumversand 22. Dezember im Laufe des frühen Vormittags Prime: Kostenfrei Kein Prime: 4,99 Euro pro Lieferung Amazon Pantry 21. Dezember im Laufe des Abends -

Otto.de: Bestellfristen vor Weihnachten 2017

Der zweitgrößte Online-Versandhändler in Deutschland hält das Thema Bestellfristen vor Weihnachten deutlich übersichtlicher als Amazon. Otto.de verspricht allen Kunden, die bis zum 22. Dezember um 23 Uhr bestellen, dass die Ware pünktlich bis Heiligabend ankommt. Wer sparen möchte, sollte allerdings früher dran sein. Kunden, die bis zum 19. Dezember bestellen, müssen keine Versandkosten bezahlen.

Zalando: Keine Einkäufe in letzter Sekunde

Wer beim Online-Versandhaus Zalando keine Versandkosten bezahlen möchte, sollte seine Bestellung bis spätestens 19. Dezember um 15:30 Uhr aufgeben. Bis zu diesem Zeitpunkt garantiert Zalando eine rechtzeitige Lieferung vor dem 24. Dezember per Standardversand. Wer mit Expresslieferung bestellt, für den verstreicht die letzte Deadline am 22. Dezember um 14:30 Uhr. fre