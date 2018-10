17.10.2018

Steuererklärung in maximal zehn Minuten So funktioniert die vereinfachte Steuererklärung

Viele Arbeitnehmer verzichten auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung beim Finanzamt und verschenken damit Steuerrückerstattungen von durchschnittlich 875 Euro pro Jahr. Dabei gibt es eine vereinfachte Variante, mit der auch Steuerlaien viel Geld vom Finanzamt bekommen können: die vereinfachte Steuererklärung. Zusätzlich kann man über Lohnsteuerfreibeträge das eigene Gehalt erhöhen. Eine DHZ-Checkliste zeigt, wie das geht.

Ist kein finanzieller Spielraum für eine Gehaltserhöhung vom Chef vorhanden, kann man selbst dafür sorgen, dass das Nettogehalt steigt. Steuerrückerstattung lautet das Zauberwort. Viele Arbeitnehmer winken beim Thema "Einkommensteuererklärung" ab, weil sie davon keine Ahnung haben. Doch selbst Steuerlaien können ihr Nettoeinkommen in wenigen Minuten erhöhen mit der vereinfachten Steuererklärung. Sie müssen ja nicht alle Register zum Steuersparen ziehen. Es genügen schon wenige Angaben zur Steuererstattung. Schon seit dem Jahr 2006 gibt es die vereinfachte zweiseitige Einkommensteuererklärung mit dem ESt-1V-Vordruck.

Wer kann eine vereinfachte Steuererklärung abgeben?

Die vereinfachte Steuererklärung richtet sich an den durchschnittlichen Steuerzahler bzw. regulären Angestellten, der nur über gewöhnliche Einkommensquellen verfügt. Dazu gehören der Arbeitslohn, Versorgungsbezüge und Lohnersatzleistungen. Da die reguläre Steuererklärung so gestaltet ist, dass sie jeder Art des Einkommens berücksichtigt, fragt die Angaben dazu auch umfänglich ab.

Wer sich dies ersparen möchte – weil er weder nebenberuflich freiberuflich arbeitet, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat oder ein häusliches Arbeitszimmer nutzt bzw. eine doppelte Haushaltsführung geltend machen will – kann die reduzierte Variante der Steuererklärung nutzen.

Vereinfachte Steuererklärung: Wie unterscheidet sie sich?

Für Arbeitnehmer ohne Nebeneinkünfte gibt es die Möglichkeit, einen nur zweiseitigen Steuererklärungsvordruck ausfüllen zu können: die sogenannte vereinfachte Steuererklärung. Sie ersetzt den vierseitigen Mantelbogen und die Anlage N für Angaben zur nichtselbstständigen Tätigkeit. Etwaige Anlagen wie die Anlage Kind, die Anlage Vorsorgeaufwand, die Anlage AV für die Riester-Rente oder die Anlage VL für Arbeitnehmer-Sparzulagen müssen jedoch trotzdem beigelegt werden, wenn hier Ausgaben geltend gemacht werden sollen.

Welche Grenzen setzt die vereinfachte Steuererklärung?

Der Steuerpflichtige, der ausschließlich die vereinfachte Steuererklärung nutzen möchte, darf nur im Inland Arbeitslohn beziehen. Das gleiche gilt für Versorgungsbezüge oder Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld und andere steuerfreie Leistungen. Andere steuerpflichtige Einkünfte aus anderen Einkunftsarten dürfen nicht vorliegen.

Grenzen gesetzt werden zudem bei den Sonderausgaben. Hier dürfen nur Vorsorgeaufwendungen und Altersvorsorgebeiträgen, die auf der Anlage Vorsorgeaufwand angeben werden, sowie Kirchensteuer und Spenden angegeben werden. Die außergewöhnlichen Belastungen beschränken sich auf den Behinderten-Pauschbetrag, Fahrtkosten wegen Behinderung, Pflege-, Krankheits- und Kurkosten.

Vereinfachte Steuererklärung: Was gilt bei den Werbungskosten?

Die Variante der vereinfachten Steuererklärung ist auch in den Bereichen der Angaben für berufliche Ausgaben beschränkt – also auch bei den Werbungskosten. So werden als Werbungskosten nur Kosten für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Beiträge zu Berufsverbänden, Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Fortbildungskosten, Kontoführungsgebühren sowie Reisekosten bei Auswärtstätigkeit anerkannt. Wer Kosten für eine doppelte Haushaltsführung oder ein häusliches Arbeitszimmer angeben möchte, muss die herkömmliche, ausführliche Steuererklärung nutzen.

Wer sich mit dem Thema Steuern überhaupt nicht auseiendersetzen möchte, beantragt nur folgende Werbungskosten, da hier Pauschalen gelten:

Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 0,30 Euro je Entfernungskilometer (Angabe: Anzahl der Arbeitstage pro Jahr, Einfache Entfernung zur Arbeit)

für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 0,30 Euro je Entfernungskilometer (Angabe: Anzahl der Arbeitstage pro Jahr, Einfache Entfernung zur Arbeit) Kontoführungsgebühren pauschal 16 Euro

pauschal 16 Euro Ausgaben für Arbeitsmittel ohne Belege 110 Euro

Praxis-Tipp: Eine Steuererstattung winkt bereits bei 230 Arbeitstagen und einer Mindestentfernung zwischen Wohnung und Arbeit von mehr als 15 Kilometern.

Beispiel: Die angestellt Friseurin Maier hat noch nie eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht. Dabei legt sie im Jahr an 230 Tagen 30 Kilometer pro Tag für die einfache Fahrt zur Arbeit zurück. Ihr persönlicher Steuersatz beträgt 25 Prozent. Reicht sie nun erstmals eine Vereinfachte Einkommensteuererklärung beim Finanzamt ein, winkt folgende Steuererstattung:

Fahrtkosten zur Arbeit 2.070 Euro (230 Tage x 0,30 Euro/km x 30 km) Kontoführungsgebühren 16 Euro Ausgaben für Arbeitsmittel ohne Belege 110 Euro Werbungskosten gesamt 2.196 Euro Steuererstattung bei Steuersatz mit 25% (25% von 1.196 Euro; 1.000 Euro Werbuzngskostenpauschale ist schon beim Lohnabzug berücksichtigt worden) 299 Euro

Fazit: Frau Maier steigert ihre Nettoeinkommen durch die Abgabe einer vereinfachten Einkommensteuer um 299 Euro. Zeitaufwand: Maximal zehn Minuten.

Der DHZ- Checkliste können Sie entnehmen, welche Angaben für diese Steuererstattung ausreichen und wie Sie vorgehen sollten. Sie können Sie hier herunterladen.>>>

Kann man eine vereinfachte Steuererklärung auch für Vorjahre einreichen?

Arbeitnehmer können auch für zurückliegende Jahre freiwillig eine vereinfachte Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen. Für die Abgabe einer freiwilligen Steuererklärung haben Arbeitnehmer nach Ablauf des Steuerjahrs vier Jahre Zeit. Die Steuererklärung für 2013 muss deshalb bis spätestens 31. Dezember 2018 im Briefkasten des Finanzamts landen.

Beispiel: Frau Maier aus unserem Ausgangsbeispiel, könnte mit einem Zeitaufwand von 40 Minuten also folgende Steuererstattung herausholen:

Steuererklärung für das Steuerjahr Erstattung 2014 299 Euro 2015 299 Euro 2016 299 Euro 2017 299 Euro Gesamte Steuererstattung 1.196 Euro

Fazit: Frau Maier braucht also keine steuerlichen Kenntnisse und nur knapp eine Stunde Zeit, um Ihr Nettoeinkommen um über 1.000 Euro zu steigern.

Der DHZ- Checkliste können Sie entnehmen, welche Angaben für diese Steuererstattung ausreichen und wie Sie vorgehen sollten. Sie können Sie hier herunterladen.>>>

Zum offiziellen Formular der vereinfachten Steuererklärung für 2017 gelangen Sie hier.>>>

Wie kann man über den Lohnsteuerfreibetrag Geld sparen?

Möchte ein Arbeitnehmer nicht bis zum Ablauf des Jahres warten, bis er seine vereinfachte Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen und die Steuerrückerstattung beantragen kann, gibt es eine interessante Alternative. Der Arbeitnehmer kann beim Finanzamt die Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrags beantragen. Dadurch behält der Arbeitgeber beim Lohnabzug weniger Lohnsteuer ein und das Nettogehalt steigt.

Bei Beantragung des Lohnsteuerfreibetrags für 2018 müssen Sie dem Finanzamt auf einem amtlichen Vordruck "Lohnsteuerermäßigung" Ihre voraussichtlichen Werbungskosten erklären.

Ändern sich die steuerlichen Verhältnisse (Höhe der steuerlich abziehbaren Ausgaben) im Jahr 2019 nicht wesentlich, bleibt der Lohnsteuerfreibetrag 2018 auch im Jahr 2019 gültig. Ein neuer Lohnsteuerfreibetrag muss dann erst wieder im Jahr 2020 beantragt werden.

Beispiel: Frau Maier, unsere Friseurin aus unseren Praxisbeispielen, möchte 2018 ihr Nettogehalt steigern. Deshalb beantragt sie ihre Werbungskosten bereits im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2018. Erklärt Frau Maier ihre Werbungskosten von 1.196 Euro (siehe Beispiel oben), klettert ihr Nettogehalt pro Monat um knapp 46 Euro.

Praxis-Tipp: Diese frühzeitige Steuererstattung der 299 Euro hat jedoch zur Folge, dass Frau Maier mehr Zeit aufwenden muss. Denn wer einen Lohnsteuerfreibetrag beantragt, muss zwingend für dieses Jahr eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen. Schließlich möchte das Finanzamt prüfen, ob die Angaben zu den voraussichtlichen Werbungskosten tatsächlich stimmen. Falls die tatsächlichen Werbungskosten niedriger sind als im Lohnsteuerermäßigungsverfahren beantragt, muss Frau Maier die zu wenig einbehaltene Steuer nachzahlen.

Ausnahme: Beträgt der Arbeitslohn eines ledigen Arbeitnehmers 2018 nicht mehr 11.400 Euro bzw. 21.650 Euro bei Verheirateten, verzichtet das Finanzamt trotz Lohnsteuerfreibetrag auf die Abgabe einer Einkommensteuererklärung.

Die DHZ- Checkliste zeigt, wie hoch ihre Werbungskosten mindestens sein müssen, damit das Finanzamt einen Freibetrag für den Lohnabzug gewährt. Sie können Sie hier herunterladen.>>>

Lohnsteuerhilfeverein für Sparfüchse

Eine Alternative, bei der eine meist höhere Steuererstattung winkt, ist die Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein. Bei überschaubaren Mitgliedsbeiträgen zwischen 30 Euro und 80 Euro pro Jahr kümmern sich Fachleute um die Abgabe Ihrer Einkommensteuererklärung. dhz

Praxis-Tipp: Auch hier ist der Zeitaufwand überschaubar. Sie führen ein Gespräche mit dem Spezialisten des Lohnsteuerhilfevereins, suchen ihm ein paar Unterlagen heraus, die er gerne sehen möchte und bekommen nach getaner Arbeit – ohne Stress und ohne Verantwortung – eine Steuererstattung, die meist höher ausfällt als bei den "Genügsamen" (siehe oben).

Dieser Beitrag wurde am 10. September 2018 aktualisiert.