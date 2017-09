22.09.2017

Tipps für Kleinstunternehmen So finden Sie die passende Rechtsform

Wer einen Betrieb gründet oder bereits ein Unternehmen führt, sollte sich über die passende Rechtsform Gedanken machen. Denn es geht dabei um nichts Geringeres als die Haftung. Die wichtigsten Tipps zu GmbH, GbR und Einzelunternehmen.

Von Mirabell Schmidt

Bei der Wahl der Rechtsform sollten sich Kleinstunternehmen gründlich informieren - die Umstände sind entscheidend. - © René de Brunn/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Wann die Umsatzsteuerpflicht greift

Bei der Existenzgründung alles richtig machen

Einzelunternehmen, GmbH oder GbR? Gerade wenn Gründer noch ganz am Anfang stehen, ist es für viele wichtig, dass die Betriebsgründung so schnell und einfach wie möglich geht. Wichtige Entscheidungskriterien bei der Wahl der Rechtsform sind für die meisten: Wie viel Kapital braucht man dafür? Wie hoch ist die Steuerbelastung? Wie viel Aufwand macht die Buchführung? Gerade für Einzelgründer sind diese Fragen oft ausschlaggebend. Die Entscheidung will gut durchdacht sein, denn es geht um nichts weniger als die Frage Haftung.

Einzelunternehmen für Kleinstbetriebe

Für Ein-Mann-Unternehmen eigne sich in der Praxis meist die Rechtsform des Einzelunternehmens am besten, sagt Hartmut Drexel, Betriebsberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Da ein Einzelunternehmer nach innen und außen ausschließlich eigenverantwortlich arbeitet, steht ihm alleine der Ertrag zu. Diese Rechtsform hat gerade für Ein-Mann-Unternehmen den Vorteil einer einfachen Verwaltung und unkomplizierter Gründungsmodalitäten.

Der Nachteil: Der Betriebsinhaber haftet bei Verlusten selbst mit seinem Privatvermögen. Das wiederum gefällt aber den Banken. "Einzelunternehmen bekommen oft einfacher Kredite, da es eine klare Haftungsregelung gibt", so Drexel. Ein Einzelunternehmen entsteht automatisch bei der Geschäftseröffnung, wenn keine andere Rechtsform gewählt wurde. Dafür ist kein Mindestkapital nötig.

Rechtsform sollte zur Branche passen

Drexel rät Betrieben grundsätzlich, eine Rechtsform zu wählen, die in der Branche bekannt ist. "So wissen Kunden und Geschäftspartner, mit was sie es zu tun haben." Als Negativbeispiel nennt Drexel die "Limited", über die andere oft nicht Bescheid wüssten.

Welche Rechtsform tatsächlich zu einem Unternehmen passt, könne man allerdings nie pauschal sagen. Es komme immer auf die Umstände an. "Steuerlich müsste bei kleinen Unternehmen unterm Strich immer nahezu das gleiche herauskommen, egal welche Rechtsform Handwerker wählen", sagt Drexel. Das gelte, obwohl die einzelnen Modelle sehr verschieden seien.

Rechtsform ändern, wenn sich Umstände ändern

Nur dann, wenn sich die Umstände deutlich ändern, zum Beispiel beim Kauf einer Immobilie, beim Einstieg externer Kapitalgeber oder Nachfolger oder nachhaltig sehr großer Gewinne, sollten sich Betriebsinhaber überlegen, die Rechtsform zu verändern. "Denn ein solcher Schritt ist aufwendig, unter Umständen auch teuer und hat eine nachhaltige Wirkung", sagt Drexel.

Steigt etwa ein Geschäftspartner in den Betrieb ein, sei der nächste Schritt eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR- oder BGB-Gesellschaft). Dafür braucht es mindestens zwei Gesellschafter, die gemeinsam für das Unternehmen haften. Der Auftritt nach außen sei aber ähnlich wie beim Einzelunternehmen.

Kein Mindestkapital bei GbR

Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) haben sich mehrere Personen zusammengeschlossen, die gemeinsam ein bestimmtes Ziel haben. "Mit einer GbR kann ein gewerblicher Zweck wie der Handel mit Waren oder das Erbringen von Dienstleistungen oder auch ein privater Zweck wie eine Lotto-Tippgemeinschaft unter Freunden verfolgt werden", sagt Notar Sebastian Kremer. Ein Mindestkapital müssen die Gesellschafter einer GbR nicht einbringen. Die GbR kann durch eine mündliche Vereinbarung gegründet werden. Davon raten Juristen jedoch ab. Bei der GbR haften für die Verbindlichkeiten grundsätzlich sowohl das Gesellschafts- als auch das Privatvermögen jedes Gesellschafters.

Nachteile der GbR: Die Geschäftsführungsbefugnis steht grundsätzlich den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Für jedes Geschäft ist also dann die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Es sei denn im Gesellschaftsvertrag wird etwas anderes vereinbart.

GmbH bei Betriebsübergabe sinnvoll

Eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) hat zwar den Vorteil der Haftungsbeschränkung – nur deren Vermögen kann für die Verbindlichkeiten der der Gesellschaft haftbar gemacht werden. Doch Betriebe müssen immer mindestens 25.000 Euro Stammkapital aufbringen können. Davon sind mindestens 12.500 Euro sofort zu erbringen. Gerade Kleinstunternehmen müssten für eine GmbH oft mehr zahlen, als sie bringt. Auch die Verwaltung ist aufwendiger als beispielsweise bei einer GbR oder einem Einzelunternehmen. Nur wenn ein Betrieb ein höheres Haftungsrisiko beispielsweise mit Gewährleistung hat, sei diese Rechtsform von Beginn an sinnvoll, so der Betriebsberater.

Auch wenn Inhaber die Betriebsübergabe vorbereiten, könnten sie über die Gründung einer GmbH nachdenken. Dann nämlich könnten sie sich aus der Haftung herausziehen, aber weiterhin Gesellschaftsanteile halten. Eine GmbH kann von einem Einzelnen oder mehreren Personen gegründet werden.

Auf jeden Fall sollten sich Handwerker bei der Wahl der passenden Rechtsform immer umfassend von einem Betriebs- oder Steuerberater informieren lassen. mit Inhalten von dpa

Rechtsformen im Überblick Einzelunternehmen und Personengesellschaften Typisch für Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist, dass hier der Einzelunternehmer oder die Gesellschafter für die Schulden des Unternehmens mit ihrem persönlichen Vermögen haften. Sie müssen kein Mindestkapital aufbringen und sind darüber hinaus nicht nur Inhaber, sondern auch Leiter ihres Unternehmens. Ein typischer Einzelunternehmer ist auch der eingetragene Kaufmann. Zu den Personengesellschaften zählen insbesondere die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), die Kommanditgesellschaft (KG),die Offene Handelsgesellschaft (OHG) und die GmbH & Co. KG. Kapitalgesellschaften Die Haftungsbeschränkung ist je nach Branche ein wichtiger Grund für die Wahl einer Kapitalgesellschaft als Rechtsform. Ihre Gesellschafter bzw. Aktionäre haften für geschäftliche Aktivitäten– mit Ausnahmen – nur in Höhe ihrer Einlage, die Gesellschaft nur in Höhe ihres Gesellschaftsvermögens. Für größere Vorhaben spielt allerdings auch die notwendige Kapitalbeschaffung eine Rolle. Gesellschafter bzw. Aktionäre geben Kapital, ohne dass sie aktiv an der Geschäftsführung beteiligt werden müssen. Zu den Kapitalgesellschaften gehören die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die GmbH-Variante Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt), die Aktiengesellschaft (AG) und die Europäische Aktiengesellschaft (SE).