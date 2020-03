26.03.2020

Kritische Infrastruktur SHK-Betriebe verlangen mehr Rechte für den Notfall

Die Corona-Krise fordert die SHK-Betriebe aufs Äußerste. Die Branche verlangt nun eine bessere Unterstützung durch die Politik.

Öffnen eines Abgassammelkastens für Reinigungsarbeiten an den Heizflächen: SHK-Handwerkern fällt eine wichtige Rolle zu bei der Aufrechterhaltung der Infrastruktur. - © ZVSHK

Kfz-Betriebe fordern besseres Hilfspaket

Bitte beachten Sie: Da sich die Nachrichtenlage momentan schnell ändert, können wir nicht gewährleisten, dass dieser Text stets aktuell ist. Er gibt – sofern nicht anders vermerkt – den Stand vom 26. März 15 Uhr wieder.

"Unser Handwerk ist de facto Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur, ohne indes bisher von der Politik offiziell dazu bestimmt worden zu sein. Gesundheit, Trinkwasser, Hygiene, Wärme, Energie – lebenswichtige Faktoren, die die kritische Infrastruktur definieren, sind Arbeitsfelder unserer Betriebe“, sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Krankenhäuser, Pflegeheime, Lebensmittelbetriebe, öffentliche Verwaltung – diese Einrichtungen der kritischen Infrastruktur benötigten zur Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit die Unterstützung von Handwerksbetrieben aus dem Bereich Sanitär-Heizung-Klima. Es sei deshalb dringend erforderlich, "dass wir gerade für Notdiensteinsätze zur Gefahrenabwehr behördliche Vorgaben für unsere Arbeit erhalten“, so Bramann. Eine offizielle Zuordnung des SHK-Handwerks und seiner Lieferkette zur kritischen Infrastruktur sei zwingend. "Wie sollen zum Beispiel notwendige Reparaturmaßnahmen in Altenheimen oder Quarantänebereichen überhaupt noch durchgeführt werden, wenn diese abgeschottet sind?“ Bramann forderte die Politik auf, Handwerkern in kritischen Umgebungen die Arbeit mit schnell zu erlassenden behördlichen Regelungen zu vereinfachen.

Wirtschaftlicher Absturz droht

ZVSHK-Präsident Michael Hilpert bezeichnete die Lage seiner Branche als „ernst“, auch für die SHK-Innungsbetriebe. "Die arbeiten gegenwärtig hart dafür, vor allem wichtige und notwendige Notdiensteinsätze zu leisten.“ Nach langen Jahren des ungebrochenen wirtschaftlichen Aufschwungs und der vollen Auftragsbücher drohe dem SHK-Handwerk – wie allen anderen Branchen – ein tiefer wirtschaftlicher Absturz. Erforderlich sei schnelle finanzielle Hilfe, "die betroffenen Betrieben auf unbürokratische Weise Liquidität verschafft“.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) ist die Standesorganisation von 48.000 Handwerksbetrieben mit fast 375.000 Beschäftigten. Der Jahresumsatz des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks lag 2019 bei 46,5 Milliarden Euro. Die 24.000 Innungsbetriebe erwirtschafteten mit ihren 215.000 Beschäftigten fast zwei Drittel des Gesamtumsatzes. str

Aktuelle Infos für SHK-Unternehmer: https://www.si-shk.de/