27.09.2017

Royales Kuchenstück Sechs Jahre altes Stück Torte wird für über 1.000 Euro versteigert

Jeder kann ein Stück vom Kuchen abbekommen. Im April 2011 gaben sich Prinz William und Herzogin Kate. Jetzt wird im Londoner Auktionshaus Chiswick ein Stück der sechs Jahre alten Hochzeitstorte versteigert. Es ist nicht das erste Tortenstück aus der britischen Königsfamilie, das unter den Hammer kommt.

Nicht mehr zum Essen geeignet: Ein Stück der Hochzeitstorte von Prinz William und Herzogin Kate wird sechs Jahre nach der Hochzeit versteigert. - © picture alliance / empics Weitere Beiträge zu diesem Artikel Für guten Zweck: Royale Brezeln werden versteigert

Im April 2011 vermählten sich Prinz William und Herzogin Kate in der Westminster Abbey. Stücke aus der achtstöckigen Hochzeitstorte wurden damals an die Gäste verteilt. Die Obsttorte mit Marzipandecke wurde in Schutzpapier verpackt und als Souvenir verschenkt. Sechs Jahre später bietet das Londoner Auktionshaus Chiswick ein Kuchenstück zur Versteigerung an.

Schon Anfang 2017 wurde ein Stück der Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip aus dem Jahr 1947 versteigert. Damals wurden umgerechnet rund 660 Euro erzielt. Die Erwartungen für das Tortenstück von William und Kate liegen doppelt so hoch. Endgebote von 875 bis 1.300 Euro werden erwartet. Wem das zu teuer ist, kommt mit erwarteten 1.000 Euro für ein Stück von Prinz Charles und Prinzessin Diana günstiger weg. Die Tortenstücke werden zur gleichen Zeit versteigert.

Zusammen mit dem Kuchen erhält der Gewinner der Auktion eine teilweise vergoldete Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla. Auf die Frage, ob das Kuchenstück noch genießbar sein, antwortete ein Mitarbeiter des Auktionshauses: Er würde es nicht ausprobieren wollen.

Die Auktion startet um 13 Uhr Londoner Zeit, am 27. September 2017. dhz