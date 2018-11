26.11.2018

ZDH-Steuerforum Scholz sieht keinen Spielraum für kräftige Steuersenkungen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigt beim ZDH-Steuerform seine finanzpolitische Linie beim Soli und der Unternehmenssteuer.

Von Karin Birk

Angesichts einer abflauenden Konjunktur sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz weder Spielraum für einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages in dieser Legislaturperiode noch für deutlich niedrigere Unternehmenssteuern. "Deshalb bin auch dafür, dass wir sehr vorsichtig sind, was wir tun", sagte er beim ZDH-Steuerforum. Abgesehen davon habe die schwarz-rote Koalition für diese Legislaturperiode schon diverse Entlastungen wie etwa höhere Kinderfreibeträge beschlossen und andere wie die Senkung des Solidaritätsbeitrages für 90 Prozent der Steuerzahler würden noch auf den Weg gebracht. Allein dieser Soli-Abbau – für natürliche Personen – werde den Bundeshaushalt mit rund zehn Milliarden Euro pro Jahr belasten. Weiter wolle er deshalb bis 2021 nicht gehen.

Handwerk beklagt zu hohe Unternehmsteuern

ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer forderte dagegen, Handwerksunternehmen deutlicher zu entlasten. "Wir brauchen eine Steuerpolitik, die den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit stärkt", betonte Wollseifer. Deutschland habe im Vergleich zu anderen führenden Wirtschaftsnationen eine "überdurchschnittliche" Belastung der Unternehmen. Die jüngst vom Bundestag beschlossene regelmäßige Anpassung des Grundfreibetrages und der Tarifeckwerte an die Preisentwicklung reiche nicht aus. Auch die im Unternehmen stehen gelassenen Gewinne, die so genannte Thesaurierungsrücklage, müssten steuerlich entlastet werden.

Scholz: Steuerliche Forschungsförderung kommt

Mit Blick auf die Thesaurierungsrücklage deutete Finanzminister Scholz die Bereitschaft an, noch darüber sprechen zu wollen. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die schwarz-rote Koalition noch in dieser Legislaturperiode die steuerliche Forschungsförderung auf den Weg bringen werde. Davon könnten auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Anderes als die Wirtschaft hält Scholz die Unternehmenssteuern hierzulande nach wie vor für international wettbewerbsfähig.

Grundsteuer soll aufkommensneutral sein

Mit Blick auf die Grundsteuer wollte Scholz den Gesprächen mit den Ländern nicht vorgreifen. Er versicherte aber, dass die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform aufkommensneutral und möglichst einfach sein soll. Den Kommunen sollten weiterhin jährlich rund 14 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Damit die Reform in der gesetzten Frist bis Ende 2019 umgesetzt werden kann, plädiert das Handwerk für ein "wertunabhängiges" Modell. Die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion Antje Tillmann deute allerdings an, dass es dazu wohl nicht kommen werde. Dass also nicht nur die Fläche, sondern auch der Wert eines Grundstücks in welcher Form auch immer herangezogen werde.

Kein vollständiger Soli-Abbau in dieser Legislaturperiode

Die Diskussion unter den Finanzpolitikern machte auch deutlich, dass ein kompletter Abbau des Solidaritätsbeitrages mit einer schwarz-roten Koalition in dieser Legislaturperiode nicht machbar ist. Denn dies wäre auf Seiten der SPD mit einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes verbunden, betonte Ingrid Arndt-Brauer, SPD-Mitglied im Finanzausschuss. Selbst wenn der vollständige Soli-Abbau in dieser Legislaturperiode nicht gelinge, komme es jetzt darauf an, mit dem ersten Abbauschritt das weitere Ausstiegsszenario festzulegen, betonte Tillmann.