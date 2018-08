20.08.2018

Steuertipp Schenkungssteuer bei Kreuzfahrten: Was gilt, wenn der Partner zahlt?

Jeder liebt Geschenke, auch das Finanzamt. Denn in vielen Fällen wird eine Schenkungssteuer fällig. Aber in diesem Fall trieben die Beamten ihre Forderung zu weit.

Leben Sie in einer Beziehung, sind aber nicht verheiratet, kann es tatsächlich passieren, dass das Finanzamt bei Ihnen oder bei Ihrem Lebenspartner anklopft und Schenkungsteuer festsetzen möchte. Es geht darum, ob beispielsweise die Einladung eines Partners auf eine Kreuzfahrt in Höhe des Reisewerts schenkungssteuerpflichtig ist. In erster Instanz hat die Finanzverwaltung schon mal eine Abfuhr kassiert.

In dem Streitfall beim Finanzgericht Hamburg hat ein Partner seine Lebensgefährtin auf eine gemeinsame Weltreise auch einem Luxus-Kreuzfahrtschiff mitgenommen und dafür alle Kosten übernommen. Die Kosten beliefen sich auf rund 500.000 Euro. Das Finanzamt war der Meinung, dass die Lebensgefährtin hier eine Schenkung bekommen hat, die Schenkungsteuer auslöst.

Finanzgericht Hamburg bremst Finanzamt aus

Doch das Finanzgericht Hamburg bremste das Finanzamt aus und verneinte die Entstehung von Schenkungssteuer (Az. 3 K 77/17). Die einleuchtende Begründung: Die Lebensgefährtin hat durch die Teilnahme an der Weltreise kein Vermögen erhalten. Das dürfte das Argument für viele andere "Schenkungen" unter Lebensgefährten im Alltag sein, um die Schenkungssteuer zu vermeiden.

Steuertipp: Leider hat das unterlegene Finanzamt die Revision beim Bundesfinanzhof beantragt. Nun müssen die Münchner Richter ein Machtwort in dieser Streitfrage sprechen. Bis zu dem Urteil sollten betroffene "Beschenkte" in vergleichbaren Fällen Einspruch gegen den Schenkungssteuerbescheid einlegen und abwarten. dhz

