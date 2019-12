11.12.2019

Handwerksordnung Rückkehr zur Meisterpflicht: Wirtschaftsausschuss gibt grünes Licht

Für die Einführung der Meisterpflicht in zwölf Gewerken zeichnet sich eine breite Unterstützung ab. Der Wirtschaftsausschuss im Bundestag hat dem Gesetzentwurf der Koalition zugestimmt. Welche Hürden jetzt noch zu nehmen sind, damit das Gesetz noch vor dem Jahreswechsel verabschiedet werden kann.

Von Max Frehner

Drechsler und Holzspielzeugmacher ist eines von zwölf Gewerken, das ab dem kommenden Jahr wieder der Meisterpflicht unterliegen soll. - © Stihl024 - stock.adobe.com

Der Gesetzentwurf der Koalitionsparteien hat im Wirtschaftsausschuss des Bundestags eine weitere Etappe genommen. Die Einführung der Meisterpflicht in zwölf Gewerken rückt damit immer näher. Bei dem heutigen Votum stimmten die Fraktionen für die geplanten Änderungen in der Handwerksordnung, lediglich die Grünen enthielten sich.

Der Gesetzentwurf könnte damit noch in diesem Jahr beschlossen werden und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Nach der heutigen Abstimmung im Wirtschaftsausschuss stehen am morgigen Donnerstag nur noch die zweite und dritte Lesung im Bundestag an. Der Bundesrat könnte dann am 20. Dezember abschließend sein grünes Licht geben und das Gesetz dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Unterschrift vorlegen.

In diesen Gewerken soll ab 2020 wieder die Meisterpflicht gelten

Dieses sieht vor, die Meisterpflicht in den Gewerken Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter sowie Orgel- und Harmoniumbauer wieder einzuführen.

Im Zuge der Handwerknovelle 2004 hatte die damalige Regierung den Meistertitel als Zulassungsvoraussetzung für eine Betriebsgründung in mehr als 50 Gewerken abgeschafft. In einigen der betroffenen Gewerke führte dies zu einem starken Rückgang der Ausbildungsleistung sowie Einbußen bei der Arbeitsqualität. Diese Fehlentwicklungen möchte die Regierung mit ihrem Gesetzesvorhaben nun korrigieren. Selbstständige ohne Meistertitel müssen dabei nicht um ihre Existenz fürchten, der Gesetzentwurf sieht einen Bestandsschutz für Betriebe vor, die seit 2004 ohne Meisterqualifikation gegründet wurden.