23.09.2019

Karriere als Zimmerer Ruckzuck Geschäftsführer

Eigentlich wollte er nach der Ausbildung studieren. Doch dann gelang Christoph Bechler bei der Zimmerei Mohr ein Blitzaufstieg. Von seiner Motivation und seinem Wissen profitieren heute seine Lehrlinge.

Von Anja d’Oleire-Oltmanns

Alles fest im Griff: Der 29-jährige Christoph Bechler ist seit 2018 Geschäftsführer bei der Zimmerei – Holzbau Heinrich Mohr GmbH in Hilzingen. - © Handwerkskammer Konstanz

Die kurze schwarze Zunfthose verrät es: Christoph Bechler ist Zimmerer durch und durch. In die Rolle des Geschäftsführers eines Kleinunternehmens musste der 29-jährige Zimmermeister und Betriebswirt erst hineinwachsen. Lange hat die Eingewöhnung jedoch nicht gedauert, denn mit Aufstiegen kennt sich Bechler bestens aus.

Vor neun Jahren startete der Abiturient seine Ausbildung bei der Zimmerei – Holzbau Heinrich Mohr GmbH in Hilzingen, in der er schon als Schüler gejobbt hatte. Seitdem geht es für den ambitionierten Zimmerer stetig weiter hinauf auf der Karriereleiter. Gesellenbrief, Meister, Betriebswirt – seinem Betrieb ist er jedoch immer treu geblieben. “Mein ursprünglicher Gedanke war, nach der Ausbildung zu studieren, allerdings sah ich eine größere Zukunft im Handwerk und vor allem in dieser Zimmerei“, so Bechler.

Motivation als Erfolgsfaktor

Die Blitzkarriere kam nicht von ungefähr. “Ich würde mich selbst als sehr ehrgeizig beschreiben, motiviert und hauptsächlich motivierend. Mit einem guten Team habe ich das erreicht, was ich bis jetzt geschafft habe, und ich habe auch noch einiges vor“, so der Geschäftsführer. Ein Ziel der Zimmerei Mohr ist die Professionalisierung der Personalarbeit.

Dafür hat sich das Unternehmen Personalberaterin Fabienne Gehrig von der Handwerkskammer Konstanz ins Haus geholt. “Durch die Beratung und auch die Umsetzung, die sie unterstützt hat, sind wir auf jeden Fall präsenter – online auf unserer Homepage, auf der Seite der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammerseite. Es ging auch mittlerweile die erste Bewerbung ein“, freut sich Bechler. Vor allem das Thema Auszubildende liegt dem jungen Geschäftsführer am Herzen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil seine eigene Lehre noch nicht allzu lange zurückliegt. “Ich kann mir auch vorstellen, dass es den Azubis gefällt, wenn beim Ausbilder die Lehre noch keine 40 Jahre her ist, sodass man das Ganze etwas zeitgemäß gestalten kann“, sagt Bechler.

Voraus in der Ausbildung

Das gute Miteinander sieht er bei der Zimmerei Mohr, die von der Handwerkskammer mit dem “Voraus“-Zertifikat für vorbildliche Ausbildung ausgezeichnet wurde, als großes Plus. Es ist ebenfalls ein wichtiger Baustein für seinen eigenen steilen Karriereweg. “Natürlich macht es mich stolz, noch keine 30 Jahre alt und Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs zu sein. Allerdings bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die Mitarbeiter so mitziehen. Viele von ihnen sind älter als ich und akzeptieren mich als Vorgesetzten. Darüber bin ich sehr froh“, so Bechler.