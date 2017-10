12.01.2015

Sturm Xavier tobt in Deutschland Unwetterschäden: Welche Versicherung wann bezahlt

Sturm Xavier fegt über Deutschland und richtet große Schäden an. Für Betriebe ist es wichtig zu wissen, welche Versicherung den Schaden übernimmt und was als erstes zu tun ist. Ein Kurzüberblick.

Alle Schäden, die direkt am Gebäude entstanden sind, übernimmt die Gebäudeversicherung.

Stürme wie das Sturmtief Xavier, können große Schäden anrichten: Nach einem Regenschauer kann das Werkstattdach unter abgebrochenen Ästen begraben liegen oder der Keller voll unter Wasser stehen. Sowohl eine Gebäudeversicherung als auch eine Betriebsinhaltsversicherung sind für Handwerksunternehmen wichtig, um im Falle von Gewittern Kosten erstattet zu bekommen.

Alle Schäden, die direkt am Gebäude entstanden sind, beispielsweise an den Dachziegeln oder den Fensterscheiben, übernimmt die Gebäudeversicherung. "Dabei sollte darauf geachtet werden, ob Elementarschäden beinhaltet sind", sagte Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Wird der Keller überschwemmt, zahlt die Versicherung nämlich nur, wenn extra eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen wurde. Sie gleicht Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdrutsch oder Lawinen aus.

Schutz des Inventars durch Betriebsinhaltsversicherung

Die Betriebsinhaltsversicherung stellt die Hausratversicherung für den Betrieb dar. Alle Schäden, die da Inventar eines Betriebes nach einem Sturm oder einem Blitzschlag beschädigen, werden von der Versicherung übernommen. Aber auch hier muss es eine Elementarschadensklausel in den Verträgen geben.

Teilkaskoversicherung gegen Schäden am Auto

Schäden am Auto zahlt die Teilkaskoversicherung. Die Kosten für verbeultes Blech oder kaputte Scheiben werden in der Regel in voller Höhe erstattet. Der GDV rät, die Schäden mit einer Kamera zu dokumentieren und innerhalb einer Woche der Versicherung zu melden.

Versicherte haben Pflichten

Wenn man Schäden melden möchte, muss man allerdings auch einige Pflichten erledigen, damit sie Versicherung sicher bezahlt. Drei Tipps vom Bund der Versicherten (BdV):

- Informieren: Ein Schaden muss der Versicherung unverzüglich gemeldet werden. Es gibt dafür zwar keine genaue Frist, aber zu lange warten sollten Sie nicht. Als erste Maßnahme reicht es aus, eine E-Mail mit einer Schadensbeschreibung zu schicken. Auch ein Anruf genügt. Wer von einem Vermittler betreut wird, sollte auch diesen unverzüglich informieren.

- Dokumentieren: Die Versicherung muss die Möglichkeit haben, den Schaden zu begutachten. Zur Dokumentierung sollten Sie Fotos machen. Auch sollte eine genaue Aufstellung der beschädigten Gegenstände erstellt werden. In der Regel wird die Versicherung einen Gutachter schicken, der sich den Schaden ansieht. Wichtig zu beachten: Beschädigte Gegenstände sollten nie ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers entsorgt werden.

- Sichern: Versicherte haben eine sogenannte Schadensminderungspflicht. Das heißt: Sie müssen alles tun, um den Schaden gering zu halten. Zerbrochene Fenster müssten beispielsweise abgedichtet oder Hausratgegenstände im Keller möglichst in Sicherheit gebracht werden müssen, damit der Schaden nicht größer wird. Dabei muss sich allerdings niemand in Gefahr bringen. Niemand müsse also beispielsweise auf das Dach klettern, um es provisorisch abzudecken. dhz