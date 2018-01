18.01.2018

MAN TGE 3.140 Rekordpraktikanten-Van wird verlost

Fünf Monate brachte der blaue MAN TGE 3.140 die Rekordpraktikanten von einem Job zum nächsten. Jetzt ist der Roadtrip vorbei und ein Handwerksbetrieb kann sich über den eingefahrenen Transporter freuen.

Nach fünf Monaten und 44 Praktika in Handwerksberufen beenden die Rekordpraktikanten Charlotte Stanke (20) und Marvin Möller (19) ihre Reise quer durch Deutschland. Am ersten August 2017 starteten die beiden Abiturienten in Hamburg. Nach gut 6.000 Kilometern und Einblicke in fast ein Drittel der verschiedenen Handwerksberufe ging ihr Abenteuer zu Ende.

Unter der Schirmherrschaft des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) versuchten sie sich unter anderem als Maurer, Glaser, Müller, Bäcker, Kfz-Mechatroniker, Brauer oder Maßschneider. Interessierten berichteten sie bei Facebook und Instagram über ihre Erfahrungen – immer mit dabei: Der blaue MAN TGE 3.140.

Handwerker können gewinnen

Nach dem Roadtrip durch Deutschland wird der Praktikanten-Transporter jetzt ausgemustert. MAN lässt ihn aber nicht in einer Ecke verstauben. Der MAN TGE mit Standardradstand, Hochdach und gut zehn Kubikmeter großem Frachtraum soll an ein Handwerksbetrieb verlost werden.

Die Stationen der Rekordpraktikanten

Handwerksberuf Ort Bundesland Dachdecker Hamburg Hamburg Ofen- und Luftheizungsbauer Oststeinbek Schleswig-Holstein Tischler und Schreiner Meldorf Schleswig-Holstein Feinwerkmechaniker Heide Schleswig-Holstein SHK-Anlagenmechaniker Twistringen Niedersachsen Bootsbauer Wunstorf Niedersachsen Buchbinder Ronnenberg Niedersachsen Zahntechniker Braunschweig Niedersachsen Müller Löhne Nordrhein-Westfalen Glasveredler Paderborn Nordrhein-Westfalen Fotograf und Mediengestalter Digital und Print Witten Nordrhein-Westfalen Friseur Düsseldorf Nordrhein-Westfalen Maler Herten Nordrhein-Westfalen Seiler Rostock Mecklenburg-Vorpommern Sattler Mühlenberge Brandenburg Uhrmacher Wustermark Brandenburg Schornsteinfeger Berlin Berlin Rollladen- und Sonnenschutz-Mechatroniker Berlin Berlin Bestattungsfachkraft Berlin Berlin Augenoptiker Cottbus Brandenburg Klempner Quedlinburg Sachsen-Anhalt Zweirad-Mechatroniker Leipzig Sachsen Raumausstatter Trebsen Sachsen Fleischer Dürrröhrsdorf-Dittersbach Sachsen Maurer Sömmerda Thüringen Büchsenmacher Römhild Thüringen Bäcker und Konditor Wehretal Hessen Metallbauer Wiesbaden Hessen Zerspanungsmechaniker Taunusstein Hessen Kfz-Mechatroniker Bad Breisig-Rheineck Rheinland-Pfalz Glaser Herxheim Rheinland-Pfalz Brauer Heidelberg Baden-Württemberg Orthopädieschuhmacher Ettenheim Baden-Württemberg Orthopädieschuhmacher Albstadt Baden-Württemberg Steinmetz und Steinbildhauer Stuttgart Baden-Württemberg Beton- und Stahlbetonbauer Weil der Stadt Baden-Württemberg Hochbau-Facharbeiter Eppingen Baden-Württemberg Metallblasinstumentemacher Schrozberg Baden-Württemberg Baugeräteführer Günzburg Bayern Textilgestalter im Handwerk München Bayern Massschneider Erlangen Bayern Mechatroniker für Kältetechnik Irchenrieth Bayern