08.12.2017

Betrüger geben sich als Facebook-Mitarbeiter aus 'Profil wird in 12 Stunden gelöscht' ist eine Facebook-Falle

Wer derzeit eine Nachricht von einem vermeintlichen Facebook-Mitarbeiter erhält, sollte genau hinsehen. Wird darin angedroht, dass das Facebook-Konto innerhalb von zwölf Stunden gelöscht wird, handelt es sich um eine Betrugsmasche, die aktuell die Runde macht.

Die Angelegenheit klingt dringend, die Folgen schwerwiegend. Dennoch sollten Facebook-Nutzer nicht voreilig agieren.

Betrüger nutzen aktuell den Facebook Messenger, um Nachrichten an willkürlich ausgewählte Nutzer zu verschicken. Darin werfen sie dem Empfänger vor, dass sein Profil nicht authentisch sei. Aus diesem Grund würde das Konto innerhalb der nächsten zwölf Stunden von Facebook gelöscht werden. Die Sache scheint ernst zu sein, schließlich kommt die Nachricht von einem Nutzer, der angibt für "Account-Sicherheit und Datenschutz Facebook © 2017" zuständig zu sein. Empfänger sollten sich jedoch nicht täuschen lassen.

Achtung Fake: Facebook-Konto wird nicht gelöscht

Wer eine solche Nachricht erhält, muss nicht wirklich eine Konto-Löschung befürchten. Ebenso ist der PC oder das Smartphone von keinem Virus befallen, nur weil die Nachricht im Postfach liegt und geöffnet wurde.

Gefährlich wird es allerdings, wenn der Empfänger auf das verlockende Angebot der Betrüger hereinfällt: Der Nachricht ist zusätzlich ein Link angefügt. Wer darauf klickt, soll weitere Informationen erhalten und erfahren, wie er die Konto-Löschung doch noch abwenden kann. Wer auf den falschen Link klickt, wird auf eine Seite weitergeleitet, die dem Betrugsopfer die Daten entlocken soll.

Nachricht von Facebook-Mitarbeiter: Auf keinen Fall auf den Link klicken

So landet der Nutzer beispielsweise auf einer Seite, die aussieht wie der Login von Facebook. Wer nun seine Login-Daten eingibt, übermittelt sie auf direktem Wege an die Betrüger. Was diese damit anstellen, ist ungewiss. Nur ein paar der Möglichkeiten: Sie können deine Daten ändern, Nachrichten in deinem Namen verschicken oder Posts an die Pinnwände deiner Freunde senden. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die verlinkte Seite einen Virus auf dem Gerät des Nutzers installiert.

Empfänger entsprechender Nachrichten sollten daher auf keinen Fall auf den Link klicken, geschweige denn Login-Daten in eine entsprechende Maske eintragen. Wer sich unsicher ist, ob er auf der korrekten Login-Seite von Facebook ist, sollte immer einen Blick auf die URL werfen. Entspricht diese nicht dem Original, handelt es sich um eine gefälschte Seite.

Was soll ich tun, wenn ich doch auf den Link geklickt habe

Zunächst sollte das Facebook-Passwort geändert werden. Des Weiteren kann ein Anti-Viren-Programm helfen, möglicherweise installierte Schadsoftware zu erkennen. Über einen Gerätescan sollten Nutzer ihr Gerät nach Viren untersuchen und diese anschließend vom Computer oder Smartphone löschen.

Die Nachricht eines Facebook-Mitarbeiters ist übrigens nicht die einzige Betrugsmasche, die derzeit die Runde macht. Wer einen YouTube-Link von einer Person aus der eigenen Freundesliste erhält, sollte ebenfalls aufpassen. Alle Infos zu dieser Masche, finden Sie hier. fre