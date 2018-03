23.03.2018

Krankenversicherung: Neun Private mit bester Bewertung Privatkrankenkassen: Debeka im Map-Report vorn

Die Debeka hat die beste Bewertung beim Map-Report erhalten. Der Report hat 15 private Krankenversicherungen mit einem Marktanteil von rund 61 Prozent analysiert. Acht weitere Gesellschaften bekamen die Bestnote "mmm".

Der Map-Report hat 15 private Krankenversicherungen analysiert und bewertet. - © nmann77 - stock.adobe.com

15 Gesellschaften hatten die für eine Berücksichtigung erforderlichen Daten geliefert. Die Debeka überzeugte laut Map-Report-Redaktion in allen drei Teilbereichen des Ratings. Bei den Bilanzkennzahlen landete die Versicherung mit 22,8 Punkten von maximal 30 Punkten auf Rang sechs. Beim Service und bei den Vertragsdaten schaffte es die Debeka jeweils auf den ersten Platz. Mit 83,4 von maximal 100 Punkten erzielte die Debeka einzige Versicherung mehr als 80 Punkte.

Die Höchstwertung "mmm" erreichten aber auch acht weitere Versicherungen: Vorjahresgewinner Provinzial (78,96 Punkte), Signal Iduna (75,5), SDK (73,2), Alte Oldenburger (71,55), R+V (71,51), LVM (71,5), Huk-Coburg (71,15), und Barmenia (70,3 ). Die Allianz blieb mit 68,15 Punkten knapp unter 70 und erreichte damit die Bewertung "mm". Mit der Pax-Familienfürsorge, Hansemerkur, Concordia und DKV wurden vier weitere Gesellschaften mit "mm" benotet.

Beiträge steigen geringer

Der Map-Report, der mittlerweile zum 18. Mal erscheint, kommt zu dem Ergebnis, dass die Beiträge inzwischen geringer steigen als in den Vorjahren. Die durchschnittliche Beitragserhöhung für die Jahre 2000 bis 2018 lag bei 3,8 Prozent. Im Vorjahr zogen die Preise mit einem Plus von durchschnittlich 6,6 Prozent an. Von 2017 auf 2018 betrug die Erhöhung im Durchschnitt 2,9 Prozent.

Die Bewertung der Gesellschaften hat sich zum Vorjahr in einigen Punkten geändert. Im Bilanzteil wurde zum Beispiel die Bewertungsreservequote als neue Größe aufgenommen, berichtet das herausgebende Versicherungsjournal.de. Auch sei die Punktevergabe geändert worden. Im Serviceteil sei beispielsweise das Thema Gesundheitsmanagement überarbeitet worden. Im Vertragsteil gab es unter anderem Änderungen bei der Punkteverteilung und den Fallbeispielen. fm

Map-Report