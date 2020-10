30.10.2020

Corona-Krise November-Lockdown: Sachsen-Anhalt erlaubt Kosmetik, NRW die Fußpflege

Abweichend vom Bund-Länder-Beschluss wird Sachsen-Anhalt den Kosmetikstudios, Fußpflegen und Nagelstudios im Land keine Schließungen auferlegen. In Nordrhein-Westfalen ist zumindest die Fußpflege weiterhin erlaubt.

Am 28. Oktober einigten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs auf verschärfte Corona-Maßnahmen. Diese sehen unter anderem vor, Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios ab dem 2. November erneut zu schließen. Die Branche reagierte überwiegend mit Unverständnis auf die Entscheidung. Die Hygienevorschriften in den Betrieben sind streng, zudem ist nicht bekannt, dass Kosmetikinstitute eine besondere Infektionsquelle darstellen. Mehrere Handwerkskammern wandten sich an ihre Landesregierungen und forderten, das Kosmetikhandwerk von den Betriebsschließungen auszunehmen.

Da der Bund-Länder-Beschluss von den einzelnen Ländern umgesetzt werden muss, sind Abweichungen möglich. Die Länderparlamente bewerten den Beschluss individuell und wägen ihre jeweiligen Erlasse ab. Einige Bundesländer wie zum Beispiel Bayern kündigten bereits an, den Beschluss 1:1 übernehmen zu wollen. Dort sind im November also nur noch medizinisch notwendige Behandlungen erlaubt. Zumindest Sachsen-Anhalt wird in Teilen vom Bund-Länder-Beschluss abweichen. Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege dürfen dort weiterhin offen bleiben, bei Einhaltung entsprechender Hygieneregeln. In Nordrhein-Westfalen ist zumindest die Fußpflege laut Verordnung weiterhin erlaubt.

Bis zum 1. November müssen die Länder ihre angepassten Verordnungen veröffentlichen. Spätestens dann werden die Details zu den Regelungen in den anderen Ländern bekannt. Erst dann können auch Aussagen dazu getroffen werden, wie die Länder "medizinische Fußpflege" definieren und was für den Verkauf von Kosmetikprodukten vor Ort gilt. fre