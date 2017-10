26.10.2017

Baugewerbe kritisiert EU-Pläne Neue Entsenderichtlinie: Kein Wettbewerbsvorteil für Baufirmen

Weniger Konkurrenz und mehr Gerechtigkeit sind die Ziele der Reform der EU-Entsenderichtlinie. Arbeitnehmer sollen zusätzliche Lohnansprüche bekommen. Da Sozialabgaben weiterhin im Herkunftsland anfallen sollen, sieht das Baugewerbe die Pläne kritisch. Ein weiteres Problem: Zu wenige Kontrollen auf den Baustellen.

Von Jana Tashina Wörrle

Auf dem Bau arbeiten viele Osteuropäer. Durch die Reform der Entsenderichtlinie sollen sie künftig Anspruch auf den gleichen Tariflohn haben wie die Arbeitnehmer aus Deutschland.

Die Arbeits- und Sozialminister der EU haben sich auf eine Reform der Entsenderichtlinie geeinigt. Demnach sollen Arbeitnehmer, die statt ihrem Herkunftsland im EU-Ausland arbeiten, nach genau den gleichen Bedingungen beschäftigt werden müssen wie ihre einheimischen Kollegen. Konkret gemeint ist damit: Statt nur dem entsprechend geltenden gesetzlichen Mindestlohn sollen sie den jeweiligen Tariflohn der Branche erhalten, in der sie tätig sind. Auch Ansprüche auf Urlaubs-, Weihnachts- oder Schlechtwettergeld können sie dann geltend machen.

Dazu soll künftig statt des Begriffs "Mindestlohnsatz" die Formulierung "Entlohnung" im Gesetz stehen, wodurch entsandte Arbeitnehmer auch von bestimmten Zuschlägen und Tagegeldern, Eingruppierungsbestimmungen sowie Sonderzahlungen profitieren können. Zudem gilt: Kosten, die bei einer Entsendung anfallen, etwa der Transport zum Arbeitsort oder die Kosten für die Unterbringung, dürften nicht vom Lohn abgezogen werden.

Der Beschluss muss jedoch noch vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Gerechnet wird mit einem Inkrafttreten frühestens in vier Jahren – und auch erst dann muss die Reform noch in nationales Gesetz gegossen werden. Kritik erntet sie dennoch schon jetzt. Aus Sicht des Baugewerbes erreichen geplante Regelungen, die die Arbeitgeberseite betreffen, nicht mehr Gerechtigkeit zwischen den Ländern.

Sozialabgaben und Steuerbelastung: Neue Entsenderichtlinie ohne Verbesserungen

So ist zwar eine stärkere Lohngerechtigkeit für Arbeitnehmer Ziel der Reform, ein Ausgleich der Sozialabgaben, die im jeweiligen Herkunftsland fällig werden, ist jedoch nicht geplant. Die Sozialabgaben unterscheiden sich stark und liegen in vielen osteuropäischen Ländern niedriger als beispielsweise in Deutschland und Frankreich. Hier arbeiten deshalb besonders viele Menschen aus osteuropäischen Baufirmen.

Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit auf deutschen Baustellen Die Zahl aller Entsendebetriebe auf Baustellen ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Im Jahr 2016 unterlagen 4.507 (2015: 4.362) der 6.044 (2015: 5.864) erfassten Entsendebetriebe dem Geltungsbereich des Bauhauptgewerbes. Dies entspricht einem Zuwachs von 3,3 Prozent. Auch die Zahl der entsandten Arbeitnehmer, die 2016 bei Betrieben beschäftigt waren und dem Geltungsbereich des Bauhauptgewerbes unterlagen, stieg um rund fünf Prozent auf 81.000 (2015: 77.000). Im Jahre 2016 stammten die meisten Entsendebetriebe aus Polen, Österreich und den Niederlanden. Laut ZDB ist die Dunkelziffer ist allerdings hoch. "Wir gehen davon aus, dass mindestens 150.000 bis 200.000 Menschen illegal oder scheinselbstständig auf deutschen Baustellen arbeiten", teilt der Verband auf Anfrage mit.

Die Sozialabgaben sollen auch nach dem Inkrafttreten der Reform weiterhin in den Herkunftsländern fällig werden. Damit haben die ausländischen Firmen einen Wettbewerbsvorteil in Deutschland. Medienberichten zufolge sind in den vergangenen Jahren Briefkastenfirmen mit Sitz im billigen EU-Ausland entstanden, die dann vorrangig in Deutschland ihre Mitarbeiter einsetzen und damit auch Mindestlöhne und andere geltende Standards versuchen zu umgehen.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) kritisiert deshalb die Pläne: "Wir sind sehr dafür, dass entsandte Arbeitnehmer zu denselben Lohnkosten auf deutschen Baustellen arbeiten wie unsere heimischen Facharbeiter. Da aber die Sozialabgaben wie auch die Steuerbelastung für ausländische Arbeitnehmer weiterhin deutlich niedriger sind als für deutsche Beschäftigte, wird dieser Zustand auch mit der geänderten Entsenderichtlinie nicht erreicht werden", teilte der Verband nach Bekanntwerden der Reformpläne mit.

Diese sehen neben den neuen Rechten für Arbeitnehmer auch Beschränkungen vor. So sollen die Einsätze von Arbeitnehmern im EU-Ausland erstmals befristet werden und nicht länger als ein Jahr dauern dürfen. Nur mit einem Sonderantrag soll eine Verlängerung auf 18 Monate möglich sein. Derzeit regelt hierzulande das Arbeitnehmer-Entsendegesetz die Gleichbehandlung von ausländischen Arbeitnehmern, die in Deutschland über eine längere Zeit oder regelmäßig arbeiten. Durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit haben sie freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und auch umgekehrt können deutschen Arbeitnehmer uneingeschränkt in einem anderen EU-Land arbeiten. So sind in der EU Arbeitnehmer wie Unternehmen frei, ihre Dienstleistungen überall auf dem Europäischen Binnenmarkt anzubieten oder Aufträge anzunehmen.

Folgen der unterschiedlichen Sozialabgaben Eine sozialversicherungsrechtliche Neuregelung ist in der Überarbeitung der Entsenderichtlinie bislang nicht enthalten. Aktuell unterliegt ein entsandter Arbeitnehmer bis zu 24 Monaten dem Sozialversicherungsrecht seines Herkunftslandes. Damit muss ein Arbeitgeber weiterhin die im Herkunftsland geltenden Sozialabgaben zahlen, auch wenn er seinen Arbeitnehmer in ein anderes EU-Land entsendet. Diese Abgaben können je nach Herkunftsland massiv variieren und damit auch viel niedriger sein, als in dem Land, in dem der Arbeitnehmer vorübergehend seine Arbeitsleistung erbringt. Der Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter mit Tariflohn liegt bei rund 54 Euro. Wird nur Mindestlohn 1 gezahlt, so sinkt er auf 31 Euro. Kommt der Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland und erhält den Mindestlohn 1, so sinkt er weiter auf 21 Euro.

Entsenderichtlinie gilt nicht für alle Branchen

Die neue Entsenderichtlinie soll jedoch nur für bestimmte Branchen gelten. Dazu gehören neben der Baubranche, der Bergbau, die Abfallwirtschaft und Brief- sowie Sicherheitsdienstleistungen. Auch für Gebäudereiniger und auf Schlachthöfen ist die Richtlinie gültig. Neben den Hauptauftragnehmern gelten die jeweiligen Tarifverträge dann auch auf Entsandte bei Subunternehmen.

Der ZDB sieht derzeit allerdings gar keinen Bedarf an einer Neuregelung bzw. sollte der Gesetzgeber an anderer Stelle ansetzen. Mit der Entsenderichtlinie aus dem Jahre 1996 und dem darauf basierenden Arbeitnehmer-Entsendegesetz sei seinerzeit ein richtiger und ausreichender rechtlicher Rahmen geschaffen worden, um Lohndumping und unfairen Wettbewerb zu verhindern. "Zwar ist nach etwa 21 Jahren immer noch festzustellen, dass versucht wird, die bestehenden Regelungen durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung zu umgehen. Diese Situation wird sich aber nicht durch eine inhaltliche Änderung der Richtlinie verbessern", bewertet Katrin Kandaouroff, die Leiterin der Abteilung Europäische Sozialpolitik beim ZDB die Reform.

Ein Schwerpunkt müsse vielmehr darin liegen, dass die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen im Aufnahmestaat effektiv kontrolliert werden. Hier verzeichnet das Baugewerbe aus Sicht des ZDB immer noch ein erhebliches Defizit. "Insbesondere der mangelhafte grenzüberschreitende Datenaustausch zwischen den europäischen Mitgliedstaaten stellt ein erhebliches Hindernis bei den Kontrollen dar", sagt Kandaouroff und verweist auf ein Problem, das das Baugewerbe weitaus mehr belastet: fehlende Kontrollen der bestehenden Gesetze auf den Baustellen.

Mindestlöhne und Schwarzarbeit im Baugewerbe kaum kontrolliert

Die Neuregelungen der Entsenderichtlinie sollen die Konkurrenz zwischen entsandten und heimischen Arbeitnehmern entschärfen. Damit dies wirklich geschehen kann, müssen sie jedoch auch kontrolliert werden. Doch schon jetzt werden Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns auf deutschen Baustellen nur sporadisch kontrolliert, da die zuständige Finanzkontrollen Schwarzarbeit (FKS) des Zolls zu wenig Personal hat.

"Wir stellen in der Praxis fest, dass der Zoll und die FKS bereits heute nicht in der Lage sind, die Einhaltung des Mindestlohns flächendeckend zu kontrollieren. Wie wird das erst aussehen, wenn die FKS die Einhaltung weiterer Vergütungsbestandteile wie z.B. Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge kontrollieren soll?", stellt der ZDB öffentlich in Frage und ergänzt, dass das ursprüngliche Ziel der Reform gewesen sei, Arbeitnehmern ein Mindestmaß an Schutz zukommen zu lassen. Nun sollen neben dem Mindestlohn weitere Vergütungsbestandteile in die Richtlinie einbezogen werden. Dieses stehe dem ursprünglichen Ziel der Richtlinie entgegen, beklagt der Verband.

Denn schon seit 1997 Denn die Baubranche verfügt seit 1997 über allgemeinverbindliche Mindestlöhne, die von allen, die auf einer deutschen Baustelle arbeiten, eingehalten werden müssen. Darüber hinaus besteht für ausländische Betriebe auch die Pflicht zur Abführung der Urlaubskassenbeiträge an die Soka Bau. "Das Problem ist, dass diese Regelung vielfach umgangen wird, dass eben kein Mindestlohn gezahlt oder scheinselbstständig gearbeitet wird. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist kaum in der Lage die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen zu kontrollieren", erklärt Katrin Kandaouroff. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hätte sich die Situation noch weiter verschlechtert, da die FKS nunmehr alle Branchen innerhalb Deutschlands prüfen muss. Laut ZDB ist zudem die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für den Bereich der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit ist erforderlich, um zu einer effektiveren Strafverfolgung zu kommen.