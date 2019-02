28.02.2019

Elektrotretroller und Hoverboards: Verordnung in Arbeit Diese Elektrokleinstfahrzeuge bekommen eine Straßenzulassung

Elektrotretroller, Segways und Hoverboards: Noch im Frühjahr 2019 soll die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) in Kraft treten. Sie regelt, wo und wie schnell die immer beliebter werdenden Fahrzeuge mit Elektromotor fahren dürfen: auf Straße, Radweg oder Bürgersteig? Bislang besteht hier eine Regelungslücke.

Im Blick hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht in den Elektrokleinstfahrzeugen "eine echte Alternative zum Auto", die vor allem in Großstädten mehr Menschen dazu bringen könnten mit Bus und Bahn zu fahren und dann die letzten Meter elektrisch unterstützt auf einem elektrischen Tretroller oder Ähnlichem zurückzulegen. Bislang ist nicht gesetzlich geregelt, wie die Kleinstfahrzeuge mit Elektromotor verkehrsrechtlich eingestuft sind. Nur für bestimmte selbstbalancierende Fahrzeuge wie etwa Segways hat der Gesetzgeber per Ausnahmereglung festgelegt, dass sie im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden dürfen.

Nun sollen Regelungen für die anderen Elektrokleinstfahrzeuge folgen. Das BMVI hat seinen Entwurf dafür vorgelegt und möchte, dass die Verordnung im Frühjahr 2019 noch in Kraft tritt. Im ersten Schritt regelt der Gesetzgeber damit, wo und wie schnell E-Kleinstfahrzeuge mit Lenk- und Haltestange fahren dürfen. Im Fokus dabei: sogenannte E-Scooter bzw. Elektrotretroller. Aber auch für die anderen Elektrokleinstfahrzeuge wie Hoverboards, die man nur mit den Füßen lenkt, gibt es Pläne.

Das soll künftig für Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange gelten

Für die künftige Gültigkeit der Regelungen muss man ganz klar zwischen den Fahrzeugen mit und ohne Lenk- und Haltestange unterscheiden. Es geht dabei darum, dass nicht alle eine Straßenzulassung bekommen. So sieht der Gesetzesentwurf vor, dass nur Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h bzw. einer Leistungsbegrenzung auf 500 Watt (1200 Watt bei selbstbalancierenden Fahrzeugen) eine Straßenzulassung bekommen. Zudem greifen dann folgende Anforderungen:

Sie gelten zukünftig laut BMVI verkehrsrechtlich als "Fahrräder mit der Maßgabe besonderer Vorschriften" und sollen damit auch Radwege und Radfahrstreifen nutzen. Wenn diese fehlen, dürfen sie auch auf die Fahrbahn ausweichen.

Eine Helmpflicht ist für sie nicht vorgesehen, aber dafür eine Versicherungspflicht und ein Versicherungskennzeichen bzw. in ihrem Fall ein Versicherungsaufkleber.

Zudem soll das Mindestalter von 14 Jahren für die Nutzung gelten.

Sie dürfen höchstens 70 Zentimeter breit sein, 1,40 Meter hoch und zwei Meter lang.

Ihr Maximalgewicht ohne Fahrer: 55 Kilogramm.

Das soll künftig für Elektrokleinstfahrzeuge ohne Lenk- oder Haltestange gelten

Diese Einstufung ist Teil der neuen Verordnung. Des Weiteren sieht das BMVI aber auch vor, dass es Regelungen für die Elektrokleinstfahrzeuge geben muss, die keine Lenk- oder Haltestange haben und die nur bis zu 12 km/h fahren dürfen – etwa Hoverboards. Zwar sind diese nicht direkt Teil der geplanten Verordnung, doch das BMVI plant für sie nach eigenen Angaben "eine Ausnahmeverordnung mit wissenschaftlicher Begleitung".

Auch diese Fahrzeuge sollen noch im ersten Halbjahr 2019 legal im Straßenverkehr genutzt werden dürfen – allerdings ohne Fahrbahnzulassung, sondern nur für die Nutzung auf Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen. Für sie ist ein Mindestalter von 12 Jahren vorgesehen.

Diese neuen Verkehrsregeln und Sicherheitsvorgaben sind geplant

Für all diese Kleinstfahrzeuge gelten Sicherheitsanforderungen: Pflicht sind zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen und eine Beleuchtung, die auch abnehmbar sein darf. Ebenfalls vorgeschrieben werden seitliche Reflektoren und mindestens eine "helltönende Glocke". Steuer-Elemente für den Motor wie Drehgriffe oder Knöpfe müssen binnen einer Sekunde automatisch in Nullstellung zurückspringen, wenn sie losgelassen werden. Die Standflächen müssen rutschfest sein. Tabu sind Anhänger.

Zudem gelten neue Regeln für das Verhalten im Straßenverkehr: So müssen E-Kleinstfahrzeuge einzeln hintereinander fahren müssen. Ein Anhängen an andere Fahrzeuge und Freihändigfahren sind nicht erlaubt. Auf mehrspurigen Fahrbahnen gilt das Gebot, möglichst weit rechts zu fahren. Auf Gehwegen haben Fußgänger klar Vorrang und dürfen "weder behindert noch gefährdet" werden. Dort und in Fußgängerzonen ist auch nur Schritt-Tempo zulässig. Auf Radwegen müssen schnellere Radler "ohne Behinderung" zum Überholen vorbeigelassen werden. An der Ampel gelten für E-Gefährte mit weniger als 12 km/h die Fußgängerzeichen. Generell werden sie nicht geparkt, sondern wie Fahrräder abgestellt.

Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung liegt nun zur üblichen Prüfung bei der EU-Kommission. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. jtw/dpa