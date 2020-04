17.04.2020

Gelockerte Corona-Maßnahmen Nach Bundesentscheidung: Diese Regeln gelten in den Bundesländern

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am 15. April 2020 haben inzwischen auch erste Landeskabinette zu den Anpassungen der Corona-Maßnahmen getagt. Die Übersicht fasst erste wichtige Regelungen der Bundesländer für Gesellschaft und Handwerk zusammen.

Von Eileen Wesolowski

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Coronavirus

Bitte beachten Sie: Da sich die Nachrichtenlage momentan schnell ändert, können wir nicht gewährleisten, dass dieser Text stets aktuell ist. Er gibt – sofern nicht anders vermerkt – den Stand vom 17. April 15 Uhr wieder.

Nachdem Bund und Länder am 15. April 2020 beschlossen haben, wie es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in den kommenden Wochen weitergehen soll, haben bereits mehrere Landeskabinette zu den länderspezifischen Anpassungen getagt. Viele Bundesländer halten sich an die Beschlüsse des Bundes, vereinzelt gibt es leichte Abweichungen – etwa in Bayern und Thüringen. Die Übersicht fasst die neuen Verordnungen einzelner Bundesländer zusammen.

Bayern

Bayern lockert die Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus leicht auf: Ab dem 20. April ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Diese Änderung gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München bekannt.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen im Freistaat ab dem 27. April 2020 wieder öffnen, Baumärkte bereits ab dem 20. April. Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche dürfen auch Kfz- und Fahrradhändler ab dem 27. April wieder öffnen. In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr bittet Söder die Menschen in Bayern Schutzmasken über Mund und Nase zu tragen. Sollte der Appell nicht gehört werden, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht", so Söder.

In Bayern sollen ab dem 27. April Abschlussklassen der Gymnasien, Real- und Mittelschulen als erste wieder den Unterricht aufnehmen dürfen, ebenso Meisterklassen. Der Bayerische Handwerkstag (BHT) begrüßt dies, fordert aber, Bildungseinrichtungen und Berufsschulen zeitnah folgen zu lassen. BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl: "Die Kombination aus Betrieb, Schule und Überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung ist für den Erfolg der beruflichen Bildung ungemein wichtig und hilft, den dringend benötigten Berufsnachwuchs im Handwerk zu sichern."

In einer Pressekonferenz vom 16. April 2020 verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dass kleinere und mittlere Läden bis 800 Quadratmeter ab dem 20. April und Friseurbetriebe ab dem 4. Mai 2020 wieder öffnen dürfen – unter strengen Hygieneauflagen.

Der Baden-Württembergischen Handwerkstag (BWHT) begrüßt, dass auch in ihrem Bundesland sogenannte Mischbetriebe des Handwerks mit Handelsbereich – z. B. Kfz- und Fahrradhändler – ihre Geschäfte wieder umfassend öffnen können. "Leider gibt es aber beim Thema Schutzkleidung keine Klarheit", sagt Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. "Was heißt es beispielsweise für Friseure, wenn diese 'Hygiene-Konzepte' vorlegen müssen? Ohne Schutzmasken wird es hier kaum gehen. Aber sind diese nun zwingend oder nicht?" Sehr bedauerlich wäre es Reichhold zufolge, wenn die Besorgung von Schutzmasken den Handwerksbetrieben ausschließlich selbst überlassen bliebe und dies für eine Öffnung vorausgesetzt würde: "Damit wäre kein annähernd fairer Wettbewerb möglich, angesichts der angespannten Versorgungslage."

Berlin

Laut einem Bericht der Berliner Morgenpost hat Berlins Senat beschlossen, Ausgangsbeschränkungen um eine Woche bis zum 26. April zu verlängern. Läden unter 800 Quadratmeter sollen erst ab Mitte der nächsten Woche, wahrscheinlich ab Mittwoch oder Donnerstag, wieder öffnen können. Friseure dürften den Betrieb ab dem 4. Mai 2020 wieder aufnehmen. Diese müssten neben Schutzbekleidung auch Masken tragen. Letzteres gelte auch für die Kunden der Berliner Friseurbetriebe.

Brandenburg

Die Brandenburger Landesregierung wird in einer Kabinettssitzung am 17. April eine neue Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus verabschieden. Vorgesehen ist, dass der Schulunterricht in geeigneter Form für die Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen, wieder beginnen soll. Zusätzlich zu den bestehenden Erlaubnissen (z. B. Lebensmittel und Apotheken) sollen alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen können.

Bremen

Der Senat will laut tagesschau.de am 17. April die Details zu den Lockerungen in Bremen bekannt geben.

Hamburg

Der rot-grüne Senat will laut tageschau.de am 17. April zusammenkommen, um über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Regeln in Hamburg zu entscheiden.

Hessen

Bisher geschlossene Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter dürfen nach einer Ankündigung der Landesregierung vom Mittwoch in Hessen wieder öffnen. Unabhängig von der Ladengröße gilt dies auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen – wie bereits vom Bund beschlossen. Regierungschef Volker Bouffier (CDU) geht davon aus, dass diese Lockerung im Laufe der kommenden Woche in Kraft treten wird.

Die hessische Stadt Hanau hat wegen der Corona-Infektionsgefahr für das Betreten von Geschäften sowie bei Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr außerdem eine Maskenpflicht angeordnet.

Bildungsministerin Bettina Martin hat Details für die schrittweise Öffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Demnach beginnt für Schüler der beruflichen Schulen der prüfungsvorbereitende Unterricht am 27. April. Einzelhandel bis zu 800 Quadratmeter geöffneter Verkaufsfläche können ihren Betrieb ab dem 20. April aufnehmen. Ausgenommen von der Verkaufsflächenbegrenzung sind Verkaufsstellen des Einzelhandels für Kfz- und Fahrradhändler und z. B. auch Reinigungen. Baumärkte dürfen in Mecklenburg-Vorpommern bereits ab dem 18. April öffnen.

Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet soll der Bildungsbereich ab nächster Woche teilweise wieder zugänglich sein. "Ab dem 4. Mai sollen dann auch Schüler der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die im nächsten Jahr ihre Prüfung haben, wieder in die Schule gehen können", so Laschet in einer Pressekonferenz. Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen auch hier ab kommender Woche geöffnet werden. Unabhängig von dieser Grenze dürfen auch Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen.

Niedersachsen

Vom 20. April an dürfen auch in Niedersachsen alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz- und Fahrradhändler und Buchhandlungen mit strengen Hygieneauflagen und Zugangssteuerungen wieder öffnen. Ministerpräsident Stephan Weil bittet die Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen noch um Geduld, was die Wiederaufnahme des Schul- und Kitabetriebes anbelangt: "Ich kann mir vorstellen, dass viele von Euch froh wären, wenn Kitas und Schulen schon bald wieder öffnen würden. Leider werden wir aber erst in zweieinhalb Wochen mit einigen wenigen Klassenstufen beginnen können und die Kleineren müssen länger warten als die Größeren. Ich hoffe, dass wir bei einem günstigen Verlauf dann nach und nach diese Angebote ergänzen können."

Eine neue Landesverordnung in Rheinland-Pfalz gilt ab Montag, den 20. April. Neu ist unter anderem, dass in allen Geschäften der Verkauf auf einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern möglich ist. Dabei ist nicht die Gesamtgröße des Geschäfts maßgeblich, sondern die Verkaufsfläche. Größere Geschäfte können also einen Teil ihrer Fläche abtrennen. Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen. Das gleiche gilt für den Fahrradhandel, den Autohandel, den LKW-Handel und für Auto-Waschanlagen. Abstandsregelungen, Hygieneauflagen und vor allem die Begrenzung von einer Kundin bzw. einem Kunden pro 10 Quadratmetern gelten für alle weiterhin. Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten sei laut Landesverordnung wieder möglich.

Saarland

Ausgangsbeschränkungen bleiben im Saarland bis zum 3. Mai in Kraft. Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche (ausgenommen sind Einkaufszentren und Shopping Malls) sowie unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler, Buchhandlungen, Autowaschanlagen und SB-Waschanlagen, Grüngutannahmestellen und Wertstoffzentren können bereits ab dem 20. April wieder öffnen. Die Schulen sollen ab dem 4. Mai schrittweise geöffnet werden. Bei den Beruflichen Schulen stehe laut Landesregierung die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen im Vordergrund.

Sachsen

Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag, den 20. April, an, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am 17. April nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reiche auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef.

Wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Maskenpflicht "die richtige Antwort", so Kretschmer. Es sei ein "zumutbares Instrument" für die größeren Bewegungsmöglichkeiten, die die Menschen in Sachsen nun hätten. Ab dem 20. April sollen in Sachsen einige Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert werden.

Auch Sachsen-Anhalt hat erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Schulen öffnen schrittweise, der Einzelhandel ebenfalls. Zusätzlich zu Lebens- und Futtermittelhandel, Wochenmärkten, Lieferdiensten, Apotheken, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, und Großhandelseinrichtungen können jetzt der Kfz-Handel und darüber hinaus Ladengeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter Auflagen öffnen. Das legt die 4. Corona-Eindämmungsverordnung fest, die das Kabinett am 16. April 2020 beschlossen hat. Zugleich bleiben Kontaktbeschränkungen bis einschließlich 3. Mai bestehen. Ab dem kommenden Donnerstag, 23. April, sollen nach entsprechenden Vorbereitungen Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen wieder stattfinden.

In einem Interview mit dem NDR erklärte Ministerpräsident Daniel Günther, dass nicht nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter ab dem 20. April wieder öffnen können. Größere Geschäfte erhalten die Möglichkeit, ihre Verkaufsflächen entsprechend zu verkleinern, bräuchten hierfür jedoch eine Genehmigung.

Thüringen

Die Thüringer Landesregierung will Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern sowie Buchhandlungen, Fahrradläden sowie KFZ-Händler unter Auflagen erst ab dem 27. April wieder öffnen. Friseurbetriebe sollen auch hier ab dem 4. Mai wieder den Betrieb aufnehmen können. Ebenfalls ab dem 4. Mai sollen die Abschlussklassen der Berufsbildenden Schulen den Präsenzunterricht wieder besuchen dürfen. Mit Inhalten von dpa