19.09.2017

Steuertipp Musterprozess zur Entfernungspauschale für Arbeitnehmer

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer in Höhe der Entfernungspauschale steuersparende Werbungskosten geltend machen. Das sind 0,30 Euro je Entfernungskilometer (= einfache Strecke von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte). Doch was passiert mit der Entfernungspauschale, wenn ein Mitarbeiter in die Arbeit fährt, auf Dienstreise geht und erst an einem anderen Tag wieder nach Hause fährt?

© Miriam Frödrich

Die Antwort auf diese Frage kam von den Richtern des Finanzgerichts Münster (FG Münster, Urteil vom 14.07.2017 - 6 K 3009/15 E). Die Richter stellten klar, dass es die Entfernungspauschale nur für die Hinfahrt zur Arbeit gibt. Für die Rückfahrt an einem anderen Tag, kann der Arbeitnehmer keine steuersparenden Werbungskosten geltend machen.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer fahrt an 30 Tagen zur ersten Tätigkeitsstätte und am selben Tag wieder nach Hause (Entfernung Wohnung/erste Tätigkeitsstätte 25 km). An 60 Tagen fährt er in die Arbeit, startet dort aber zu ein- oder mehrtätigen Dienstreisen. Die Heimfahrt tritt er also erst an darauffolgenden Tagen an.

Folge: Für die 30 Tage mit Hin- und Rückfahrt an einem Tag, gibt es 225 Euro Werbungskosten (30 Tage x 25 km x 0,30 Euro/km). Für die 60 Hinfahrten zur Arbeit gibt es weitere Werbungskosten in Höhe von 450 Euro. Für die Tage nach den Dienstreisen mit den bloßen Heimfahrten gibt es keinen Werbungskostenabzug.

Steuertipp: Diese Sichtweise müssen Sie nicht akzeptieren. Legen Sie in vergleichbaren Fällen Einspruch ein und beantragen Sie ein Ruhen dieses Einspruchsverfahrens. Verweisen Sie auf das Revisionsverfahren zu dieser Streitfrage beim Bundesfinanzhof (BFH, Az. Az. VI R 42/17). dhz

