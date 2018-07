31.07.2018

Verbraucherzentralen bemängeln Aufmachung von Eisverpackungen Mogelpackung Speiseeis: Besser zur Eisdiele

Frische Erdbeeren, Stückchen von schmelzender Schokolade oder eine echte Vanilleschote: Auf den Verpackungen von Speiseeis glänzen die Versprechen, doch die Hersteller halten sie oft nicht. Von den abgebildeten Zutaten sind oft nur Spuren enthalten. Mengenangaben fehlen. Warum es sich meist lohnt die Eisdiele, der Eispackung vorzuziehen.

Von Jana Tashina Wörrle

Wie viel Erdbeere steckt im Erdbeereis? Eisverpackungen haben dazu oft keine Angaben. Für handwerkliche Eishersteller ist das aber klar geregelt.

Der Sommer 2018 beschert den Eisdielen-Betreibern rekordverdächtige Besucherzahlen und auch der Umsatz der großen Lebensmittelproduzenten bei Speiseeis aus dem Tiefkühlregal der Supermärkte dürfte angesichts des seit Wochen anhaltenden Sommerwetters Höchstwerte erreichen. Eis essen wir alle gern und die meisten von uns erwarten dann, wenn sie Eis und andere Lebensmittel kaufen, eine transparente Produktaufmachung mit eindeutigen Hinweisen in Bezug auf Zutatenmengen. Das ergab eine Studie im Auftrag des Projekts Lebensmittelklarheit des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv).

Beim Speiseeis aus dem Supermarkt bekommen Verbraucher dies jedoch nicht immer. Das Projekt Lebensmittelklarheit hat nun den Marktcheck gemacht und die Kennzeichnung und Aufmachung von verschiedenen Speiseeis-Verpackungen unter die Lupe genommen. Fazit: " Es mangelt an transparenten Informationen zu Zutaten und Zutatenmengen, die helfen Qualitätsunterschiede auszumachen."

Wie viel Erdbeeren stecken im Erdbeereis?

Konkret geht es darum, dass auf den Verpackungen meist Zutaten abgebildet sind, die einerseits die Eissorten beschreiben und daher eine prominente Platzierung bekommen – wie Erdbeeren beim Erdbeereis oder Schokoladenstücken beim Stracciatella-Eis – andererseits wird oft nicht angegeben, wie viel von der entsprechenden Zutat wirklich im Eis drin ist und ob zusätzlich Aromen und anderen Zusatzstoffen hinzugegeben wurden, die den versprochenen Geschmack hervorbringen. Außerdem entsteht angesichts der verschiedenen Produktbezeichnungen Verwirrung: Erdbeereis, Fruchteiscreme Erdbeere, Eis mit Erdbeergeschmack. Laut vzbv zeigt schon die Namensvielfalt, dass Erdbeereis ist nicht gleich Erdbeereis ist.

Bei den meisten untersuchten Eisverpackungen konnte der Marktcheck zwar keine Verstöße gegen die freiwilligen Vorgaben des Deutschen Lebensmittelbuchs für Speiseeis entdecken. Dennoch bekommt der Eiskäufer meist keine Klarheit über die Zutatenmengen.

Erdbeer-, Vanille- und Schokoladeneis unter der Lupe

Die Prüfer des Projekts Lebensmittelklarheit haben die Verpackungen der in Deutschland weiterhin sehr beliebten Eissorten Erdbeere, Schokolade und Vanille untersucht und dabei große Unterschiede aufgedeckt. So wies beim Erdbeereis nur die Hälfte der untersuchten Produkte den Erdbeeranteil klar aus. Wo er erkennbar war, lag er zwischen zehn und 36 Prozent. Im Blick hatten die Prüfer zudem Schokoladeneissorten ohne Schokostückchen und konnten dabei meist nicht immer eindeutig erkennen, ob wirklich Schokolade enthalten ist oder lediglich Kakao in der Eismasse. Für Bourbon-Vanilleeis geben die Leitsätze des Lebensmittelbuchs klar vor, dass ausschließlich Bourbon-Vanille enthalten sollte, wenn das Eis diese Bezeichnung erhalten soll. Das erfüllte aber weniger als die Hälfte der untersuchten Eispackungen. Außerdem fanden die Tester in einem Produkt zusätzlich die Zutat natürliches Vanillearoma und wiederum nicht eindeutige Kennzeichnungen.

Der vzbv fordert angesichts dieser Ergebnisse, dass die Eisanbieter die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs strenger einhalten sollten. Nur dann könnten Bezeichnungen wie "Bourbon-Vanilleeis" oder "Erdbeerfruchteis" eine verlässliche Orientierung bieten. "Zudem sollten Hersteller wertgebende Zutaten klar benennen und auch angeben, in welcher Menge diese Zutaten enthalten sind – selbst wenn dies keine Pflicht ist", fordern die Verbraucherschützer.

Was ist drin im Eis? In der Eisdiele kann man nachfragen

Genau hierbei haben die handwerklichen Hersteller von Speiseeis in den Eisdielen einen großen Vorteil, denn sie wissen, was in ihrem Eis enthalten ist und können direkt vor Ort auf Nachfragen von Kunden reagieren. Zwar sind die Schildchen in den Kühltheken der Eisdielen auch kaum ausführlicher als die Verpackungsangaben – wenn nicht sogar knapper. Dennoch erkennen die meisten Eiskäufer den Unterschied von Eis aus dem Supermarkt und dem selbst gemachten Eis aus der Eisdiele der handwerklichen Hersteller.

Der wichtigste Unterschied: Das Eis aus der Eisdiele hat vom Grundsatz her wesentlich weniger Zutaten. Außerdem gibt es eindeutige Vorgaben wie hoch der Anteil bestimmter Zutaten sein muss. Das regelt die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). "Schokoladeneis besteht zu 80 Prozent aus Milch, zu zehn Prozent aus Sahne, dann kommen noch Kakao oder je nach Rezeptur Schokolade, Zucker und natürliche Bindemittel dazu, sonst nichts", sagt dazu Annalisa Carnio, die Sprecherin von Uniteis, der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland. Fruchteis muss mindestens 20 Prozent Frucht enthalten. "Viele in unserer Branche bieten aber weit höhere Fruchtanteile an. Wir erkennen hier einen Trend, den die Kunden schätzen", sagt Carnio. Die Frucht gibt den natürlichen Geschmack, den viele schätzen und den man mit künstlichen Zutaten nicht hinbekommt. Auch für Sorbet, Wassereis, Cremeeis und andere Bezeichnungen, die man in der Eisdiele finden kann, gibt es klare gesetzliche Vorgaben.

Dass handwerklich hergestelltes Eis viel weniger und vor allem natürlichere Zutaten enthalten kann sowie mit weniger Zusatzstoffen auskommt, liegt auch daran, dass es nicht als Vorrat, sondern für den Direktverzehr gekauft wird. So stellt kaum einer das Eis aus der Eisdiele in die Tiefkühltruhe und lagert es für die nächste Saison. Denn dort würde es den Geschmack verlieren und die Konsistenz würde sich verändern.

Was drin ist im Eis, wollen aber auch in der Eisdiele immer mehr Menschen wissen und sie fragen laut Annalisa Carnio auch nach – vor allem bei den eher ausgefallenen Sorten. Außerdem gibt auch für die handwerklichen Eishersteller: Sie müssen alle Zutaten in einem Verzeichnis aufführen und mögliche Allergene kennzeichnen.