25.07.2019

Buch: "Two Wheels South" Mit dem Motorrad 30.000 Kilometer durch Amerika

Matias Corea erfüllte sich zusammen mit seinem Freund Joe einen Jugendtraum: Gemeinsam fuhren sie mit Motorrädern von Brooklyn bis nach Feuerland. Die Reise hatte jedoch eine traurige Vorgeschichte.

Matias Corea reiste mit einem Freund Joe von Brooklyn nach Feuerland - eine Strecke von 30.000 Kilometern - © Fotos Matias Corea, Two Wheels South, gestalten 2019

Jedes großes Abenteuer beginnt mit einer Vorgeschichte – so auch die 30.000 Kilometer lange Motorradreise von Matias Corea, die er in seinem Reisebericht "Two Wheels South" dokumentierte. Der Grafikdesigner, Fotograf und Mitbegründer der Online-Plattform Behance, zog 2002 von seiner Heimatstadt Barcelona nach New York City. Seit seiner Kindheit interessiert er sich fürs Reisen, Motorräder und Fotografie.

Nach dem Tod seiner Schwester fiel Corea in ein tiefes Loch

Kurz nachdem Corea seinen Job gekündigt hatte, verstarb seine Schwester sehr unerwartet und er fiel in ein tiefes Loch. Die Erfüllung eines lang gehegten Jugendtraumes half ihm schließlich aus dieser Lebensphase heraus. Gemeinsam mit seinem Freund Joe reiste er mit Motorrädern von Brooklyn nach Feuerland. Nach zehn monatiger Vorbereitung brach der 37-jährige mit Joe auf.

Motorradreise durch 13 Länder

Ihre mehr als 30.000 Kilometer lange Route führte sie durch 13 Länder und die Landschaften Nord- und Südamerikas. Durch die Wälder der Appalachen, den Dschungel Guatemalas und die Salzwüste Boliviens. Das Ende ihrer Reise war Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt. Die Stationen, Strapazen und Abenteuer ihrer sechs Monate langen Reise hielt Corea mit seiner Kamera fest.

Wie zum Beispiel in Kolumbien: Die unwegsamen Straßen im Hinterland machten ihnen zu schaffen. Oft waren die Wege und Brücken so eng und mit Schlamm bedeckt, sodass sie es schwer hatten, mit ihren Motorrädern voranzukommen. Auch in den Bergen bei Leymebamba in Peru standen sie vor Problemen und fuhren immer nur im Kreis. Am Ende mussten sie deshalb auf 4. 000 Metern Höhe übernachten. All diese Abenteuer dokumentierte Matias Corea in seinem Reisebericht, der Anfang Mai 2019 im gestalten Verlag erschien. sar