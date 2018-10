25.10.2018

Mindestlohn reduziert Arbeitszeit Minijob: 53 Stunden sollen verpflichtende Arbeitszeit werden

Der gesetzliche Mindestlohn steigt in Stufen an. Damit sinkt jedoch die Arbeitszeit von Minijobbern. Das Land NRW möchte, dass Minijobber in Deutschland künftig immer 53 Stunden im Monat arbeiten. Statt dem Verdienst von 450 Euro soll die Arbeitszeit die Basis der Berechnung sein. Damit könnten Minijobber mehr verdienen.

Mussten Minijobber im Jahr 2015 noch 53 Stunden arbeiten, um die Entgeltgrenze von 450 Euro zu erreichen, so waren es im Jahr 2017 nur noch 51 Stunden. Der aussschlaggebende Grund: die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. Diese Entwicklung, dass mit der Höhe des Mindestlohns die Arbeitszeit von Minijobbern sinkt, wird sich weiter fortsetzen. Schon im kommenden Jahr steht die nächste Mindestlohnerhöhung an.

Dem Land Nordrhein-Westfalen möchte diese Entwicklung stoppen. Es hat einen Entwurf eines Gesetzes zur Dynamisierung der Einkommensgrenze für Minijobs in den Bundesrat eingebracht und in der vergangenen Woche im Plenum vorgestellt. Er wurde nun in die Fachausschüsse zur Beratung überwiesen und danach erneut von allen Ländern diskutiert. Konkret sieht der Entwurf vor, dass die starre Entgeltgrenze von 450 Euro bundesweit abgeschafft werden sollte. Stattdessen sollte die Grenze an den Mindestlohn gekoppelt werden und grundsätzlich das 53fache der gesetzlichen Lohnuntergrenze betragen.

So viel könnten Minijobber bei einer dynamischen Lohngrenze verdienen

Würde die Entgeltgrenze für Minijobber dynamisiert werden, so würden die rund sieben Millionen geringfügig Beschäftigte in Deutschland auch mehr als 450 Euro im Maximum pro Monat erhalten – allerdings müssen sie dafür auch immer 53 Stunden pro Monat arbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt ergäbe sich damit ein Verdienst von 468,52 Euro; ab dem 1. Januar 2019 wären es bei einem Mindestlohn von 9,19 Euro (aktuelle Empfehlung der Mindestlohnkommission) 487,07 Euro pro Monat und ab 2020 bei einem weiteren Anstieg auf 9,35 Euro 495,55 Euro betragen. Das hat der Ministerpräsident von NRW, Karl-Josef Laumann, in seiner Bundesratsrede zum Thema vorgerechnet.

Thema des Antrags ist zudem, das auch die bisherige Entgeltgrenze von Midijobs von bis zu 850 Euro dynamisiert und auf 1.300 Euro angehoben wird. Doch dies ist bereits Teil des aktuellen Rentenpakets der Bundesregierung. NRW fordert jedoch auch hier eine wirkliche Dynamisierung auf das 148fache des gesetzlichen Mindestlohns. jtw

