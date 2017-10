01.10.2017

Handwerker unter den Top Fünf bei "Ninja Warrior Germany 2017" Michael Rindisbacher: "Man hat schon Vorteile als Handwerker"

Er hat es bis zur doppelten Himmelsleiter geschafft und damit so weit, wie nur wenige seiner Konkurrenten. Kfz-Mechaniker Michael Rindisbacher aus St. Gallen hat im Finale der RTL-Wettkampf-Show "Ninja Warrior Germany" seine körperliche Fitness unter Beweis gestellt. Im Interview mit der Deutschen Handwerks Zeitung verrät er, ob Handwerker die besseren Ninja Warriors sind, was seine größte Herausforderung war und ob er nächstes Jahr wieder antreten will.

Von Jessica Baker

Michael Rindisbacher Der gelernte Kfz-Mechaniker aus St. Gallen in der Schweiz arbeitet aktuell in einer Lamborghini-Vertretung. Seine Hobbys sind Basketball, Fußball, Motorrad und Billard.

Über mehrere Runden hat sich Michael Rindisbacher durch die RTL-Sendung "Ninja Warrior Germany 2017" gehangelt. Er hat seine Balance, seine Sprungkraft und seine Kletterkünste unter Beweis gestellt. Insgesamt qualifizierten sich 28 Teilnehmer für die letzte Runde – sieben davon Handwerker wie Michael Rindisbacher. Im Finale der Wettkampf-Show hat er die meisten seiner Konkurrenten hinter sich gelassen und es unter die Top Fünf geschafft. Damit ist er der beste Handwerker unter den Teilnehmern von "Ninja Warrior Germany 2017".

DHZ: Warum haben Sie an der Show "Ninja Warrior Germany 2017" teilgenommen?

Michael Rindisbacher: Ich habe die Sendung im Fernsehen gesehen und wollte die Parcours unbedingt mal ausprobieren. Als ich gesehen habe, dass das in Deutschland angeboten wird, habe ich mich sofort beworben.

DHZ: Wie haben Sie sich auf die Show vorbereitet?

Rindisbacher: Ich trainiere schon mein halbes Leben mit meinem eigenen Körpergewicht. Fünf bis sechs Mal pro Woche betreibe ich Streetworkout. Für die Sendung habe ich speziell meine Griffkraft und die Balance verbessert.

DHZ: Gleich sieben Handwerker standen im Finale. Glauben Sie, es ist für Handwerker einfacher bei der Show erfolgreich zu sein?

Rindisbacher: Ich glaube man hat schon Vorteile als Handwerker, wen man immer auf den Beinen ist und sich körperlich betätigt. Die meisten Handwerker, die ich kenne, sind aber nicht gerade die Sportskanonen. (lacht)

DHZ: Wie hat Ihnen Ihr Job bei der Show geholfen?

Rindisbacher: Als Kfz-Mechaniker arbeitet man viel mit den Händen. Das hat Vorteile, zum Beispiel bei der Griffkraft, die ja für die Sendung sehr wichtig ist.

DHZ: Wie haben Sie das Finale erlebt?

Rindisbacher: Zuerst dachte ich, jetzt habe ich es so weit geschafft und bin etwas entspannter. Aber leider war ich nervöser als sonst. Schon zum Start ist nicht alles rund gelaufen und zum Schluss war ich dann aus dem Rhythmus. Dass ich es nur bis zur Himmelsleiter geschafft habe, hat mich enttäuscht. Normalerweise ist dieses Hindernis kein Problem für mich.

DHZ: Was war für Sie die größte Herausforderung an der Show?

Rindisbacher: Die vielen Interviews. (lacht)

DHZ: Was hat Ihnen an "Ninja Warrior Germany 2017" am besten gefallen?

Rindisbacher: Die Organisation rund um die Show war sehr gut. Vor allem die Arbeit hinter den Kulissen – die vielen Leute, die herumrennen und die vielen Kameras – haben mich sehr beeindruckt.

DHZ: Werden Sie nochmal teilnehmen?

Rindisbacher: Auf jeden Fall. Dieses Jahr war schon mein Bruder Roman dabei. Nächstes Jahr wollen wir zu dritt mit meinem älteren Bruder Thomas antreten. Roman hat übrigens auch eine handwerkliche Ausbildung. Er ist gelernter Schreiner.

DHZ: Wie haben Sie sich nach der Show belohnt?

Rindisbacher: Ich habe die 200.000 Euro nicht gewonnen, also gibt es auch nichts, wofür ich mich belohnen kann. Aber ich freue mich sehr, wenn mir meine Freunde und Kollegen gratulieren.