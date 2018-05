09.05.2018

Mehr Geld für Meister Meisterprämie in Niedersachsen: Wer Prüfung besteht, wird belohnt

Wer in Niedersachsen seine Meisterprüfung erfolgreich absolviert, kann sich ab dem 14. Mai über eine Prämie freuen. Wer die die Einmalzahlung beantragen kann und wie hoch sie ausfällt.

Handwerksmeister in Niedersachsen können eine Prämie von 4.000 Euro beantragen.

Wer als Handwerker in Niedersachsen seine Meisterprüfung besteht, kann ab dem 14. Mai eine Einmalzahlung in Höhe von 4.000 Euro beantragen. "Die Prämie macht die Meisterausbildung im Handwerk attraktiver und ist zugleich eine finanzielle Anerkennung für die bestandene Prüfung", sagt der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Wer erhält die Meisterprämie?

Die Prämie richtet sich an Handwerksmeister aus allen Gewerken. Auf der Internetseite des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums heißt es: Die Prämie richtet sich an diejenigen, die ihre Meisterprüfung auf Grundlage der Handwerks­ordnung (HwO) nach dem 1. September 2017 abgelegt haben oder dies noch bis spätestens 31. Dezember 2019 tun werden. Maßgeblich sei dabei das Datum des Prüfungszeugnisses. Nur Meister, die seit mindestens sechs Monaten in Niedersachsen wohnen oder dort einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti­gung nachgehen, werden gefördert.

Die Förderung werde komplett über die NBank abgewickelt. Die Antragstellung erfolgt digital, hierzu ist eine Registrierung auf der Internetseite erforder­lich. Die NBank prüft die Anträge und ist für die Bewilligung und Auszahlung zuständig.

Die Niedersächsische Landesregierung hat zudem Ende April eine Initiative in den Bundesrat eingebracht: Neben der vollständigen Erstattung von Gebühren für erfolgreich abgelegte Meisterprüfungen in allen Wirtschaftsbereichen sollen auch die Kosten für sämtliche Aufstiegsfortbildungen vollständig übernommen werden. dhz