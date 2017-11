20.11.2017

Wann Reparaturen steuerlich absetzbar sind Mehr Reparieren statt wegwerfen: Das müsste sich ändern

Viele technische Geräte werden weggeworfen, obwohl man sie noch reparieren könnte. Damit sich dabei etwas ändert, muss die Politik das Thema ernster nehmen; Hersteller müssen zu Veränderungen bereit sein. Das Umweltbundesamt (UBA) schlägt eine 7-Punkte-Strategie vor und setzt auch beim Handwerk an.

Ständig Neues zu produzieren kostet Energie, Rohstoffe und erzeugt Massen an Abfällen – unnötigen Abfällen, wenn man mehr der vermeintlich alten Geräte reparieren würde und könnte. Das ist jedoch bislang weder bei den Herstellern, noch bei vielen Verbrauchern und der Politik im Fokus. Stattdessen wird über neue Moden gesprochen, darüber wie man den Konsum steigern kann und sich nur hin und wieder über zu kurze Produktlebensdauern beklagt.

Handwerkerbonus auch für Außer-Haus-Reparaturen

Um ein stärkeres Bewusstsein dafür zu wecken, dass eine nur kurze Produktnutzung eine erhebliche Belastung für die Umwelt ist, hat das UBA eine 7-Punkte-Strategie gegen die sogenannte Obsoleszenz entwickelt. Zu der Strategie gehört unter anderem die Forderung nach einer Änderung im Steuergesetz – und diese betrifft Handwerker ganz direkt. So fordert das UBA, dass auch Reparaturen außerhalb des Haushalts steuerlich absetzbar sein sollten.

Reparaturen technischer Geräte sollten nicht nur dann steuerlich geltend gemacht werden können, wenn sie im Rahmen des sogenannten Handwerkerbonus vor Ort beim Kunden erledigt werden, sondern auch dann, wenn der Handwerker das Gerät zur Reparatur mitnehmen muss. In diesem Fall scheidet ein Steuerabzug laut UBA bislang aus.

Zu schnell weggeworfen werden die Geräte aus ganz unterschiedlichen Gründen und so setzen auch die weiteren Forderungen an unterschiedlichen Stellen an: am Wunsch der Verbraucher für ein neues Produkt, weil das "alte" aus der Mode gekommen ist, an der Hard- und Software, die nicht mehr aktuell oder miteinander kompatibel ist, an einer mangelnden Leistungsfähigkeit von Materialien und Komponenten und an einem hohen Preis für Reparaturen.

Strategien für mehr Reparaturen

Des Weiteren fordern die Autoren des UBA-Positionspapiers "Strategien gegen Obsoleszenz", die für die 7-Punkte-Strategie einige besonders wichtige Maßnahmen herausgestellt haben, …

… eine längere Haltbarkeit und einfachere Reparierbarkeit durch Mindestanforderungen in der EU-Ökodesign-Richtlinie formuliert werden sollten,

längere Haltbarkeit und durch Mindestanforderungen in der EU-Ökodesign-Richtlinie formuliert werden sollten, …. dass Hersteller und/oder Händler auf den Produkten Angaben zu Reparierbarkeit und Reparaturservices sowie Verfügbarkeit von Ersatzteilen machen müssten,

machen müssten, … verpflichtende Garantieangaben für Produkte,

für Produkte, … einen besseren Zugang zu Reparaturanleitungen, Ersatzteilen und Diagnosesoftware für unabhängige Reparaturbetriebe,

Ersatzteilen und Diagnosesoftware für unabhängige Reparaturbetriebe, … einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen,

Und grundsätzlich eine Stärkung der Wertschätzung für die Produkte und Geräte.

Aktuell ist das Thema gerade jetzt, weil zwischen dem 18. und 26. November 2017 die diesjährige "Europäische Woche der Abfallvermeidung" stattfindet. Sie steht unter dem Motto "Gib Dingen ein zweites Leben!" und soll laut UBA Bürgern Mut machen, mehr zu reparieren und Produkte länger zu nutzen. jtw