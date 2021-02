01.02.2021

Einigung der Tarifpartner Maler und Lackierer: Ecklohn und Mindestlohn steigen ab Mai 2021

Nach vier Verhandlungsrunden haben die Tarifpartner im Maler- und Lackiererhandwerk ein Ergebnis erzielt: Bundeseck- und Mindestlohn steigen ab Mai 2021. Darüber hinaus wird die Ausbildungsvergütung für angehende Maler und Lackierer in zwei Stufen erhöht und eine Corona-Prämie ausgezahlt.

Von Eileen Wesolowski

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Mindestlohn

Der Bundesecklohn für Maler- und Lackierer steigt ab Mai 2021 – in Westdeutschland auf 17,51 Euro und in Ostdeutschland auf 16,88 Euro. Darauf einigten sich die Tarifpartner Mitte Januar beim Tarifabschluss 2021. Auch der Branchenmindestlohn und die Ausbildungsvergütungen werden erhöht. Zudem können sich Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk über eine Corona-Prämie in Höhe von 330 Euro freuen.

Einigung nach vier Verhandlungsrunden

Die erste Tarifverhandlung für die rund 200.000 Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk in Deutschland fand bereits am 29. September 2020 statt. Ursprünglich gefordert wurde eine Lohnerhöhung von 5,4 Prozent für zwölf Monate. Die Arbeitgeber legten jedoch kein Lohn-Angebot vor. Vonseiten der IG Bau heißt es, die Arbeitgeber begründeten dies durch unsichere Zeiten und schlechte Aufträge in Werften, Kreuzfahrtschiffen, Airlines und der Automobilindustrie.

Nach weiteren Tarifverhandlungen konnte in der vierten Runde ein Abschluss erzieht werden. Wie der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz auf seiner Website berichtet, begrüßte Verhandlungsführer Markus Heineke die Zustimmung zur Tarifeinigung: "In schwierigem Umfeld ist es ohne Schlichtung gelungen, einen tragfähigen Kompromiss zum Ausgleich der Belange in der Branche zu finden", sagte er.

Maler und Lackierer: Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Überblick

Weiter heißt es auf der Website des Verbands für das deutsche Maler- und Lackiererhandwerk, dass der Mindestlohn in allen Tarifgebieten gelte, ausgenommen dem Saarland; die Branchenmindestlöhne Maler seien bundeseinheitlich. Die genauen Ergebnisse des Tarifabschlusses zeigt der Überblick:

Bundesecklohn steigt

Der Bundesecklohn für Maler und Lackierer steigt ab 1. Mai 2021 in Westdeutschland (ohne Berlin) um 2,1 Prozent und in Ostdeutschland (inklusive Berlin) um 2,2 Prozent. Der Lohntarifvertrag endet zum 31. Mai 2022.

Datum Ecklohn Westdeutschland Ecklohn Ostdeutschland Seit 1. Oktober 2019 17,15 Euro 16,52 Euro Ab Mai 2021 17,51 Euro 16,88 Euro

Quelle: IG Bau

Höherer Mindestlohn

Auch der Branchenmindestlohn für Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk steigt ab 1. Mai 2021. Er hat wie der Ecklohn eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2022.

Mindestlohn II: Gelernte Arbeitnehmer erhalten in Zukunft 13,80 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 2,2 Prozent.

Gelernte Arbeitnehmer erhalten in Zukunft 13,80 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 2,2 Prozent. Mindestlohn I: Ungelernte Arbeitnehmer erhalten zukünftig 11,40 Euro, was einer Steigung von 2,7 Prozent entspricht.

Ausbildungsvergütungen werden zweistufig erhöht

Die Ausbildungsvergütungen für Azubis im Maler- und Lackiererhandwerk steigt in zwei Stufen - jeweils zum 1. August 2021 und 2022. Der Tarifvertrag für Azubis hat eine Laufzweit bis zum 31. Juli 2023.

Datum 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr Seit dem 1. August 2020 680 Euro 750 Euro 915 Euro Ab dem 1. August 2021 710 Euro 780 Euro 945 Euro Ab dem 1. August 2022 740 Euro 815 Euro 980 Euro

Quelle: IG Bau

Maler und Lackierer erhalten Corona-Prämie

Maler und Lackierer erhalten eine Corona-Prämie in Höhe von 330 Euro. Die Prämie dient als Anerkennung der besonderen Leistungen und zusätzlichen Belastungen der Kollegen in der Pandemiezeit, heißt es seitens der IG Bau. Sie ist frei von Steuer- und Sozialabgaben und soll mit der Lohnabrechnung April 2021 – also spätestens am 15. Mai 2021 – ausgezahlt werden.