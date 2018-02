16.02.2018

Deutscher Nutzfahrzeugpreis 2018 Machen Sie mit beim großen Transporter-Test

Sie sind Handwerksunternehmer? Sie interessieren sich für Transporter? Dann sollten Sie sich als Testfahrer für den "Deutschen Nutzfahrzeugpreis 2018" bewerben, veranstaltet der Deutschen Handwerks Zeitung und handwerk magazin.

Im Zweijahresrhythmus vergeben die Wirtschaftsblätter den Deutschen Nutzfahrzeugpreis. Das Besondere daran: Über den Sieger bestimmt keine Fachjury, ausschlaggebend ist das Urteil von Praktikern, die mit diesen Fahrzeugen ihren Berufsalltag bestreiten. Als Handwerker können Sie sich ab sofort für den großen Transportertest in Bad Wörishofen bewerben. Drei Dinge sollten Sie wissen:

Welche Fahrzeuge stehen zur Wahl?

Ausgeschrieben ist der Deutsche Nutzfahrzeugpreis im Jahr 2018 für Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t. Vergeben wird der Titel in zwei Kategorien. Im Hauptwettbewerb treten Kastenwagen mit Verbrennungsmotor an. Daneben gibt es eine Sonderwertung für 3,5-Tonner mit Elektroantrieb. Alle Hersteller sind aufgerufen, ihre Modelle an den Start zu bringen.

Wie läuft der Test ab?

Am 29. und 30. Juni (Freitag und Samstag) stehen die Fahrzeuge auf dem Gelände von Holzmann Medien in Bad Wörishofen im Unterallgäu für den Test zur Verfügung. Am ersten Tag müssen beim Standtest vor allem Fahrerkabine und Laderaum beurteilt werden. Das Fahrverhalten zu vergleichen, steht am zweiten Tag auf dem Programm. Für den Fahrtest wird ein rund 20 km langer Rundkurs ausgeschildert. Die E-Transporter werden auf einer kürzeren Strecke bewegt. Jeder Handwerker muss jedes Fahrzeug testen und anhand von Fragebögen beurteilen. In das abschließende Gesamturteil fließt auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Dekra ein.

Was erwartet mich nach einer Bewerbung?

Bewerben können Sie sich b is zum 20. April ausschließlich online (siehe unten). Wer als Tester ausgewählt wird, erhält eine Einladung nach Bad Wörishofen. Die Kosten für Anreise und Hotelübernachtung für jeden Tester plus eine Begleitperson übernimmt Holzmann Medien. Auch zur Preisverleihung am 21. September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover sind die Tester dabei. ste