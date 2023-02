Lohnnachweis an die BG Bau: Meldefrist endet bald

Am 16. Februar endet die Meldefrist für die Lohnnachweise an die BG Bau. Wer die Daten einreichen muss und was dabei zu beachten ist.

Der Lohnnachweis an die BG Bau muss für alle Mitarbeiter im Betrieb eingereicht werden. Auch für Teilzeitbeschäftigte.

Einmal jährlich müssen Unternehmen der Bauwirtschaft und der baunahen Dienstleistungen die Arbeitsentgelte und die geleisteten Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten an die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) übermitteln. Die Abgabefrist für das Beitragsjahr 2022 endet am 16. Februar 2023.

Mit dem Lohnnachweis werden die Anzahl der Beschäftigten, das Arbeitsentgelt sowie die geleisteten Arbeitsstunden, bezogen auf die anzuwendenden Gefahrtarifstellen, übermittelt. Das gilt für alle Mitarbeiter im Unternehmen, also auch für Aushilfen, Teilzeitkräfte oder Auszubildende. Die Meldepflicht entfällt lediglich für Unternehmen, die im abgelaufenen Kalenderjahr keine Beschäftigten hatten.

Wie die BG Bau mitteilt, können Betriebe ihr eigenes Entgeltabrechnungsprogramm oder die Ausfüllhilfe sv.net nutzen, um die Lohnnachweise einzureichen. Zuerst muss der Betrieb einen Stammdatenabruf durchführen, um die hinterlegten Unternehmensdaten abzugleichen und die Beschäftigten der passenden Gefahrtarifstelle zuzuordnen. Die Stammdaten können sowohl mit der neuen Unternehmensnummer (UNR.S) als auch mit der alten Mitgliedsnummer abgerufen werden, heißt es bei der Berufsgenossenschaft. Unternehmen, die seit dem 17. Oktober 2022 bei der BG BAU neu aufgenommen wurden, haben keine Mitgliedsnummer und müssen ihre UNR.S verwenden. Nachweispflichtig sind die jährlichen Arbeitsentgelte bis 78.960 Euro pro Beschäftigten.

Die Lohnnachweise gelten als Berechnungsgrundlage für die Beiträge an die BG Bau. Versäumen Unternehmen die Meldung, kann die BG BAU die Bruttoarbeitsentgelte als Berechnungsgrundlage schätzen. Im Gegensatz zu Arbeitsentgelten und Gefahrtarifstellen beeinflussen die gemeldeten Arbeitsstunden die Berechnung des Beitrags nicht. Sie wirken sich aber darauf aus, welches arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuungsmodell für das Unternehmen gilt. dhz