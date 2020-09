23.09.2020

Anmeldung ab sofort möglich Live-Webinar: So meistern Handwerker die Digitalisierung gemeinsam

Das Handwerk ist geprägt von spontanen Ereignissen: Erkrankte Mitarbeiter, ungeplante Nacharbeiten, Notfälle bei Kunden – es gilt, proaktiv zu agieren statt nur zu reagieren. Im handwerk magazin-Webinar "Digitalisierung gemeinsam meistern" am 5. Oktober 2020 zeigt Expertin Maren Ulbrich, wie Handwerkschefs mit ihrem Team Prozesse sinnvoll implementieren können.

Maren Ulbrich berät mit ihrem Unternehmen "Handwerskmensch" im Bereich Prozess- und Personalentwicklung und wird als Expertin durch das handwerk magazin-Webinar führen.

Spätestens Corona hat auch den letzten Betrieb wachgerüttelt: Wir sind angehalten, unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen den stetigen Veränderungen anzupassen. Für einen erfolgreichen Handwerksbetrieb sind Mitarbeitermotivation, Kundenzufriedenheit und digitale Prozesse die Schlüssel. In zahlreichen Beratungen, Mitarbeitergesprächen und Führungskräftecoachings hat handwerk magazin ermittelt, an welchen Stellen in Handwerksbetrieben, Führungskräften und Mitarbeitern der Schuh drückt. Hier setzt das Magazin mit einem Live-Webinar an, um Handwerkschefs die richtigen Impulse zur Umsetzung zu geben.

Handwerker lernen, an ihrem Betrieb zu feilen

Expertin Maren Ulbrich von "Handwerksmensch" zeigt im Webseminar, warum Führungskräfte auch an ihrem Betrieb feilen dürfen, welche Hebel sie drücken dürfen und wie sie mit staatlicher Unterstützung finanzielle Erleichterung bei Ihrer Entwicklungsarbeit erhalten. Die Seminarinhalte in der Übersicht:

• Gemeinsam Prozesse anpacken

• Was Mitarbeiter wirklich wollen und wie gemeinsame Wege funktionieren

• Warum orts- und zeitunabhängige Strukturen in agilen Zeiten wichtiger denn je sind

• Wie Führungskräfte ihren Betrieb modernisieren und Verantwortung übertragen

• Welche Fördermittel hilfreiche Unterstützung leisten

• Wie Leuchtturm-Betriebe erfolgreich digitalisieren und als Arbeitgeber punkten

Die Infos zur Veranstaltung im Detail

Interessierte können sich ab sofort zum Live-Webinar "Die Digitalisierung gemeinsam meistern" anmelden. Die Veranstaltung findet am 5. Oktober 2020, von 19:30 bis 20:15 Uhr statt. Teilnehmer erhalten einen einfachen Zugang zum Online-Seminar über einen persönlichen Link.

