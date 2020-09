15.09.2020

Anmeldung ab sofort möglich Live-Webinar für Handwerker: So gewinnen Sie motivierte Mitarbeiter

Wo finden Handwerksunternehmer in Zeiten des Fachkräftemangels noch gute Auszubildende und motivierte Fachkräfte? Im Online-Seminar von handwerk magazin zeigt Handwerk-Berater Daniel Dirkes Chefs, worauf es bei einer effektiven Mitarbeitergewinnung ankommt. Interessierte können sich jetzt zur Veranstaltung am 13. und 15. Oktober 2020 anmelden.

Interessierte können sich jetzt für das Online-Seminar von handwerk magazin anmelden.

Was müssen Handwerkschefs tun, um motivierte Fachkräfte zu überzeugen? Das zeigt handwerk magazin jetzt in einem zweiteiligen Online-Seminar im Oktober. Handwerker erfahren hier nicht nur, worauf es bei der Fachkräftesuche ankommt, sondern auch, welches Rüstzeug es für die effektive Mitarbeitergewinnung braucht und wie Stellenanzeigen & Co. aufgebaut werden sollten.

Durch das Seminar führen wird Referent Daniel Dirkes, der seit fast zehn Jahren Vorträge und Workshops für Handwerker hält. Sein Schwerpunkt liegt in der Strategie, Online-Marketing und Mitarbeitergewinnung. Der Handwerk-Berater zeigt im Webinar auf, warum etwa 15 Prozent der Fachkräfte wechselwillig sind und wie Chefs junge Menschen für das Handwerk begeistern können. An praktischen Beispielen erklärt der Experte zudem, das Mitarbeitergewinnung für Betriebe jeder Größe möglich ist. Auf Wunsch analysiert Dirkes auch die Job-Website oder Stellenanzeige der Teilnehmer und gibt sofort umsetzbare Optimierungstipps. Vorteil für Abonnenten von handwerk magazin: Sie profitieren von ermäßigten Ticketgebühren.

Die Infos zur Veranstaltung im Detail

Interessierte können sich ab sofort zum Live-Webinar "So gewinnen Sie motivierte Mitarbeiter und Fachkräfte" anmelden. Die Veranstaltung findet am 13. und 15. Oktober 2020, von 10:00 bis 10:45 Uhr (2 x 45 Minuten) statt. Teilnehmer erhalten einen einfachen Zugang zum Online-Seminar über einen persönlichen Link.

Weitere Infos zum Webinar und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier: Live-Webinar: So gewinnen Sie motivierte Mitarbeiter und Fachkräfte.

Eine Übersicht weiterer spannender Live-Veranstaltungen gibt es hier: Der handwerk magazin Webinar-Herbst.

ew