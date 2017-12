08.12.2017

Bücher rund um das Handwerk Lesestoff für Handwerker: 5 Buchtipps zu Weihnachten

Ein Krimi aus der Feder eines Maler und Lackierermeisters, eine Backschule zum Blättern oder doch eine kritische Auseinandersetzung mit der dualen Ausbildung? Wir haben Bücher von Handwerkern, für Handwerker und über das Handwerk gelesen. Die fünf besten stellen wir Ihnen als Buchtipps zu Weihnachten vor.

Mit einer warmen Tasse Tee und einem guten Buch im Lieblingssessel versinken? Gerade in der kalten Jahreszeit schätzen viele Menschen die Heimeligkeit der eigenen vier Wände und lassen bei guter Lektüre die Seele baumeln. Auch die Redaktion der Deutschen Handwerks Zeitung hat in den heimischen Wohnzimmern die Beine hochgelegt und in Büchern rund um das Handwerk geschmökert. Diese Bücher möchten wir Ihnen ans Herzen legen – ob als Geschenk oder zum Selberlesen.

Barcomi's Backschule

© Dorling Kindersley Verlag GmbH, Fotos: Nicola Walsh

Cupcakes, Brownies und Pies – Wenn ein Backbuch diese Rezepte enthält, wundert es nicht, dass die Autorin Amerikanerin ist. Da Cynthia Barcomi jedoch in Deutschland lebt und in Berlin eine Bäckerei und eine Kaffeerösterei (www.barcomis.de) betreibt, enthält "Barcomi's Backschule" auch klassiche Rezepte für Rührkuchen und Biskuitrouladen. Schritt für Schritt werden auf Basis von neun Grundteigen 80 Rezepte vorgestellt. Viele von ihnen können auch individuell geändert werden. Zu beachten sind ihre praktischen Tipps etwa, wie man für den perfekten Brownie die Eier richtig aufschlägt. Cynthia Barcomi ist auch regelmäßig in den Fernsehsendungen "Volle Kanne" und "ARDbuffet" zu sehen.

Barcomi’s Backschule. Cynthia Barcomi. DK Verlag 2017, ISBN 978-3-8310-3306-5, 24,95 Euro.

Tod eines Obermeisters

© Verlagsanstalt Handwerk GmbH

Der Obermeister der Tischler-Innung Köln wurde auf dem berühmten Kölner Friedhof Melaten mit einer Kettensäge enthauptet. Kriminalhauptkommissar Rost ermittelt und begreift schnell: Der Tote war zu seinen Lebzeiten alles andere als rücksichtsvoll. Geht es dem Mörder um Rache? Um das herauszufinden, muss sich Rost tief in die Welt des Handwerks einarbeiten. Mit "Tod eines Obermeisters" erzählt Autor Stefan Buhren einen Krimi, in dem das Handwerk eine wichtige Rolle spielt. Buhren, der als Journalist seit einigen Jahren über die Branche schreibt, vermittelt Wissen über die Strukturen des Handwerks und verrät nebenbei interessante Details zur Geschichte Kölns. Der Krimi schafft es nicht immer zu überraschen. Trotzdem ist das Buch vor allem aufgrund seiner flüssigen Sprache lesenswert.

Tod eines Obermeisters. Stefan Buhren, Verlagsanstalt Handwerk, Düsseldorf 2016. ISBN: 978-3-86950-408-7, 19,80 Euro.

Berufsschulen auf dem Abstellgleis

© Edition Körber-Stiftung

"Das Betriebliche würden wir hinkriegen. Aber die Berufsschule nicht." Zu dieser Erkenntnis kommen Ausbilder aus dem Handwerk regelmäßig, und der Frust darüber ist groß. Doch auch Berufsschullehrer sind nicht glücklich mit der Situation. "Man habe [...] schlicht das Gefühl, ausbildungsfähiges "Azubimaterial" liefern und ansonsten als Reparaturwerkstatt für zuvor gescheiterte oder zumindest nicht optimal verlaufene Schulkarrieren dienen zu sollen", heißt es in dem Buch "Berufsschulen auf dem Abstellgleis". Das Autorenteam beleuchtet, wie Berufsschulen in Deutschland aufgestellt sind, wo es hakt und was getan werden muss, um dieses Ausbildungssystem zu retten. Ein Beitrag, der das gegenseitige Verständnis zwischen Unternehmen und Schulen erhöhen kann.

Berufsschulen auf dem Abstellgleis. Wie wir unser Ausbildungssystem retten können. Katharina Blaß, Armin Himmelrath, Edition Körber-Stiftung, Hamburg 2016, ISBN 978-3-89684-176-6, 16 Euro.

Tausend Teufel

© dtv

Zwei Jahre nach Kriegsende löst Kriminaloberkommissar Max Heller in Dresden seinen zweiten Fall. "Tausend Teufel" heißt der neue Band der Kriminalroman-Reihe von Frank Goldammer, die es wie schon Band 1 "Der Angstmann" in die Spiegel-Bestseller-Liste schaffte. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird es für Max Heller – nun in der sowjetisch besetzen Zone – nicht leichter zu ermitteln. Frank Goldammer zeichnet einmal mehr das Bild einer vom Krieg traumatisierten Stadt, die sich zurück ins Leben kämpft. Ergreifend: Die Rückkehr des geliebten Sohnes aus der Kriegsgefangenschaft. Bestsellerautor Frank Goldammer arbeitet nach wie vor in seinem Beruf als Maler und Lackierermeister in Dresden. Seine Krimireihe um Oberkommissar Max Heller ist inspiriert von der Lebensgeschichte seines Großonkels. Demnächst erscheint Band 3 "Die Vergessenen".

Tagsüber arbeitet Frank Goldammer Maler- und Lackierer. Im DHZ-Interview spricht er darüber, warum Schreiben für ihn eine Manie ist.

Tausend Teufel. Frank Goldammer, dtv 2017, ISBN 978-3-423-26170-8, 16,90 Euro.

Gründerväter

© bvd

Viele große Unternehmen haben ihren Ursprung im Handwerk. Adi Dassler war Schuhmacher und machte aus seiner Firma Adidas ein weltbekanntes Unternehmen. Artur Fischer begann als Schlosser und erschuf mit seinem Einfallsreichtum die Fischer Werke. Burkhard Riering, ehemaliger Chefredakteur der Deutschen Handwerks Zeitung, hat ein Buch über diese "Gründerväter" geschrieben. Zehn Porträts umfasst das opulente Werk mit vielen Bildern und Skizzen. Es sind sorgfältig recherchierte und pointiert verfasste Geschichten von Fehlschlägen, Comebacks und Markt­eroberungen.

Gründerväter. Burkhard Riering, Biber­acher Verlagsdruckerei 2017, ISBN 978-3-943391-93-0, 24,80 Euro.

dan/ew/bst/dan/str