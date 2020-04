30.04.2020

Neue Beschlüsse der Bundesregierung Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit: Weitere Hilfen für Arbeitnehmer

Nach längerer Bezugsdauer soll es mehr Kurzarbeitergeld geben. Erweitert werden auch die Hinzuverdienstgrenzen.

Von Karin Birk

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Coronavirus

Die Bundesregierung will die Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt weiter abfedern. Sie hat weitere Hilfen beim Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Wer sehr lange in Kurzarbeit ist, solle vor „unzumutbaren Lohnkürzungen geschützt werden“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach dem Kabinettsbeschluss seines zweiten Sozialschutzpaktes. Nach längerer Bezugsdauer werde deshalb das Kurzarbeitergeld erhöht. Außerdem soll die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes einmalig um drei Monate verlängert werden. Dies gilt für alle, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 31.Dezember 2020 enden würde. Damit setzt die Regierung die Maßnahmen um, auf die sich der Koalitionsausschuss am 22. April verständigt hatte.

Erhöhtes Kurzarbeitergeld bis Jahresende befristet

Im Einzelnen sieht das Paket vor, dass Bezieher von Kurarbeitergeld für ihre um mindestens 50 Prozent reduzierte Arbeitszeit ab dem vierten Monat nicht wie bisher 60 Prozent, sondern 70 Prozent ihres pauschalierten Nettoentgeltes erhalten. Für einen Arbeitnehmer mit Kindern werden es statt 67 Prozent künftig 77 Prozent sein. Ab dem siebten Monat sollen es 80 beziehungsweise 87 Prozent sein. Die Regelung soll befristet bis Jahresende gelten.

Verbesserte Möglichkeiten des Hinzuverdienstes für alle Berufsgruppen

Darüber hinaus dürfen Bezieher von Kurzarbeitergeld mehr nebenbei verdienen. Bis zum 31.Dezember wird die Grenze bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe erweitert. Bisher galt diese Regelung nur für systemrelevante Berufe. Wie Heil weiter sagte, haben infolge der Corona-Krise bereits rund 700.000 Unternehmen bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet.

Bezug von Arbeitslosengeld soll verlängert werden

Außerdem soll das Arbeitslosengeld nach dem SGB III für die Betroffenen um drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2020 enden würde. Die Höhe des Arbeitslosengelds liegt bei 60 Prozent des letzten Netto-Entgelts, bei Arbeitslosen mit Kindern sind es 67 Prozent. Wie das Bundesarbeitsministerium weiter mitteilte, führt die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit von schätzungsweise rund 680 Millionen Euro, die Verlängerung des Arbeitslosengeldes kostet 1,95 Milliarden Euro. Gleichzeitig würden die Ausgaben in der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rund 650 Millionen Euro vermindert.