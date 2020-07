02.07.2020

Einsatzchancen von KI in den Betrieben Künstliche Intelligenz entlastet Handwerker

Drei aktuelle Forschungsprojekte zeigen, wie künstliche Intelligenz die Gesundheit der Mitarbeiter schonen und die Abläufe in Handwerksbetrieben verbessern kann.

Von Steffen Guthardt

Das Projekt Bauprevent analysiert die körperlichen Belastungen, denen Maler und Stuckateure ausgesetzt sind. Mit Hilfe von KI erhalten sie Bewegungs- und Entspannungstipps.

Ein Maler, der die Farbrolle immer wieder von oben nach unten zieht, ist einer dauerhaften Belastung der Arme ausgesetzt. Langfristig können solche monotonen Tätigkeiten, wie sie in vielen Handwerksberufen anfallen, zu gesundheitlichen Beschwerden und im schlimmsten Fall sogar zur Arbeitsunfähigkeit führen.

Das Forschungsprojekt Bauprevent will diese Belastungen für Handwerker erstmals präzise und systematisch digital erfassen und auswerten. Dafür sind die Handwerker der Pilotbetriebe während der Arbeit mit Wearables (Modeelektronik) ausgestattet, in die viele Sensoren integriert sind. Diese messen, welche Kräfte auf die Muskeln und das Skelett des Handwerkers wirken. Die Ergebnisse werden mithilfe von künstlicher Intelligenz analysiert. Die KI gibt Empfehlungen ab, wie der Handwerker die stark belasteten Körperregionen am besten entspannen kann und schlägt ausgleichende Tätigkeiten vor, damit es gar nicht zu einer Überbelastung kommt.

Die Handwerker bekommen am Ende des Tages ein auf sie zugeschnittenes Belastungsmonitoring ausgehändigt. Dieses kann auch digital angezeigt werden, etwa auf dem Tablet oder Smartphone. "Falls die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung steht, lassen sich solche Daten auch in Echtzeit auswerten", erklärt Pascal Kraushaar, Projektleiter von Bauprevent im E-Business-Kompetenz-Zentrum im Bau- und Ausbauhandwerk. Die Wearables würden nicht als störend empfunden. Dennoch müsse es das Ziel sein, die Zahl, der in der Kleidung integrierten Sensoren bei gleichbleibender Präzision der Ergebnisse in Zukunft zu reduzieren. Derzeit sind jedoch nur Prototypen im Einsatz. Bis zu einer Markt­reife solcher Produkte dürften noch ein paar Jahre vergehen, betont Kraushaar.

Büroarbeit beschleunigen

Die Einsatzchancen von künstlicher Intelligenz im Handwerk werden derzeit auch im Rahmen des Forschungsprojektes Smart AI Work untersucht. Projektpartner ist das Institut für Betriebsführung im Deutschen Handwerksinstitut (DHI). Im Pilotbetrieb Bad & Heizung Schimmel aus Hof wird die Sachbearbeitung mithilfe von künstlicher Intelligenz optimiert und beschleunigt. "Wir haben uns auf diesen Geschäftsbereich konzentriert, da er sich auf viele andere Handwerksbetriebe übertragen lässt", erläutert Rüdiger Scholz, Projektbetreuer des DHI. Konkret wurde untersucht, wie die Kundenakquise und -beratung mit KI verbessert werden kann.

Die intelligenten Systeme können zum Beispiel in kürzester Zeit auswerten, welche Fördermöglichkeiten zur Heizungsmodernisierung ein Kunde je nach Heizungstyp nutzen kann. "Der Betrieb spart hier wertvolle Arbeitszeit, die je nach Anzahl der zu bearbeitenden Anfragen deutlich ins Gewicht fallen kann", verdeutlicht Scholz. Zudem könnten mit KI die Kosten für den Kunden optimiert werden. "Das gesparte Geld investiert der Kunde vielleicht in eine weitere Dienstleistung des Handwerkers", sagt Scholz. Damit kann der Einsatz von KI dem Betrieb neben der Zeitersparnis auch zusätzliche Umsatzchancen verschaffen. Scholz räumt allerdings ein, dass sich der Einkauf der KI für die meisten Betriebe derzeit wirtschaftlich noch nicht lohnen würde. Das dürfte sich in den nächsten Jahren ändern. Scholz geht davon aus, dass Betriebe solche Anwendungen künftig über eine für alle Betriebe zugängliche Webplattform günstig kaufen oder mieten können.

Auch im Projekt Handwerk Digital, das von der Handwerkskammer für Schwaben in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer für Unterfranken und dem Fraunhofer IGCV ins Leben gerufen wurde, wird das KI-Potenzial im Handwerk erforscht. Im Augsburger SHK-Betrieb Erich Schulz wurde die vollständige und lückenlose digitalisierte Abwicklung eines Reparaturauftrags an einer ­Heizungsanlage demonstriert. Dabei wurde neben Augmented Reality (computergestützte Realitätserweiterung) auch KI integriert. Eine intelligente Lagerhaltung und Bestandsüberwachung im Servicefahrzeug informiert den Handwerker darüber, welche passenden Ersatzteile zur Verfügung stehen oder benötigt werden. Das System ist auch mit der Zentrale, dem Großhändler und dem Hersteller vernetzt, um den Auftrag schnellstmöglich zu erledigen.