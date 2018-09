27.09.2018

Die kompliziertesten Städtenamen Deutschlands Komplizierte Städtenamen: Die Top 100

Kennen Sie Schkeuditz? Die Kreisstadt in Sachsen gehört zu einer ganzen Liste von deutschen Städten, die durch ihren komplizierten Namen selbst Muttersprachlern beinahe die Zunge verknoten. Welche Städte es sonst noch in die Top 100 der kompliziertesten Städtenamen geschafft haben, erfahren Sie hier.

In Deutschland gibt es viele komplizierte Städtenamen. - © Thomas Reimer - stock.adobe.com

Wer in Berlin, Köln oder Stuttgart wohnt hat es leicht. Die Städte sind bekannt und jeder weiß wie man sie ausspricht. Kommt man aber aus Windischeschenbach, Elsfleht oder Groitzsch sieht es schon anders aus. Unter den 2.058 Städte in Deutschland, gibt es einige mit kuriosen Namen, die einem die Aussprache nicht immer leicht machen.

Das Ranking der kompliziertesten Städtenamen

Die Mitarbeiter von Travelcircus auf die Suche nach den kompliziertesten Städtenamen Deutschlands gemacht. Die meisten Städte im Ranking um die Top 100 liegen in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Sachsen Städte sind dafür unschlagbar in puncto Buchstabenzahl pro Silbe. Eine hessische Stadt hat es leider nicht in die Top 100 geschafft. Das Ranking erfolgte in fünf Kategorien: Buchstabenzahl pro Silbe, höchste Zahl an aufeinanderfolgenden Konsonanten, Konsonanten pro Vokal, versteckte Buchstaben und persönliche Highlights der Redaktion.

Kategorie 1: Buchstabenzahl pro Silbe

Vier Buchstaben hat eine Silbe im Durchschnitt in der deutschen Sprache. Beim Gewinner in der Kategorie "Buchstaben pro Silbe", der Stadt Groitzsch in Sachsen, sind es mehr als doppelt so viele, nämlich neun Stück.

Groitzsch Pfreimd Schriesheim Geesthacht Schkeudit

Kategorie 2: Höchste Zahl an aufeinanderfolgenden Konsonanten

Der Borschtsch, eine russische Suppe, ist das einzige einfache (also nicht zusammengesetzte oder abgeleitete) deutsche Wort mit acht aufeinanderfolgenden Konsonanten. Aber auch in zusammgengesetzten Wörtern ist gibt es nie mehr als acht aufeinanderfolgende Konsonanten. Im Ranking der Städtenamen kommt der Sieger immerhin auf sechs Konsonanten hintereinander.

Netzschkau Bad Frankenhausen / Kyffhäuser Oer-Erkenschwick Crimmitschau Georgsmarienhütte

Kategorie 3: Konsonant pro Vokal

Im Deutschen kommen auf einen Vokal im Schnitt 1,5 Konsonanten. Das gilt aber nicht für die kompliziertesten Städtenamen. In dieser Kategorie kommen beim ersten Platz ganze sieben Konsonanten auf einen Vokal.

Kyllburg Lommatsch Wilsdruff Elsfleht Marktredwitz

Kategorie 4: Versteckte Buchstaben

In vielen deutschen Wörtern gibt es versteckte Buchstaben, die zwar geschrieben aber nicht gesprochen werden. Am häufigsten kommt das H als stummer Buchstabe vor. Im Top 100 Ranking von Travelcircus verstecken sich aber überwiegend Ys und Ts hinter Ds.

Murrhardt Bad Oeynhausen Bad Salzdetfurth Friesoythe Hemmoor

Kategorie 5: Weitere Highlights

Weil es viele Städte nicht in die Top 5 der vier ersten Kategorien geschafft haben, hat die Travelcircus-Redaktion noch eine Auflistung ihrer persönlichen Highlights gemacht. Es muss nicht immer an den Regeln der deutschen Sprache liegen, wenn Leser und Schreiber bei einigen Wörtern Probleme haben.

Windischenschenbach Oberriexingen Bad Gottleuba-Berggießhübel Katzenelnbogen Niemegk

dhz