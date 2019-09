27.09.2019

Talent hinter Gittern JVA-Insasse sorgt mit seiner Bäckerlehre für Staunen

99 Punkte in der Gesellenprüfung, 97,9 Punkte im Theorieteil – mit Bestnoten hat Roberto Steinbrück in diesem Jahr seine Bäckerausbildung abgeschlossen. Dabei war der 37-Jährige kein Azubi im traditionellen Sinne. Denn Steinbrück ist Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden und sitzt dort eine mehrjährige Gefängnisstrafe ab.

Von Daniel Bagehorn

Roberto Steinbrück entdeckt hinter Gittern sein Talent fürs Handwerk und besteht seine Gesellenprüfung mit Bestnoten. - © ChiccoDodiFC -- stock.adobe.com

“Um nach meinem Aufenthalt hier eine gute berufliche Perspektive zu haben, habe ich mich für das Bäckerhandwerk entschieden“, berichtet der gebürtige Freitaler. “Ich bin zwar gelernter Fachinformatiker, aber hier in der JVA kann ich in diesem Beruf leider nicht so auf dem Laufenden bleiben, wie es für die Arbeitswelt draußen wünschenswert wäre. Daher die Idee mit der Bäckerlehre.“ Zusammen mit einem weiteren Insassen nahm Roberto Steinbrück daher an einem Pilotprojekt der JVA teil. Im Rahmen einer Umschulung erwarb er innerhalb von zwei Jahren seinen Gesellenbrief.

“Das Backen macht mir unheimlichen Spaß“, freut sich der 37-Jährige. “Ich sitze manchmal abends in meiner Zelle und grüble über Rezepte. Diese Gedankenspiele finde ich toll. Ähnlich wie bei der Informatik hat es viel mit Logik zu tun. Man hat bestimmte Rohstoffe und kann daraus eine Vielzahl von Dingen entstehen lassen. Man kann unheimlich viel variieren.“

Dementsprechend kreativ war Roberto Steinbrück auch bei seinen Gesellenstücken. Unter dem vorgegebenen Motto “Universum“ buk er ein Schmuckbrot, das mit seinem Sternzeichen Jungfrau und einer Ähre als Zeichen für das Bäckerhandwerk geschmückt war. Zudem kreierte der 37-Jährige eine Kuppeltorte mit Kirschfüllung und einem Überzug, der einen Sternenhimmel symbolisierte. “Schon ein halbes Jahr vor der Prüfung hatte ich angefangen, mir Rezepte zu überlegen, damit am Ende alles passt“, berichtet Steinbrück, dem man seinen Ehrgeiz anmerkt.

Kein Wunder also, dass er sein nächstes Ziel bereits vor Augen hat. Roberto Steinbrück möchte in naher Zukunft sein Meisterstudium beginnen. “Das Backen macht mir einfach Spaß. Jeden Tag ist der Teig ein klein wenig anders, jeden Tag muss man etwas improvisieren und Neues kreieren. Das ist das Schöne an diesem Beruf.“

Auch an das frühe Aufstehen hat er sich gewöhnt. Zusammen mit anderen Insassen und unter der Aufsicht erfahrener Bäckermeister steht Steinbrück täglich zwischen 4.30 Uhr und 12.30 Uhr in der hauseigenen Bäckerei der JVA. Gemeinsam backen sie täglich tausende Brötchen und Brote. Denn von der Dresdner JVA aus werden sechs Gefängnisse in Ostsachsen mit frischen Backwaren beliefert.