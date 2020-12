16.12.2020

Beliebte Themen Jahresrückblick: Das hat die DHZ-Leser 2020 bewegt

Auch wenn ein Thema dieses Jahr besonders dominant war, so haben die Leser der DHZ neben Corona über viele weitere Geschichten diskutiert und sich online informiert. Was in den einzelnen Monaten gefragt war? Ein Blick in die Rückschau verrät es.

Von Jessica Schömburg

Von Jessica Schömburg

Im Januar und Februar war Corona noch kein großes Thema und auf der Website der DHZ und in den sozialen Netzwerken der Zeitung wurden andere Artikel besonders oft gelesen, kommentiert und geteilt. So war zum Beispiel die Bon-Pflicht ein großer Aufreger und die Wiedereinführung der Meisterpflicht ebenfalls sehr präsent. Ab März machten sich dann Fragen rund um Kurzarbeit und Corona-Hilfen bemerkbar und im April wollten viele Leser wissen, wie und wann Geschäfte und vor allem die Friseure wieder öffnen dürfen.

Im Mai waren Hilfestellungen rund um die Soforthilfen und den Hygieneschutz im Betrieb gefragt. Im Juni kamen rechtliche Fragen rund um die Mehrwertsteuersenkung und die Corona-App ins Spiel und viele Selbständige fragten sich, warum sie bei den staatlichen Hilfsprogrammen vergessen wurden. Reisen in Zeiten von Corona und der Start der Berufsschule dominierten in den Monaten August und September. Bereits vor dem angekündigte Novemberlockdown informierten sich viele Leser im Oktober über die bervorstehenden neuen Regelungen. Außerdem wurden wieder verstärkt Beiträge zu Hygienemaßnahmen gelesen.

Die Novemberhilfen und weitere Hilfsmaßnahmen im Lockdown waren dann im November die meistgesuchten Themen. Außerdem warne auch Fragen rund ums Geld im Ranking der besten Beiträge dabei, so zum Beispiel die Ausgestaltung der Corona-Prämie. Auch im Dezember war der Lockdown sehr präsent. Fleißig gelesen wurden zudem steuerliche Regelungen für Kurzarbeitergeld und Homeoffice und die Frage nach den rechtlichen Aspekten einer Corona-Impfung ins Spiel interessierte sehr viele Leser der DHZ.

Was in den einzelnen Monaten 2020 beliebt war, zeigt der folgende Überblick mit Verlinkungen zu den einzelnen Artikeln:

Januar

Die Herstellung von Tiny Houses – ein Fest für Bürokraten

Kassenbons: Was ist wirklich Pflicht und womit gibt’s Probleme?

So sollen Arbeitgeber künftig Arbeitszeiten erfassen müssen

Februar

5 Irrtümer zur Bonpflicht – und was wirklich stimmt

Große Lohnunterschiede: Das verdienen Handwerker in Engpassberufen

Meisterpflicht im Handwerk: Neues Gesetz nun offiziell in Kraft

Trockenbauer darf nicht Arbeiten eines Stuckateurs durchführen

Unfairer Wettbewerb durch Soloselbstständige: Das fordern ZDH und DGB

März

7 Regeln: Wie Betriebsinhaber die Corona-Krise meistern können

Corona-Soforthilfe: Wo Sie die Zuschüsse beantragen können

Kurzarbeit: Antworten auf die wichtigsten Praxis-Fragen

Corona-Steuererleichterungen nutzen: Diese Praxis-Tipps helfen

Homeoffice und Quarantäne: So halten Sie Ihre Psyche gesund

Coronavirus und Arbeitsrecht: Das sollten Betriebe wissen

April

Wiedereröffnung nach Lockdown: Was Betriebe jetzt beachten müssen

Arbeitsschutz: Heil stellt verbindliche Corona-Standards vor

Corona-Schutz: Diese Regeln gelten ab sofort in Friseursalons

Kreative Krisenbewältigung: 12 Beispiele aus dem Handwerk

Friseur bastelt Mund-Nasen-Schutzhalter

Friseurbesuche und Corona: Was Kunden jetzt wissen sollten

Mitarbeiter missachten Corona-Regeln: Wie Arbeitgeber handeln können

Mai

Corona-Steuererleichterungen: Pauschalierter Verlustrücktrag & Co.

BGW gibt konkrete Handlungshilfen für Friseure

Corona-Soforthilfe: Wann eine Rückzahlung droht

Corona-Arbeitsschutz: Maskenpflicht im Betrieb?

Kassengesetz: Neues zur Bonpflicht und Kassenaufrüstung

Corona-Schutz: Diese Regeln gelten jetzt für Kosmetikstudios

Juni

Mehrwertsteuersenkung: Was Unternehmer jetzt wissen sollten

Nach Urteil: Praxisfragen zur verpflichtenden Arbeitszeiterfassung

Wappnen für die Krise nach der Krise: Das können Unternehmer jetzt tun

Corona-App: Darf der Chef die Nutzung verlangen?

Konjunkturpaket: Das ist wichtig fürs Handwerk

Kabinett beschließt Ausbildungsprämie

Juli

Umrüstung von Kassen: Weitere Bundesländer beschließen Fristverlängerung

Wie Soloselbstständige in der Corona-Krise durchs Raster fallen

Corona: So nutzen Sie Klimaanlagen und Ventilatoren jetzt richtig

Infektionen im Betrieb und Schadenersatz: Was Arbeitgeber wissen sollten

August

Corona-Hilfen: Wann Sie die Leistung besser zurückzahlen sollten

Berufsschule: Was seit 2020 als Arbeitszeit angerechnet wird

Insolvenz: 24 steuerliche Infos für den Ernstfall

8 Tipps: Wie man ein Berichtsheft schreibt

September

Reisen und Corona: Das sagt das Arbeitsrecht

Wie Betriebe auch ohne Kurzarbeit ihre Lohnkosten senken können

So kreativ kämpft das Handwerk gegen Vorurteile

Oktober

Kosmetiker fordern: "Unser Berufsbild gehört auf den Prüfstand"

Rechenbeispiel: So wirkt sich Kurzarbeit auf die Rente aus

Das sehen die Bund-Länder-Beschlüsse für das Handwerk vor

Hygieneschutzwand: Kleines Detail löst nerviges Problem

November

Handwerk sieht sich bei Novemberhilfen nicht angemessen berücksichtigt

Corona-Prämie statt Weihnachtsgeld?

Einige Handwerker-Seiten bald nicht mehr bei Google zu finden

Wenn Selbstständige arbeitslos werden: Die wichtigsten Infos

Dezember

Ein harter Schlag fürs Handwerk

Corona-Impfung: Was Arbeitgeber verlangen dürfen

Kurzarbeitergeld und Steuernachzahlung: 7 Fragen und Antworten

10 Tipps: Wie Sie Homeoffice steuerlich absetzen