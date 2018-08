03.08.2018

Social Media Trend Internet-Hype: Eiweiß-Challenge löst Ice-Bucket-Challenge ab

Ein neuer Facebook-Trend: Bäcker messen ihre Muskelkraft im Eiweiß schlagen. Das Ergebnis: Viele kreative Videos. Dabei hat die Aktion einen ernsten Hintergrund.

Von Sabrina Demmeler

Können Sie fünf Eiweiß in maximal einer Minute steif schlagen? Nein? Dann lohnt sich ein Blick auf Facebook. Hier demonstrieren Bäcker in kurzen Videos ihr Handwerk unter dem Hashtag "Eiweisschallenge". Der Grund: Sie sammeln Spenden für den Bau einer Bäckerei im afrikanischen Benin. Und viele Bäcker kommen dabei auf kreative Ideen. Thomas und Josef von der Bäckerei Hinkel in Düsseldorf schlagen den Eischnee in der Karnevalsmütze. Stephan Siemens lässt Tochter Julia ihre Muskelkraft demonstrieren - vor der Hafenkulisse in Wilhelmshaven. Die Bäckerei Gehr aus Tübingen schlägt gleich zwei Schüsseln parallel steif. Und die Hercules Vollkorn- und Mühlenbäckerei muss am Ende sogar "schummeln". Ein Koch aus dem Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg machte sogar ohne Nominierung mit und spendete 500 Euro. Die Facebook-Posts werden oft geklickt, circa 5.000 Menschen sehen jedes Video durchschnittlich.

© Lara Weiss

Die Bäckerei Weiss aus Tostedt startete das Nominier-Spiel. In der Region ist das Unternehmen für soziales Engagement bekannt. Die 19-Jährige Theresa Schmidt meldete sich nach ihrem Auslandsaufenthalt in Afrika bei der Bäckerei. Sie verbrachte zwei Monate in einem Waisenhaus in Benin. Eine eigene Backstube würde den Waisenkindern ermöglichen das Bäckerhandwerk zu lernen und die Verpflegung in der Umgebung sicherstellen. 9.000 Euro kostet der Bau einer neuen Bäckerei in Benin, also was tun? Jochen Weiss‘ Kinder Lara und Hendrik brachten das Ei ins Rollen. Nach dem Vorbild der Ice-Bucket-Challenge im Sommer 2017 sollen sich Bäcker gegenseitig auf Facebook nominieren, um ihr Können mit dem Schneebesen unter Beweis zu stellen. Jeder, der mitmacht spendet anschließend mindestens 100 Euro an das Hilfsprojekt. Nach circa vier Monaten war das Spendenziel erreicht und die Helfer vor Ort kaufen schon das erste Material für die neue Bäckerei. Die Geldspende ließen sie über den Rotary Club vor Ort laufen und schütten das Geld je nach Baufortschritt aus.

© Uli Seidel

"Der Goldenen Bulli 2018"

"Der Goldene Bulli" ist ein Preis für soziales Engagement im Handwerk. Hauptpreis ist ein neuer Transporter T6 für den Betrieb. Familie Weiss schaffte es 2017 unter die besten zehn Projekte und wurde zur Abendveranstaltung nach Berlin eingeladen. Alle fanden den Event klasse. Ihr jährliches Spendenprojekt für ein Kinderhospiz gewann 2017 keinen Kastenwagen. Aber dieses Jahr bewirbt sich Familie Weiss wieder – und zwar mit der Eiweisschallenge.