15.11.2017

Winter-Check für Firmengebäude In sechs Schritten: So machen Sie Ihren Betrieb winterfest

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter gab es schon. Jetzt wird es höchste Zeit, auch Betriebsgebäude winterfest zu machen. Denn Nachlässigkeiten können teuer werden.

Von Harald Czycholl

Die Bäume sind weitgehend kahl und die ersten Schneeflocken sind mancherorts schon vom Himmel gefallen: Der Winter steht vor der Tür. Deshalb wird es jetzt nicht nur höchste Zeit, die Winterreifen aufzuziehen: Auch Firmen- und Betriebsgebäude sollten einem gründlichen Rundum-Check unterzogen werden, um fit zu sein für die kalte Jahreszeit. Wer einige einfache Tipps beherzigt, kann bares Geld sparen.

1. Nach Schwachstellen an Dach und Fassade suchen

Schnee und Graupel kommen von oben – entsprechend sollte der Winter-Check einer jeden Immobilie beim Dach beginnen, rät Sven Haustein, Architekt aus Schwäbisch Hall und Experte der gleichnamigen Bausparkasse. Der Fachmann, etwa ein Dachdecker, kann mit seinem geschulten Auge schnell Schwachstellen ausmachen. "Auch wenn es nur ein kleiner Mangel ist, sollte die Ausbesserung umgehend erfolgen", rät Haustein. "Denn dringt Wasser erstmal ein, führt dies oft zu gravierenden Folgeschäden." Gleiches gilt für die Außenfassade: Durch Risse und kleine Löcher kann Feuchtigkeit eindringen, die gemeinsam mit der Kälte eine zerstörerische Wirkung entfalten kann. Daher sollten Eigentümer diese Stellen rechtzeitig verputzen lassen, um Nässe vom Gebäude fernzuhalten.

2. Dachrinnen und Fallrohre reinigen

Wenn altes Herbstlaub und Moos die Dachrinnen und Fallrohre verstopfen, kann das Regenwasser nicht mehr richtig abfließen. "Läuft es über, schädigt die Feuchtigkeit die Fassade", warnt Schwäbisch Hall-Experte Haustein. Eigentümer sollten daher einen kleinen Ausflug auf die Leiter nicht scheuen. Wer nicht schwindelfrei ist oder den Aufwand scheut, kann natürlich auch einen Dienstleister damit beauftragen, die Rinnen von Laub zu befreien.

3. Frostgefährdete Wasserleitungen abriegeln

Sämtliche wasserführenden Leitungen, die frostgefährdet sind, sollten vorsorglich abgeriegelt oder alternativ gut isoliert werden. Das gilt natürlich vor allem für Außenleitungen, aber auch Rohre in Kellern oder unbeheizten Hallen können betroffen sein. Sonst besteht bei strengem Frost die Gefahr, dass die Leitungen platzen – und für den daraus resultierenden Wasserschaden kommt in der Regel keine Versicherung auf. Wichtig ist auch, nicht nur einfach den Haupthahn zuzudrehen, sondern die Leitung vorher leer laufen zu lassen – sonst kann das Restwasser in der Leitung zum Bersten führen.

4. Die Heizung warten lassen

"Nicht nur das Auto braucht einen regelmäßigen Check, sondern auch die Heizung", betont Immobilienexperte Haustein. Das verlängere deren Lebensdauer und beuge hohen Energiekosten vor. Denn eine gut gewartete Heizung arbeitet auch effizienter: Bis zu zehn Prozent Energie lassen sich Experten zufolge auf diese Weise einsparen. Die Wartung umfasst das richtige Einstellen der Vorlauf- und Kesseltemperatur, eine Funktionsprüfung der Regelung und Sicherheitseinrichtungen, eine Kessel- und Brennerreinigung, ein Entlüften der Heizkörper, eine Abgasmessung und eine Erneuerung von Verschleißteilen. Das gilt für Betriebsgebäude wie auch die eigenen vier Wände gleichermaßen.

5. Die Heizkörper gründlich reinigen

Damit ein Heizkörper seine Wirkung optimal entfalten kann, ist es wichtig, dass er frei liegt und nicht etwa hinter einem Sofa oder Aktenschrank versteckt ist. "Vorhänge oder Möbel hindern die Wärme daran, sich auszubreiten", erklärt Tanja Cronenberg, Expertin bei der Ergo Versicherungsgruppe. Außerdem ist es wichtig, die Heizkörper regelmäßig zu reinigen. Denn durch die Heizungskörper freigesetzter Staub kann nicht nur zum Problem für Allergiker werden: Der Schmutz kann die Wärmeleistung des Heizkörpers auch negativ beeinflussen. Energieversorger beziffern den möglichen Effizienzverlust nicht gereinigter Heizungen mit bis zu 30 Prozent.

6. Türen und Fenster überprüfen

Auch die Türen und Fenster sollte man einer gründlichen Prüfung unterziehen. Denn wenn sie nicht richtig schließen, droht im Winter ein hoher Energieverlust. Und ganz nebenbei ist auch der Krankenstand höher, wenn es im Büro ständig zieht. "Daher sollte vor dem Kälteeinbruch geprüft werden, ob alle Fenster gut eingestellt sind", rät Schwäbisch Hall-Experte Haustein. "Auch die Dichtungsgummis sind einen Blick wert: Sind sie porös, sollten sie schnell ersetzt werden."