13.08.2020

Hauskauf als Kapitalanlage Immobilienkauf zu Niedrigzinsen: Chance oder Risiko?

Es war noch nie so günstig, den Kauf der eigenen vier Wände zu finanzieren. Aber ist das wirklich ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen? Worauf achten Profis und was muss bei der Nutzung von Immobilien als Vermögensbaustein beachtet werden?

Von Gastautor Florian Junker

In Zeiten von Niedrigzinsen und schwankenden Aktienmärkten erscheint ein Immobilienkauf oft als sicherer Weg für eine Kapitalanlage. - © Fokussiert – stock.adobe.com

Billiges Baugeld für unter ein Prozent jährlich und zehn Jahre Zinsbindung. 2010 war so etwas noch unvorstellbar, da waren Häuserbauer froh, ein Angebot knapp unter vier Prozent zu bekommen. Und vor 20 Jahren waren über sechs Prozent an der Tagesordnung. Aber die heutigen Traumkonditionen haben auch enorme Nachteile, denn mit den sinkenden Zinsen klettern die Preise.

Laut einer Studie des Immobilienmarktforschers vdp Research kostete zum Beispiel eine 100 Quadratmeterwohnung Ende 2010 in guter Münchner Lage noch rund 389.000 Euro im Schnitt. Zum Jahreswechsel 2020 lag der Durchschnittspreis bereits bei 772.500 Euro, eine satte Preissteigerung von 99 Prozent. Nicht überall war der Anstieg so extrem, aber der Trend zum teuren Betongold existiert deutschlandweit: Auf Zehn-Jahres-Sicht werden heute rund 60 Prozent mehr für selbstgenutzte Wohnimmobilien bezahlt. Also trotz guten Baugeldkonditionen doch besser mieten statt kaufen?

Wohnimmobilie fürs gute Gefühl

"Bei jeder selbstgenutzten Immobilie schwingt ein erhebliches Stück Emotion mit, denn man richtet hier sein privates Leben ein", weiß Peter Lackamp von der Kroos Vermögensverwaltung AG aus Münster: "Wer aus Renditeaspekten in Immobilien investieren will, wählt besser andere Wege." Mit Mieten statt Kaufen fährt man unter rein finanziellen Aspekten oft besser. Denn trotz der günstigen Baugeldkonditionen muss auch ein Kredit von mehreren hundertausend Euro irgendwann zurückgezahlt werden. Nur die gesparte Miete im Blick zu haben, greift da oft zu kurz.

In das Eigenheim muss regelmäßig investiert werden und für unerwartete Reparaturen und Co. sollte immer eine ausreichende Reserve vorhanden sein. Das gilt auch für Eigentumswohnungen und Co., die als Kapitalanlage für die Altersvorsorge erworben werden. Diese haben oft noch einen zusätzlichen Nachteil: "Viele Investoren neigen dazu, Immobilien ausschließlich im heimischen Umfeld zu erwerben", sagt Kroos-Experte Lackamp "bei veränderten Standortfaktoren kann dies zu massiven Vermögensschäden führen."

Fonds und Beteiligungen als Option?

In Zeiten von Niedrigzinsen und schwankenden Aktienmärkten erscheint Betongold aber trotzdem vielen als sichere Bank. "Wer nur kleinere Beträge investieren kann oder Immobilieninvestments international streuen will, für den können Fonds und Beteiligungen eine gute Option sein", sagt Ralph Kinnart, Relationship Manager bei B&K Vermögen GmbH aus Köln: "Aber natürlich muss hierbei beachtet werden, dass auch dieses Geld in der Regel länger fest liegt, auch bei den Konditionen muss man genau hinsehen."

Grundsätzlich ist derzeit sehr viel Kapital am Markt unterwegs und begehrte Lagen werden immer teurer. "Gleichzeitig leiden viele Branchen wie Einzelhandel, Gastro oder Hotels unter den Folgen der Coronapandemie und die Mieten, sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnimmobilienbereich, steigen seit Jahren langsamer als die Kaufpreise", warnt Immobilienfachmann-Kinnart. Betongold ist kein sicherer Selbstläufer und egal ob bei der günstigen Finanzierung des Eigenheims oder beim Erwerb einer Immobilie als Investment, sollte nicht alles auf eine Karte gesetzt werden.