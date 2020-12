07.12.2020

Jetzt abrufbar Imagekampagne: Neues Werbeportal für Handwerksbetriebe

Mit wenigen Klicks Werbemittel erstellen – möglich macht dies ab sofort das neue Werbeportal der Imagekampagne. Hunderte kostenlose Vorlagen können mit den eigenen Betriebsdaten individualisiert werden. Mit dabei unter anderem: Corona-Motive zum Masketragen und Abstandhalten.

Betriebe können auf dem neuen Werbeportal Vorlagen leicht mit eigenem Logo, Adresse und Text anpassen. - © Screenshot DHKT/werbeportal.handwerk.de

Mit professioneller Werbung auf sich und seine Dienstleistungen und Produkte aufmerksam zu machen ist für viele Handwerksbetriebe oft eine Herausforderung. Mit einem neuen Werbeportal der Imagekampagne "Das Handwerk" erhalten sie nun Unterstützung. Betriebe können sich auf dem Portal schnell und kostenlos aus den Vorlagen im Design der Kampagne ihre eigene Werbung zusammenstellen. Plakate, Social-Media-Postings und sogar Kino-Spots können dazu mit dem eigenen Logo, Beschreibungstext und Betriebsdaten versehen werden.

Die Vorlagen lassen sich auf der Internetseite werbeportal.handwerk.de anpassen und anschließend drucken, als Anzeige schalten oder in Social-Media posten. Im Portal stehen außerdem individualisierbare Corona-Motive mit der Aufforderung zum Masketragen, Abstandhalten oder bargeldlosen Bezahlen bereit, die in Verkaufsräumen ausgehängt werden können. Im Werbeartikel-Shop ergänzt ein wechselndes Sortiment an Werbeartikeln im Handwerks-Design das Angebot: von Briefmarken über Kunden-Stopper bis zur limitierten Filztasche als besonderes Angebot zum Portal-Start.

Nutzerfreundlicheres Portal

Das neugestaltete Werbeportal löst dabei das bisherige 'Werbemittelportal' der Kampagne ab und soll Betrieben nicht nur neue Vorlagen, sondern auch eine verbesserte Navigation und Nutzerfreundlichkeit bieten. Durch Filterfunktionen können Betriebe geeignete Vorlagen für sich finden. Wer die eigenen Daten in seinem Betriebe-Profil hinterlegt, bekommt alle Vorlagen direkt vorausgefüllt und spart somit noch mehr Zeit. Auch die Bedienung mit Smartphone und Tablet ist im neuen Portal kein Problem.

"Wir wollen es Handwerkerinnen und Handwerkern noch einfacher machen, die Materialien der Imagekampagne für ihre eigenen Betriebe zu nutzen. Dafür war es wichtig, ein Portal zu schaffen, das technisch auf dem neuesten Stand und intuitiv zu bedienen ist. Insbesondere die hohe Nachfrage nach den 'Corona-Motiven' hat gezeigt, wie groß der Bedarf an einem solchen Angebot ist", sagt ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentral Verbandes des Deutschen Handwerks. sar

Erklärfilm zum neuen Werbeportal