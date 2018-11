27.11.2018

Geschenketipps Ideen für Weihnachten: 16 ausgefallene Geschenke für Radfahrer

Der erste Advent naht und mit ihm die alljährliche Frage: Was schenke ich den Liebsten in diesem Jahr nur zu Weihnachten? Falls Fahrradenthusiasten und Zweiradliebhaber unter den Beschenkten sind, ist die Auswahl an coolen Gadgets, sportlichen Rädern und cleverem Zubehör groß. Mit diesen 16 Geschenkideen für Fahrradfans, sorgen Sie unter dem Baum für leuchtende Augen.

Von Marco-Tobias Arnold

Auch 2019 gibt es wieder coole Weihnachtsgeschenke für Radfahrer. Wenn Fahrradfans schon alles haben, was sie für eine Radtour brauchen, wie wäre es dann mit einem Buch oder einer DVD? - © Scott Webb/ Unsplash.com

Alle Jahre wieder: Die Blätter sind zum großen Teil bereits von den Bäumen gefallen, die Sonnenstunden werden immer weniger und die Temperaturen sinken. Kein Zweifel: Die Weihnachtszeit und mit ihr die Suche nach den passenden Geschenken naht. Wie wäre es denn in diesem Jahr mit einem Fahrrad oder dem richtigen Zubehör unter dem Tannenbaum? Statistisch gesehen, lägen Sie mit einem solchen Geschenk absolut im Trend. Denn nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) gab es 2017 allein in deutschen Haushalten 73,5 Millionen Fahrräder. Und eine aktuelle Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) zeigt, dass 76 Prozent der Deutschen im Jahr 2018 mit dem Rad gefahren sind.

Das Fahrrad boomt also weiterhin und wird nicht nur als Freizeitobjekt gerne genutzt, sondern in verstopften Innenstädten immer häufiger zur beliebten Art des Fortkommens. Damit Sie für zufriedene Gesichter sorgen und ein gelungenes Weihnachtsfest feiern, haben wir 16 Tipps für Fahrradfahrer für Sie zusammengestellt.

Ein Rad unterm Weihnachtsbaum: Ein Fahrrad-Klassiker neu aufgelegt

Selbst traditionsreiche Modelle wie das Pedersen-Fahrrad sind einem stetigen Wandel unterworfen. Nach nur fünf Monaten Entwicklungszeit bringt Utopia Velo einen überarbeiteten Pedersen-Rahmen auf den Markt. Die gleichsam bekannte wie markante Rahmenform – bestehend aus 21 Dreieck-Formationen – wurde einer behutsamen Erneuerung unterzogen. Bemerkenswert ist vor allem der fünf Zentimeter längere Radstand, was für geringe Hecklastigkeit sorgt. Der neue Rahmen hört ganz klassisch auf den Namen Pedersen. Der Grundpreis für das Pedelec ohne Akku liegt zwischen 2.279 und 3.690 Euro.

Fahrradgeschenke für Kinder: Auch an die Kleinsten wird gedacht

Kinder haben Ihren eigenen Kopf. Umso wichtiger, dass man ihn besonders gut schützt. Da die Proportionen von Kinder- und Erwachsenenköpfen unterschiedlich sind, sollten auch die Helme für Kinder an deren Bedürfnisse angepasst werden. Die Firma Woom sorgt mit besonders tiefem Schutz über Schläfen und Hinterkopf, einfach zu bedienendem Magnetverschluss und optimaler Belüfter für ein tolles Erlebnis bei den Kleinsten. Das flexible Visier dient als zusätzlicher Aufprallschutz. Die Helme gibt es in verschiedenen Farben ab 60 Euro.

Was schenkt man einer jungen Familie? Wie wäre es mit einem Kinderanhänger? Der Kid plus for 2 von Croozer wurde von 20 Hebammen im Alltagsgebrauch intensiv getestet. Alle Expertinnen sprachen eine Kaufempfehlung aus. Der Anhänger vereint Praktikabilität mit Style und Sicherheit. Das Produkt gibt es für 899 Euro. Aber auch an die Hundefamilien hat Croozer gedacht. Der Anhänger Dog XL sorgt für problemlosen Transport großer Hunde. Tiere bis zu 70 Zentimeter Schultermaß und 45 Kilo Gewicht passen rein. Der Anhänger wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten, Züchtern, Trainern und Therapeuten entwickelt – besonders der niedrige Einstieg mit 14 cm Einstiegshöhe sind für Hunde kein Problem. Der Dog XL ist für 799 Euro erhältlich.

Coole Fahrradgeschenke für Weihnachten 2019 © www.flyer-bikes.com | pd-f Lust auf eine Radtour der besonderen Art? Dann verschenken... mehr © www.voss-spezialrad.de | pd-f Die Sportsocken von Sockguy (ab 11,95 Euro) überzeugen... mehr © www.croozer.de | pd-f Mit dem Croozer "Kid plus for 2" wird jede Radtour... mehr © Arnold Und auch für die vierbeinigen Begleiter hat Croozer... mehr © www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad Innerhalb von zwei Jahren umrundete Dorothee Flecks... mehr © www.stevensbikes.de | pd-f Zum perfekten Sitz auf dem Fahrrad gehört nicht nur... mehr © www.ortlieb.com | pd-f Bei jeder Fahrradtour gilt: Das Equipment muss trocken... mehr © www.fahrer-berlin.de | pd-f Apropos Nässeschutz: Das dreiteilige Regenwetterset... mehr © www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad Der schottische Abenteurer Mark Beaumont umrundete... mehr © www.winora.de | pd-f Ein Fahrrad unterm Weihnachtsbaum? Warum denn eigentlich... mehr © Arnold Mit Sicherheit smart: Sicherheitsspezialist Abus setzt... mehr © www.pd-f.de / Mathias Kutt Vor allem im Winter wissen Radfahrer, dass die Dunkelheit... mehr © www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad Tanja und Denis Katzer fuhren mit E-Bikes und ihrem... mehr © Arnold Die Firma Woom sorgt mit besonders tiefem Schutz über... mehr © www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad Maximilian Semsch war deutschlandweit mit dem Rad... mehr © Utopia Velo Das traditionsreiche Pedersen-Fahrrad wurde in nur... mehr

Krimidinner für Fahrradfans?

Sie verschenken am liebsten Erlebnisse zu Weihnachten? Und es darf gerne etwas anderes sein als das inzwischen klassische Krimidinner? Dann aufgepasst: Der schweizerische E-Bike-Hersteller Flyer bietet von April bis Oktober Erlebnisgeschenke der etwas anderen Art. Per E-Bike geht es auf fiktive Verbrecherjagd durch die Landschaft des Emmentals. Über das Smartphone erhalten die Teilnehmer Hinweis, um den Mordfall zu lösen. Die Krimifahrt dauert etwa drei Stunden und kostet 15 CHF pro Person plus Mietrad.

Bücher und DVDs eine tolle Alternative für Fahrradfans zu Weihnachten

Wer die langen Abende lieber im warmen Wohnzimmer verbringt, wird mit aktueller Fahrradliteratur und -filmen bestens versorgt. "So weit der Akku reicht" lautet der Titel des aktuellen Buches von Tanja und Denis Katzer. Die beiden Abenteurer fuhren mit E-Bikes und ihrem Hund durch die Mongolei und China. Eindrucksvolle Bilder fremder Kulturen jenseits großer Städte gibt es für 22,90 Euro.

Weniger exotisch, aber nicht minder spannend gestaltete sich die Tour von Maximilian Semsch. Er fuhr bereits über 50.000 Kilometer mit dem Rad durch mehr als 30 Länder. Aber von seiner Heimat hatte Semsch bisher wenig gesehen. Deshalb beschloss er alle 16 Bundesländer mit dem Fahrrad zu bereisen und dabei 7.500 Kilometer zurückzulegen. So lernte er in 4 ½ Monaten die Heimat zwischen Nordsee und Alpen ganz neu kennen. Seine Erfahrungen teilt er in der Dokumentation "Abenteuer Deutschland" (DVD 15,90 Euro / Blue-Ray 17,90 Euro).

Etwas schneller war der Abenteurer Mark Beaumont unterwegs: Mit seinem Rennrad umrundete der Schotte – getreu seinem literarischen Vorbild Jules Verne – die Welt in unter 80 Tagen. Im Buch "80 days around the world" (14,90 Euro) schildert Beaumont seine Erlebnisse und Gefühle während dieser Expedition.

Zwei Jahre, 33 Länder und 40.000 Kilometer: So lautet die Bilanz von Dorothee Flecks bei ihrem letzten großen Projekt – der Umrundung des afrikanischen Kontinents. Wie Sie den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen – vom Schnee im Atlas-Gebirge bis zur Hitze in der Wüste – und Herausforderungen trotzte, können Sie in ihrem Buch "Als Frau alleine mit dem Fahrrad rund um Afrika" (16,80 Euro) lesen. Nicht nur für Afrika-Fans ein schönes Weihnachtsgeschenk.