26.03.2020

Fünf Tipps Home-Office und Quarantäne: So halten Sie Ihre Psyche gesund

In diesen Tagen achten viele verstärkt auf ihre körperliche Gesundheit und achten darauf sich nicht mit COVID 19 anzustecken. Aber was passiert eigentlich mit unserer Psyche, wenn wir in Quarantäne sind oder tagelang im Homeoffice arbeiten müssen? Eine Psychologin gibt Tipps.

Von Gastautorin Julia Leithäuser

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Coronavirus

Homeoffice und Quarantäne haben auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Ein strukturierter Tagesablauf hilft mental gesund zu bleiben. - © peterschreiber.media - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Ansteckungsrisiko minimieren: Im Betrieb, auf dem Bau, beim Kunden