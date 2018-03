02.03.2018

Meinungsäußerung bei Körperschaften öffentlichen Rechts Hörakustiker: Bundesgerichtshof gibt Bundesinnung Recht

Die Bundesinnung der Höakustiker (biha) darf sich frei in ihrer Meinung äußern. Das hat jetzt der Bundesgerichsthof (BGH) entschieden (Aktenzeichen: I ZR 264/16). Ein Anbieter von Hörgeräten hatte sich gerichtlich gegen kritische Äußerungen des Hauptgeschäftsführers der biha gewehrt.

Die Bundesinnung der Höakustiker darf sich frei in ihrer Meinung äußern. Das hat jetzt der Bundesgerichsthof entschieden.

Nach Informationen der biha hatte ihr Hauptgeschäftsführer Jakob Stephan Baschab der Deutschen Presse Agentur (dpa) ein kritisches Interview über einen umstrittenen Versorgungsweg gegeben, bei dem es um die Versorgung mit Hörsystemen in einer Arztpraxis ging. Ein Anbieter hatte sich gerichtlich gegen bestimmte Aussagen gewehrt.

Nach Meinung des Klägers dürfe eine Bundesinnung und deren Hauptgeschäftsführer Äußerungen wie "Hier wird für schlechte Qualität gutes Geld ausgegeben." oder "Eine kontinuierliche Nachsorge durch den Arzt sei aber kaum möglich: zu lange Wartezeiten, falscher Umgang mit Reklamationen, zu wenig Raum, um auf den Kunden eingehen zu können" nicht machen.

Der BGH stuft diese Aussagen nun als freie Meinungsäußerung ein. Die Vorinstanz war noch der Auffassung, dass die biha als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine staatliche Behörde sei und deshalb dem Neutralitätsgebot unterliege. Die Bürger würden ihr besonderes Vertrauen entgegenbringen. Daher müsse sich die Bundesinnung und deren Hauptgeschäftsführer streng sachlich und neutral verhalten. Auf das Recht der freien Meinungsäußerung könne sie sich nicht berufen.

Neutralität zählt nur bei hoheitlichen Aufgaben

Die Richter am BGH sahen das jedoch anders. Eine Körperschaft öffentlichen Rechts und deren Verantwortliche müssten nur in dem Bereich streng neutral und sachlich sein, in denen sie sich auch hoheitlich und staatlich betätigten.

Bei einem Interview, welches nicht zu staatlichem Handeln zähle, seien andere Maßstäbe in Sachen Meinungsfreiheit anzusetzen. Auch wettbewerbsrechtlich seien die Äußerungen nicht herabsetzend oder verunglimpfend.

"Weder der Bundesinnung noch ihrem Hauptgeschäftsführer kann man ohne weiteres einen Maulkorb verpassen", sagte Baschab zu dem Urteil. Erst recht nicht, wenn es um Fragen der Versorgungsqualität für schwerhörigen Bürgerinnen und Bürger gehe. fm