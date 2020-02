12.02.2020

Elektromobilität Höherer Umweltbonus für E-Autos noch im Februar

Die EU hat grünes Licht für die erhöhte Förderung von Elektro- und Hybrid-Autos gegeben. Wie hoch der Umweltbonus ausfällt und wo ihn Käufer von E-Autos beantragen können.

Von Karin Birk

Die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte höhere Förderung für Elektro- und Hybrid-Autos kann noch im Februar kommen. Er freue sich, dass die Europäische Kommission "grünes Licht für die Anpassung des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge gegeben hat", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Förderrichtlinie werde noch im Februar im Bundesanzeiger veröffentlicht und könne dann in Kraft treten. Gelten soll sie bis Ende 2025.

Anträge laufen über das BAFA

Der so genannte Umweltbonus kann beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Profitieren sollen nach Angaben des Ministeriums alle nach dem 4. November 2019 zugelassenen Fahrzeuge. Die erhöhte Förderung gelte dabei für rein elektrische Fahrzeuge und für so genannte Plug-In-Hybride, also Fahrzeuge, die sowohl mit fossilen Brennstoffen wie mit Strom angetrieben werden können. Die Förderung wird je zur Hälfte vom Bund und den jeweiligen Autoherstellern bezahlt.

Für rein batteriegetriebene E-Fahrzeuge gibt es mehr

Bei Fahrzeugen bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro wird die bisherige Förderung bei reinen E-Fahrzeugen um 50 Prozent von 4.000 Euro auf 6.000 Euro angehoben. Bei Plug-In-Hybriden steigt die Förderung von 3.000 Euro auf 4.500 Euro. Bei Fahrzeugen über 40.000 Euro Nettolistenpreis wird die Förderung für reine E-Autos um 25 Prozent auf 5.000 Euro und für Plug-In-Hybride auf 3.750 Euro erhöht. Gefördert wird bis zu einem Neuwagenpreis von 65.000 Euro.

Bessere Ladeinfrastruktur geplant

Der erhöhte Umweltbonus ist Teil des Klimapaketes, das die Bundesregierung im Herbst vergangenen Jahres beschlossen hatte. Ziel ist es, den Kohlendioxidausstoß bis 2030 im Verkehrssektor deutlich zu reduzieren. Damit das gelingt, soll auch die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Die Bundesregierung hat dazu jüngst einen Masterplan vorgelegt.