22.10.2020

Corona-Pandemie Heim+Handwerk und FOOD & LIFE 2020 abgesagt

Das für Ende November 2020 geplante Messeduo Heim+Handwerk und FOOD&LIFE findet nicht statt. Grund dafür sind die steigenden Infektionszahlen und nicht berechenbare Rahmenbedingungen für Austeller.

Das für Ende November 2020 geplante Messeduo Heim+Handwerk und FOOD&LIFE wird abgesagt. - © walipix – stock.adobe.com

Nach einigen Monaten Zwangspause hätte Ende November 2020 das Messeduo Heim+Handwerk und FOOD & LIFE stattfinden sollen. Von dem Messeneustart erhofften sich sowohl die bayerische Politik als auch Vertreter aus dem Handwerk viele positive Impulse für den Wirtschaftsbereich. Doch steigende Infektionszahlen und nicht berechenbare Rahmenbedingungen, sowie eine zunehmende Unsicherheit auf Seiten der Aussteller und Besucher haben zu einer Absage des Messeduos geführt.

Keine Planungssicherheit

"Die letzten Tage haben gezeigt, dass die aktuellen Entwicklungen, gerade in Hinblick auf nationale Reiserestriktionen, hochschnellende Infektionszahlen und lokale Lockdowns durch die Politik Unwägbarkeiten in einer Art mit sich bringen, die uns keine andere Möglichkeit lassen, als schweren Herzens den Schritt zu gehen und die Münchner Traditionsveranstaltungen Heim+Handwerk und FOOD & LIFE für das Durchführungsjahr 2020 abzusagen", sagt Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der Veranstaltungsorganisation GHM. Trotz des Hygienekonzepts, das mit den zuständigen Behörden erarbeitet wurde sowie dem Engagement vieler Aussteller, gibt es aktuell keine ausreichende Planungssicherheit für die Branche.

Zur Entscheidung, dem Handwerk gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine sichere Plattform für ihre Geschäfte bieten zu wollen, stehe die GHM nach wie vor. Es war aber auch immer ihr Anspruch gewesen, eine für alle verlässliche Messe zu veranstalten. "Das sehen wir leider in Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen und auf die dadurch bedingten Absagen von Ausstellern nicht mehr gegeben", so Dohr.

GHM bedauert Absage

Die GHM stand in den vergangenen Wochen in engem Kontakt zu den Ausstellern und Besuchern. "Viele haben weiterhin ein hohes Interesse, Produkte und Neuheiten im persönlichen Kontakt vorzustellen bzw. zu erleben und bekennen sich klar zu unseren Messen", so Dohr." Auch und gerade deshalb haben wir uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht und bedauern die Absage zutiefst."

Die nächste Heim+Handwerk und FOOD & LIFE finden vom 1. bis 5. Dezember 2021 auf dem Messegelände München statt. sar